Fialův poradce dostal od ČT seriál. Pokud myslí svůj výklad vážně, máme se bát

Hostem speciálního pořadu s názvem Makroekonomie bez magie byl ekonomický poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Dominik Stroukal z vládního NERV. Jeho dvanáct dílů vysílá Česká televize. Poradce premiéra v něm údajně jednoduše vypráví o složitostech pojmů, se kterými se denně setkáváme, uvádí Česká televize na svém webu.

Moderátorka Jana Bobošíková dodává, že Stroukal v pořadu vykládá lidem nesmysly: „Ekonomický poradce premiéra Stroukal patrně nesmí svými vědomostmi předčít politologa Fialu nebo Stanjuru. Jinak nejde vysvětlit, proč z obrazovky České televize, která se chlubí, že je zárukou kvality, padají z úst renomovaného ekonoma naprosté nesmysly.“

„Pokud ovšem poradce předsedy vlády myslí svá slova vážně, musíme se začít bát,“ pokračuje Bobošíková.

Jako příklad uvádí tvrzení, které Stroukal sdílel v pořadu nazvaném „Daně“, kde ekonom vysvětluje dodatečné zdanění neřesti, do níž podle poradce premiéra patří alkohol, tabák nebo pohonné hmoty. „Pokud myslí poradce premiéra vážně, že pohonné hmoty jsou neřest, tak nás tím možná připravuje na dobu bez spalovacích motorů nebo na benzín za 80 korun za litr,“ glosuje moderátorka pořadu Aby bylo jasno slova ekonomického poradce premiéra.

V díle věnovaném důchodům zase Stroukal lidi přesvědčuje o tom, že zde existuje problém, ale čas na jeho řešení si můžeme koupit, a to tím, že se zvýší odvody nebo prodlouží věk odchodu do důchodu. „Teď nevíme, zda je to úvaha poradce, či strategie Fialovy vlády, je to výzva pro zdravotnictví. Víte proč? Protože do důchodu máme jít v dobrém zdravotním stavu. A víte proč? Ne proto, abychom si penzi užili, ale proto, abychom mohli v důchodu pracovat,“ cituje Jana Bobošíková slova Stroukala s poznámkou, že opět není jasné, zda jde o názor poradenský, nebo soukromě-ekonomický nebo snad o názor veřejnoprávní televize.

„S důchody má pan poradce vůbec problém. Občanům tvrdí, že důchody jsou sociální dávka,“ uvádí Bobošíková. „Dávky, to nejsou žádné čáry máry. Zhruba osmdesát procent všech sociálních dávek jsou právě dávky důchodového pojištění, tedy to, čemu zkráceně říkáme důchody,“ vysvětluje divákům České televize Stroukal.

Bobošíková na pravou míru uvádí rozdíly mezi důchody a sociální dávkou: „Důchod, ať už starobní, vdovský, vdovecký či sirotčí, se poskytuje z důchodového pojištění, které si sami platíme. Sociální dávky jsou podle zákona například přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo příspěvek rodičovský, porodné či pohřebné, na rozdíl od důchodů vyplácí tyto dávky úřad práce.“

Kromě jiného poradce také uklidňuje, že České republice bezprostředně nehrozí bankrot, následujícími slovy. „U nás je bankrot ještě dost daleko a s naším nízkým státním dluhem patříme v Evropě mezi premianty,“ konstatuje Stroukal. Jeho slova Bobošíková rozporuje: „Víte, jak premiantství podle poradce premiéra vypadá? Nižší dluh než my má v Evropské unii hned dvanáct států. Neboli být premiantem znamená krásné třinácté místo ze sedmadvaceti,“ poznamenává pro přesnost moderátorka.

Ta komentuje také to, jak Stroukal perlí v oblasti státních úředníků. „Sice připouští, že by stát mohl být o něco efektivnější, ale zároveň říká, že státní zaměstnanci problém financí nevyřeší. Podle premiérova poradce je sice pravda, že v soukromém sektoru berou lidé méně než ve státním, ale to je jenom ‚zvláštní hra s čísly‘,“ uvádí Bobošíková a odkazuje na vysvětlení Stroukala, že pro stát častěji pracují lidé s vysokoškolským vzděláním. „Neboli tituly neověnčený soukromý sektor je třeba co nejvíc sedřít, aby vysokoškolští úředníci mohli brát víc než ti, kdo na ně v potu tváře vydělávají. Opravdu geniální filozofie poradce premiéra,“ kroutí Bobošíková nevěřícně hlavou.

V šoku je i z vyjádření Stroukala, kdo je „schopný zaměstnanec“. A sice ten, kdo se umí dobře hodit marod: „Platíme si sociální pojištění pro případ, že bychom nemohli pracovat, a to se stává i kvůli nemoci. S tou umějí schopní zaměstnanci vyčarovat nějaké peníze bez práce,“ uvádí ekonomický poradce premiéra v pořadu Makroekonomie bez magie.

„Nedivíme se stavu naší ekonomiky, pokud je skutečnost, že někdo umí podvést stát a válet se zdarma doma na nemocenské, znakem mimořádné zaměstnanecké schopnosti,“ reaguje Bobošíková.

Korunu všemu pak Stroukal nasadil slovy o ekonomickém růstu. Ujistil lidi, že „přes všechno špatné, co se v Česku děje, patříme ve světovém měřítku mezi zázraky a podle různých statistik patří Česko mezi třicet až čtyřicet nejbohatších zemí na světě“. „Co nám ovšem poradce premiéra nesdělil, je, že ty země přeskakujeme směrem dolů,“ dodává moderátorka, že podle světové banky je česká ekonomika na dvaačtyřicátém místě, ne, jak tvrdí Stroukal, mezi třicátou až čtyřicátou příčkou.

