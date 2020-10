Finance za Milionem chvilek, politik Minář s vlastním hnutím... Komentátor Vyoral tuší další kroky „šedých eminencí“

reklama

Mikuláš Minář jde do politiky. „Neobětoval jsem tři roky svého života tomu, že jsem se snažil zvednout Čechy z gauče a zaplnit Letnou. Nevygeneroval jsem energii k tomu, aby to vyšumělo a přišlo vniveč,“ obhajoval bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii své rozhodnutí v rozhovoru pro Deník N. Co si o jeho kroku myslíte?

Jak se teď podle vás na Minářovu akci dívají představitelé opozičních stran, kteří se s mladým politikem nedávno scházeli, aby koordinovali postup proti Babišovi? Vypekl je Minář?

To by mě taky zajímalo, jak se teď asi cítí oni superlídři, kteří se s Minářem z pro mě naprosto nepochopitelných důvodů scházeli a poklonkovali mu. Nicméně vzhledem k tomu, že řada z nich je naprosto intelektuálně a politicky impotentních, tak jim možná onen důsledek ani nedochází a jsou ušetření vlastní hanby, že se stali ukázkovým příkladem takzvaných užitečných idiotů.

Má hnutí Milion chvilek bez Mináře nějakou budoucnost? Bude nový předseda Benjamin Roll také tak výrazný? Minářův krok naštval i mnohé z těch, kteří dříve chodili demonstrovat…

Já myslím, že Minářův krok byl logickým vyústěním. Je to jako u všeho, některé lidi naštval, jiné naopak potěšil. Osobnost, je-li osobností, a teď jsem dalek jakékoliv chvály Mináře, zkrátka vyvolává odezvu, vášně, emoce. Jakkoliv jsem na propagandistické slovo emoce alergický. Ale tak to zkrátka je. A osobnost často svými postoji a názory polarizuje, ať už je míra pomyslná linie rozdělení kdekoliv. Roll a Minář na mě při svých proklamacích na pódiích působili podobně. Strojení, zatvrzelí, úderní svazáci. Nemyslím to teď pejorativně. Jen mé vnímání. Milion chvilek je obrovský moloch, který má v zádech spoustu financí a značnou podporu, takže si myslím, že nějakou budoucnost mít může. Ale otázkou je, zda se tahle podpora a finance nepřesunou od Milionu chvilek směrem k Minářovi a jeho potenciálně vznikajícímu subjektu. Pak by se možná Milion chvilek mohl vytrácet. Ale pokud nejsou šedé eminence hloupé, tak mohou využít vzájemné symbiózy podpory Mináře a Milionu chvilek, čímž mohou zvyšovat nejen mediální i společenský dopad.

Co ještě říct k načasování celé věci? Minář plán oznámil týden před krajskými a senátními volbami, nemůže toto hrát do karet Babišovi?

Tady nějaký významný dopad, ať už pro jednu či pro druhou stranu, nevidím.

Petr Fiala, Andrej Babiš a Jan Hamáček se dopustili faux pas. Při debatě na TV Nova měli všichni politici roušky a respirátory nasazené. Pak nastala pauza a až na Ivana Bartoše je všichni sundali, netušili totiž, že je nadále snímá kamera. Je to jen divadlo pro voliče?

Divadlo to evidentně celé je. Ale ne pro voliče, ale na voliče a všechny občany. A bohužel po celém světě. A navíc velmi nebezpečné, které od začátku zavání totalitními tendencemi, což se čím dál více ukazuje. Zejména nyní, když se do prakticky aktuálně nejmocnější funkce v zemi, kterou je ministr zdravotnictví, dostal zkorumpovaný lampasák a vakcínologický lobbista bez prověrky a špetky charakteru, vidíme, jak onomu nejmenovanému fašistovi, se vší neúctou a bez pardonu, krytému podle všeho ze zahraničí, chutná moc. Poslední perly lampasáka Prymuly jako zákaz zpěvu a tělocviku, samozřejmě zase jenom někde, protože jinde to nevadí, a touha lustrovat a zapisovat lidi při návštěvě hospod a restaurací jsou tohoto nebezpečného divadla jen důkazem. Víte Hamáček, Babiš, ostatně i fašista Prymula a další dlouhodobě plně prokazují, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. A názorně nám navzdory jejich demagogickým a propagandistickým apelům na zodpovědnost a ohleduplnost ukázali, že se jedná o absurdní šarádu. Jakoby Orwell měl předobraz jejich podbradků a sviňského chování při psaní Farmy zvířat nebo 1984 přímo před nosem. Nebo se ho naopak oni výše zmínění drží jako manuálu? Zřejmě praktiky a chování lidí a nadlidí jsou po staletí a tisíciletí obdobné. Dovolím si citovat krátký úryvek písně Jarka Nohavici Plebs blues, kterou si v poslední době opět pouštím a jejíž úvodní verš má v sobě, možná i dílem nechtěného, několikarozměrnou symboliku a moudrost: „Když poprvé jsem spatřil pyramidy, proklel jsem všechny Cheopse a Ramsese, jsem totiž jeden z téhle miliardy lidí, který to za ně vždycky odnese.“

