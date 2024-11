Fialovi už zničili jeho novou a převratnou fotografii

„Spolu děláme, co je třeba,“ zní jednoduchý slogan na nové profilové fotce předsedy vlády na X.

Komentátor Petr Holec nejnovější Fialovu kampaň nehodnotí pro ParlamentníListy.cz zrovna pozitivně. „Petr Fiala tak dlouho strašil národ Andrejem Babišem, až se do něj začal převtělovat. On je už delší dobu otázkou pro psychiatry a tohle je jen další důkaz, že se kolem něj děje něco hodně nezdravého. V příští kampani proto lidem klidně slíbí, že bude líp. Nakonec už to i dělá, jen zatím jinak. Objíždí zemi s tím, že po jeho vládnutí Česko potřebuje restart, což je asi jediná pravda, o níž ve Strakovce zavadil," sděluje komentátor.

„Jinak i tahle kampaň samozřejmě smrdí ohnutou realitou i kupou lží na dálku. Jak ale ukazují průzkumy volebních preferencí, pořád ještě mezi námi žijí občané, kteří si nechtějí přiznat svůj volební omyl a fakt, že sedli na lep největšímu lhářovi a podvodníkovi. V zájmu Česka by měli dostat kupón na terapii, aby svůj omyl neopakovali,“ vzkazuje prostřednictvím PL Petr Holec.

Vzezření Petra Fialy tak i slogan blíže rozebral na sítích marketér Marek Prchal, který deset let pracoval pro hnutí ANO.

„Super. Bílá košile, vyhrnuté rukávy, fajn úsměv a upozornění na novou profilovku. Přesně podle knížky,“ shrnul Prchal na X s tím, že u premiérova příspěvku už chybí jen dotaz na své příznivce, jak se jim nová profilovka líbí.

Nějaké věci Prchal premiérovi vytknul, v celku však uvedl, že je spokojený. „A tu pleťovku bych ještě poladil, ale jinak jsem poměrně spoko. Pozadí to sere, hází do nižší ligy. Nechte mluvit fotku. Zveřejněte Making of, snad ho máte, je pondělí, ideální den,“ vyzval premiéra marketér a zkritizoval slogan, který je dle jeho názoru „slabý jako čaj – logicky, když není moc co říct.“

Fialovo „rozvíjení demokratických hodnot“ podle Prchala na voliče nepůsobí. Nic si za to nekoupí.

Super. Bílá košile, vyhrnuté rukávy, fajn úsměv a upozornění na novou profilovku. Přesně podle knížky. Ještě chybí dotaz, jak se vám ta nová profilovka líbí, trochu stydlivě. Ale to spíš na Insta nebo Fíbku. Skoro bych na to skočil.



A tu pleťovku bych ještě poladil, ale jinak… https://t.co/lG0Um3kmkc — Marek Prchal (@prchal) November 4, 2024

Novinář Petr Kolář v souvislosti se zveřejněním nové fotky premiéra připomněl ambiciózní volební strategii Petra Fialy, kdy pro koalici SPOLU chce 30 procent. „Strategie to je naprosto vynikající, mazaná a důmyslná! S prkotinami typu základních matematických počtů a reality se vůbec nemá smysl zabývat. Zvlášť, když teď tým Petra Fialy přišel s novou vizualizací,“ uvedl Kolář.

„Mírně rošťácký, ale odhodlaný kukuč a bílá košile. Což jsou prvky, které v tuzemském politickém marketingu ještě nikdy nebyly k vidění. Ve druhé fázi kampaně budou možná občanští demokraté z plakátů hlásat, že mají na Petra mobil,“ naznačil Kovář, že se Fiala spolu se svým týmem snaží napodobit minulé kampaně Andreje Babiše. Ten na nich vždy měl též bílou košili a v rámci předvolební kampaně do komunálních a senátních voleb většina billboardů hlásala, že na něj straníci ANO mají přímé telefonní spojení.

„Premiér Fiala bez obleku. Kampaň přiostřuje,“ komentoval profilovou fotku novinář Čestmír strakatý.

Premiér Fiala bez obleku. Kampaň přiostřuje. https://t.co/sDEkldITqe — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) November 4, 2024

Zastupitel obce Nová Ves pod Pleší Tomáš Moldřík ačkoliv sám také z ODS uznal, že „by to chtělo více“ od nové profilové fotografie předsedy ODS a vlády. „Samozřejmě že bez saka lepší, ale je to málo. Pozadí nefunguje, vyhrnuté rukávy už byly, hashtag taky,“ shrnul nedostatky fotografie.

Chtelo by to vice. Cist Dusi naroda nestaci. Ptam se, slovy Babise: “Kdě ODS?”. Samozrejme, ze bez saka lepsi, ale je to malo. Pozadi nefunguje, vyhrnute rukavy uz byly, hashtag taky. Co treba behind the scene? Pokud by byl zajem o tema na knihu, pisnete mi. Neco mam ?? https://t.co/ZDAawTHSnT — Tomáš B. Moldřík - zastupitel pod Pleší (@TMoldrik) November 4, 2024

