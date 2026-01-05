Foltýn horší než frajtr wehrmachtu, Leyenová lepší Žukova. Z knihy generála Šándora

„A způsob, jakým vystupoval a choval se Otakar Foltýn, by nebyl akceptovatelný od frajtra wehrmachtu, natož od plukovníka české armády,“ vyjádřil se k neslavnému působení jmenovaného jako koordinátora strategické komunikace Úřadu vlády ČR brigádní generál a šéf někdejší vojenské rozvědky Andor Šándor, a to dokonce v „černé na bílém“. Pojďte se na to podívat.
V rytmu generálšpiona
Foltýn loni na začátku října na post vládního komunikátora rezignoval, nicméně se jen vrátil zpět do funkce zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. O dva měsíce později pokřtil v Domě armády Praha Šándor knižní rozhovor V rytmu generála špionů, který vydalo Nakladatelství Zeď. Při redakční spolupráci to prý dost jiskřilo, ale nakonec se dílo, které je průřezem generálova života a jeho názorů na současnost, zdařilo.
Z aktuální knihy vybereme jen pár úryvků. „Tak jsou média, jako je ČT 24, kde se nenosí jiný názor, než mají její redaktoři a vedení. Hosté, co si myslí něco odlišného, tam nemají přístup. Vím o tom své, sám jsem toho jasným příkladem. Ale jak jsem několikrát řekl, nevadí mi to. Nebýt parlamentních voleb, tak se někteří lidé do televize nedostali,“ vyjadřuje se o veřejnoprávní televizi. Třeba objektivitu při pohledu na východní konflikt po napadení Ukrajiny Ruskem v roce 2022 od ní prý stále čekat nelze.
„Hodnotit konflikt objektivně neznamená někomu stranit. Bohužel řada politiků se i tak chová. Kritikou nákupu letounů F-35 se stáváte ruským přisluhovačem. Jenže každý jeden občan naší země na jejich pořízení přispěje svojí částkou peněz. Jednomu by se až chtělo říci, nebudu to kritizovat, když se na tom nebudu muset finančně podílet. Plať a drž hubu. To přece není žádná demokracie,“ píše se v ní také.
V poslední kapitole Vize Evropy a světa se i dost drsně otřel o šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, když na jednu z otázek mimo jiné odpověděl: „EU se vždy pyšnila tím, že vedle americké ozbrojené pěsti disponuje měkkou silou. Že její diplomacie představuje silný příspěvek k řešení konfliktů a krizí. Pokud jde o Rusko a řešení jeho napadení Ukrajiny, pak tam se diplomacie vzdala kompletně. Když Američané domlouvali ukončení konfliktu v Gaze, některé země EU uznaly Palestinu jako nezávislý stát. Ostatní se buď zdržely, nebo jsou proti. Další důkaz toho, že to, co máme v této oblasti společného, je tak Brusel a předsedkyně Evropské komise. Původem gynekoložka, která ve funkci ministryně obrany Německa zdecimovala bundeswehr více než maršál Žukov Hitlerův wehrmacht. Zavedení maskovacích oděvů pro těhotné tankistky, to je opravdu majstrštyk. Pak se divme.“
V rytmu barockbubeníka
Čeká nás pohroma? a Planeta Země – Kruté místo k žití. To jsou první knížky, které vznikly spoluprací Šándora s ghost writerem Zdeňkem Čechem z nakladatelství Daranus, který už není mezi námi. Následně generál sám sepsal příručku Jak přežít nejen teroristický útok. ParlamentníListy.cz se ho proto při nedávném křtu zeptaly, čím se nová kniha liší od starších? „V zásadě je to ve stejném tónu. Oproti předchozím jsem z téhle udělal tak trochu malou třináctou komnatu,“ odvětil. Aktuální knižní rozhovor V rytmu generála špionů má podtitul: „Tanec mezi pravdou a nutností mlčet.“
Knihu mu pokřtili herečtí přátelé Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Dáma přečetla část závěru, který zní spíše jako životní krédo bývalého šéfa špionů: „Asi to hlavní, co si říkám již dlouhou dobu, je, že největší štěstí je, že žiju. Když člověk žije, tak má žít tak, aby vědomě neubližoval. Jeden by se měl snažit, aby svoje štěstí nebudoval na neštěstí druhého. Jenom blbec si dobrovolně rozšiřuje okruh nepřátel. Já bych v zásadě ani žádného člověka tímto slovem a s tímto významem neoznačil. Lidi okolo sebe, ať v přímém kontaktu, či vzdáleném, dělím na ty, ke kterým mám pozitivní vztah, a to z řady důvodů. A k těm ostatním nechovám negativní postoj. Pokud by se snad taková osoba v mé blízkosti objevila, tak ji raději vyřadím ze svého okolí, než by mě negativně ovlivňovala. Pomsta je špatný návod na život.“
Toho večera si přišli na své i fandové dobré muziky. Kapela, ve které Šándor hraje na bubny, se jmenuje Hard Barock a je dost dobrá. Něco mezi symfonickým metalem finských Nightwish, když s nimi zpívala Tarja Turunenová, a britsko-americkou folkrockovou skupinou Blackmore´s Night, které dal jméno Ritchie Blackmore, zakládající člen Deep Purple. Z jejich asi největšího hitu Jerusalem, v němž dvě éterické dámy zpívaly: „Z odlesků válek ve tvých očích, zítra se rozhoří zem. Půjdeme dál, až najdem Jeruzalém…“ se redaktorovi ParlamentníchListů.cz naopak zavlažily rohovky.
Bohužel, při dnešním stavu světa je třeba míti stále na paměti, že bubeník Andor Šándor bude mnohem více než s kapelou muset „bubnovat na poplach“ před lidskou hloupostí a nenažraností.