Jak nahlížíte na skutečnost, že mnohá velká média o tomto přehmatu vrcholných politiků vůbec neinformovala? Zvláště pak ve chvíli, kdy se na nás ze všech stran valí apely na osobní zodpovědnost atp…

Jako na chucpe, které jen dokládá, jak byli a jsou oni hlídací psi servilní a prorežimní. Což ale pro ty, co se zajímají o média, není bohužel nic nového. Naprosto klíčový podíl na současné eskalaci hysterie v souvislosti s PR Covidem mají právě média a svazáčtí kolegové novináři s všeobecným přehledem, kritickým myšlením, selským rozumem a IQ na úrovni krtka plácnutého lopatou.

V pátek a v sobotu nás čekají krajské volby, co podle vás přinesou z pohledu vládního hnutí ANO? Dojde k závažnému propadu?

Krajské volby jsou specifické tím, že voliči na rozdíl od těch parlamentních nemusí brát tak silný zřetel na stranickost, jako spíše na znalost konkrétních kandidátů. K poklesu ANO, myslím, dojít může. Ale vzhledem k výše zmíněnému a k tragikomice veškeré opozice, bohužel pro ni teda, asi ne úplně závažnému.

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou k rezignaci pro její „opovržlivá veřejná prohlášení“ o Maďarsku. Orbán reagoval zejména na slova Jourové o „nemocné maďarské demokracii“. Dělá nám Jourová ostudu, nebo je naopak Orbánův požadavek nemístný?

Po Čaputové, jenom další trojská kobyla V4. Jourová je eurosvazačka a cenzorka parazitující na penězích těch, které chce cenzurovat a potlačovat. Nic víc, nic míň. Ostudu bych neřekl, protože za taková prohlášení ji naopak budou v EU sojuzu tleskat ve stoje a dostane zase kopec dalších funkcí a metálů. Co se týká vztahu s Maďarskem, tak nám evidentně škodí. Pokud si člověk uvědomí, že tahle europanka má k České republice a k demokracii daleko asi jak lampasák Prymula k epidemiologii a ke zdraví lidí, tak to bohužel ani nepřekvapí.

Británie bude zaplavena levnými potravinami z Evropy, pokud po brexitu uvolní svá regulatorní opatření, varuje Brusel. To nezní příliš hororově, že? Jak zatím hodnotíte brexit, splnily se hrozby „remainers“ o tom, že Británii čeká hotové peklo?

Británii čekalo peklo zejména ve vyjednávání s EU, která se brání odchodu kteréhokoliv z členů zuby nehty. Mám stále za to, že reálně Británie z unie nevystoupí. Ostatně nevím jak vy, ale já momentálně ani nemám ponětí, v jaké fázi brexit je. Předpokládal jsem a říkal už dávno, že reálný brexit určitě přehluší nebo spíš přeruší nějaká krize.

„Jsem pyšný na svého syna. Má srdce lva. Prokázal islámu službu.“ To jsou slova otce Pákistánce, který sekáčkem zaútočil na dvě osoby před bývalou redakcí satirického magazínu Charlie Hebdo. 25letý atentátník chtěl redakci podpálit, nevěděl totiž o jejím dřívějším přesunu. Co vám tento čin a slova atentátníkova otce říkají o islámu, potažmo o nás, Evropanech?

O náboženství míru, pravdy a lásky, které s ničím nesouvisí, to mně, jako jistě řadě dalších normálních lidí, říká jen to, co už dávno víme. Naředění nebo snad i výměna obyvatel starého kontinentu inspirovaná Kalergiho panevropským plánem je skrze pokračující řízenou migrační invazí v plném proudu. Sebevražda Evropy v přímém přenosu. Podobnost s morálně se rozpadajícím Římem a barbary čistě náhodná?

