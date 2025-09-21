Fialův gang. Bobošíková jej vzala po jménech. A zve na průvod proti rumunskému scénáři

Tradiční nedělní tiskovka hnutí STAČILO! tentokrát probíhala, jak bylo připomenuto, na Světový den míru. Za necelé dva týdny se totiž podle kandidátů bude rozhodovat, zda v České republice zůstane zachována demokracie, nebo jestli bude definitivně převálcována korporátní mašinérií, která se schovává za hesla o bezpečí, ale ve skutečnosti žene zemi do války.
„Fialův gang a prezident Pavel nehájí zájmy občanů, ale zájmy zbrojařů. Jeden stojí za Pojarem, druhý za Kolářem – oba prosazují stejnou politiku, která místo řešení drahých potravin, rostoucích cen energií a krizí ve zdravotnictví či školství přináší slogany typu nejen obrana, ale i útok či sestřelte ruské rakety,“ uvedla volební lídryně STAČILO! ve Středočeském kraji Jana Bobošíková. Podle ní se nejedná o obranu země, ale o nebezpečnou eskalaci, která zvyšuje riziko střetu NATO s Ruskem a jako nástroj využívá strach.
„Sázejí na zkompromitované zpravodajské služby, na propojení politiky s byznysem a na média, která jim při šíření paniky pomáhají. Když cítí ohrožení svých pozic, manipulují a dokonce zpochybňují samotnou demokracii. To je korporátní fašismus, který musíme zastavit,“ vzkazuje kandidátka Bobošíková. Hnutí STAČILO! konkrétně požaduje reformu zpravodajských služeb a konec nekontrolovaného lobbingu.
Největším nebezpečím je ale podle zástupců hnutí STAČILO! hrozící zásah do samotného volebního práva. Jana Turoňová, volební lídryně v Jihočeském kraji, na tiskovce varovala: „Je patrné, že se k podílu na zákonodárné moci nemají dostat opoziční strany. Má jim to být maximálně ztíženo,“ připomněla sérii žalob, které měly zmařit kandidaturu STAČILO! ve všech čtrnácti krajích. „Ve všech čtrnácti krajích nás napadli u soudů s tím, že jsme skrytá koalice. Ale všechny soudy jsme vyhráli. Protože dodržujeme zákon i dosavadní praxi. Jenže teď přichází nová žaloba k Ústavnímu soudu, ve které se chce zpochybnit samotná definice pojmu ‚koalice‘,“ poznamenává Turoňová.
U Ústavního soudu se podle ní nabízejí dvě cesty. „Buď rozhodne rozumně a v klidu s ohledem na právní předvídatelnost – a pak se o definici koalice můžeme bavit v dalších volbách. Anebo – a to je druhá, naprosto nepřijatelná varianta – dojde ke zrušení zaregistrovaných kandidátních listin. To by znamenalo zrušení samotných voleb. To by byla otevřená válka Ústavního soudu proti lidu,“ varuje.
Jana Turoňová označila tento scénář za „rumunský“ a připomněla slova bývalého prezidenta Miloše Zemana o tom, kdy je čas na občanskou neposlušnost. „Znemožnit volbu by znamenalo hrubý zásah do občanských práv a do systému demokracie. Pokud by k tomu došlo, lidé by měli plné právo se vzbouřit,“ míní.
Proti tomuto scénáři se má konat demonstrace, pořádaná spolkem Svatopluk. „Chceme preventivně upozornit prezidenta i všechny ústavní činitele, že vůle lidu se má plně respektovat,“ vysvětlila jihočeská lídryně.
Na tiskovce byl i profesor Petr Drulák, který situaci zasadil do širšího evropského kontextu: „Po celé Evropě zažíváme bezprecedentní útoky na demokracii. Lidé, kteří se prohlašují za garanty právního státu, ruší volby a vyřazují opozici. Viděli jsme to v Moldavsku, v Rumunsku, ve Francii, v Německu – a teď i v České republice,“ obává se někdejší první náměstek ministra zahraničí.
Nebezpečné tendence v tomto směru pozoruje zejména v jednání prezidenta Pavla. „Pan prezident veřejně uvažuje o tom, že nebude jmenovat vítěze voleb nebo že si bude rozmýšlet, koho jmenuje ministrem. To jsou nebezpečné hrátky s demokracií. Je třeba říci jasné ne,“ zmínil. I on zve na demonstraci na příští sobotu. „Začneme průvodem z Malostranského náměstí na Hradčanské náměstí, kde vyzveme pana prezidenta, aby respektoval volby. Musíme být slyšet. Pokud ústavní činitelé nebudou ctít Ústavu ČR, připomeneme jim to. Jedním hlasem: Pane prezidente, respektujte volby,“ říká Drulák.
Poslední slovo patřilo Janě Bobošíkové, podle které má všechno toto strašení zakrýt, že za chudobou, ale i za rozdělením společnosti stojí agresivní zbabělci jako Petr Fiala, Petr Pavel, Vít Rakušan, ale také Otakar Foltýn, poradce premiéra Tomáš Pojar a šéf BIS Michal Koudelka.
„Ale tentokrát už jim neprojde nic. Svoji zemi si vezmeme zpátky,“ avizovala Jana Bobošíková.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo