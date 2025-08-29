Fialovy povolenky, tragédie našeho předsednictví. Vondráček slibuje, že je zničí

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

29.08.2025 8:20 | Komentář

Zničíme emisní povolenky, které odkýval Fiala, jinak ony zničí nás, slibuje předseda Svobodných Libor Vondráček. Jinak podle něj hrozí, že tu padesát procent lid bude na dávkách.

Fialovy povolenky, tragédie našeho předsednictví. Vondráček slibuje, že je zničí
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

„Pro naši republiku je doslova tragickou zprávou, že emisní povolenky pro domácnosti se schválily za našeho předsednictví v EU,“ říká předseda Svobodných a lídr kandidátky SPD v Jihočeském kraji pro letošní sněmovní volby Libor Vondráček. Podle něj vláda premiéra Petra Fialy v Bruselu souhlasila s opatřením, které může dohnat až polovinu českých domácností k závislosti na dávkách.

„To, co se schválilo v době, kdy Petr Fiala předsedal Evropské radě, musíme zastavit jinou cestou – cestou, která zafungovala u migračních kvót. I nyní ji musíme použít. Jinak nám hrozí, že bez žebračenky (ze sociálně-klimatického fondu) nezaplatí přes 50 % domácností základní životní potřeby jako energie, nájem a jídlo,“ varuje Vondráček.

Balíček „Fit for 55“, který je prvním krokem k naplnění Zeleného údělu EU, zahrnuje nejen emisní povolenky na benzín, naftu a vytápění domácností, ale i zákaz prodeje nových aut na spalovací motory. Už v roce 2021 si sama Evropská unie spočítala, že tato opatření mohou ohrozit energetickou chudobou až 280 milionů Evropanů.

„Fialova vláda v Bruselu podpořila balíček, o němž už tehdy věděla, že chudobou ohrozí 5,5 milionu českých občanů,“ zdůrazňuje Vondráček. Podle něj by po zavedení emisních povolenek k 1. lednu 2027 mohla být energetickou chudobou ohrožena většina České republiky.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Svobodní proto navrhují využít stejnou strategii, jaká se osvědčila u povinných migračních kvót z roku 2015. „Tehdejší vlády je devět let okatě ignorovaly. Přestože nás Evropská komise žalovala a Soudní dvůr EU je v roce 2020 prohlásil za právně závazné, žádnou pokutu jsme nakonec neplatili. A stejně tak ji nejspíš nevypíše ani v případě emisních povolenek (ETS2). Žádná myslitelná výše pokuty totiž není tak velká, jako škoda způsobená jejich zavedením,“ vysvětluje Vondráček.

Podle něj by případné neplacení pokut zcela odhalilo absurditu a škodlivost unijních předpisů. „Národní státy by raději platily pokuty, než aby tyto normy plnily. A to je to poslední, co obr na hliněných nohou jménem EU v této době potřebuje. K finálnímu rozpadu Unie by pak chyběl už jen kousek,“ dodává.

Podle Vondráčka letošní volby rozhodnou, zda Česká republika připustí naplnění bruselského scénáře, nebo se mu vzepře. „Musíme si narovinu položit rovnici, kterou bude řešit budoucí vláda: Dopustíme další zdražování pro naše občany? Zničíme my emisní povolenky – nebo ony zničí nás a ožebračí naše domácnosti?“ ptá se.

„Osobně udělám všechno proto, aby se stalo to první, nikoliv to druhé,“ uzavírá předseda Svobodných.

Psali jsme:

Kolik miliard posíláme na Ukrajinu? Podle Vondráčka Fialova vláda mlží. „Češi platí víc než kdokoliv jiný,“ udeřil po debatě na Primě
„Zoufalý pokus o mobilizaci. Straší lidi ústavní většinou, která nic neřeší,“ vzkazuje Vondráček vládě
„Politický hon na čarodějnice.“ Vondráček se zastal Okamury a SPD. Ne trestní právo, ale totalitní guma!
Libor Vondráček: Bruselský diktát? Ne, děkuji! Chci lidové veto, konec daní maskovaných jako poplatky a návrat svobody



 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

chudoba , povolenky , Svobodní , Vondráček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je třeba zrušit emisní povolenky pro domácnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

V čem je jiná nemocnice 21.století?

A kolik by její výstavba stála? A hlavně, podle vás jedna nemocnice nahradí ty stávající v Praze? Podle mě nenahradí, takže se dál bude muset investovat i do oprav těch stávajících. A druhá věc, nemyslíte, že problém není ani tak v nedostatku nemocnic, ale v personálu? A to nejen v nemocnicích, ale ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kdo stojí za šmírovacím nařízením EU. Rakušanova otočka je možná k ničemu

4:46 Kdo stojí za šmírovacím nařízením EU. Rakušanova otočka je možná k ničemu

Hollywoodský herec vysvětloval Ursule von der Leyenové, jak kalifornská technologie jeho firmy zvlád…