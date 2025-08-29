Fialovy povolenky, tragédie našeho předsednictví. Vondráček slibuje, že je zničí

„Pro naši republiku je doslova tragickou zprávou, že emisní povolenky pro domácnosti se schválily za našeho předsednictví v EU,“ říká předseda Svobodných a lídr kandidátky SPD v Jihočeském kraji pro letošní sněmovní volby Libor Vondráček. Podle něj vláda premiéra Petra Fialy v Bruselu souhlasila s opatřením, které může dohnat až polovinu českých domácností k závislosti na dávkách.
„To, co se schválilo v době, kdy Petr Fiala předsedal Evropské radě, musíme zastavit jinou cestou – cestou, která zafungovala u migračních kvót. I nyní ji musíme použít. Jinak nám hrozí, že bez žebračenky (ze sociálně-klimatického fondu) nezaplatí přes 50 % domácností základní životní potřeby jako energie, nájem a jídlo,“ varuje Vondráček.
Balíček „Fit for 55“, který je prvním krokem k naplnění Zeleného údělu EU, zahrnuje nejen emisní povolenky na benzín, naftu a vytápění domácností, ale i zákaz prodeje nových aut na spalovací motory. Už v roce 2021 si sama Evropská unie spočítala, že tato opatření mohou ohrozit energetickou chudobou až 280 milionů Evropanů.
„Fialova vláda v Bruselu podpořila balíček, o němž už tehdy věděla, že chudobou ohrozí 5,5 milionu českých občanů,“ zdůrazňuje Vondráček. Podle něj by po zavedení emisních povolenek k 1. lednu 2027 mohla být energetickou chudobou ohrožena většina České republiky.
Mgr. Libor Vondráček
Svobodní proto navrhují využít stejnou strategii, jaká se osvědčila u povinných migračních kvót z roku 2015. „Tehdejší vlády je devět let okatě ignorovaly. Přestože nás Evropská komise žalovala a Soudní dvůr EU je v roce 2020 prohlásil za právně závazné, žádnou pokutu jsme nakonec neplatili. A stejně tak ji nejspíš nevypíše ani v případě emisních povolenek (ETS2). Žádná myslitelná výše pokuty totiž není tak velká, jako škoda způsobená jejich zavedením,“ vysvětluje Vondráček.
Podle něj by případné neplacení pokut zcela odhalilo absurditu a škodlivost unijních předpisů. „Národní státy by raději platily pokuty, než aby tyto normy plnily. A to je to poslední, co obr na hliněných nohou jménem EU v této době potřebuje. K finálnímu rozpadu Unie by pak chyběl už jen kousek,“ dodává.
Podle Vondráčka letošní volby rozhodnou, zda Česká republika připustí naplnění bruselského scénáře, nebo se mu vzepře. „Musíme si narovinu položit rovnici, kterou bude řešit budoucí vláda: Dopustíme další zdražování pro naše občany? Zničíme my emisní povolenky – nebo ony zničí nás a ožebračí naše domácnosti?“ ptá se.
„Osobně udělám všechno proto, aby se stalo to první, nikoliv to druhé,“ uzavírá předseda Svobodných.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný