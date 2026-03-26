Firmy, kraj a nově i univerzity. Region 47 hledá cestu, jak zvýšit atraktivitu pro talenty i mladé

Po loňském navázání spolupráce se Zlínským krajem teď Region 47 posouvá svůj projekt do další fáze. Do společné práce na budoucnosti území nově vstupují hned tři moravské vysoké školy – Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a perspektivně také Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně.
Právě tento krok má dodat celému projektu silnější odborné zázemí. Region 47 se soustředí na takzvané referenční území vymezené symbolickým písmenem T, zahrnující především souměstí Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic s vazbou na Uherský Brod. Na tomto modelovém prostoru chce ověřovat, jaké jsou skutečné možnosti dalšího rozvoje, kde jsou limity území a jak reagovat na tlak spojený s bydlením, pracovními místy, službami nebo infrastrukturou.
Z Olomouce má do projektu vstoupit především odborný pohled na demografii a regionální rozvoj. Adam Stražovec z katedry geografie Univerzity Palackého označil spolupráci s Regionem 47 za důležitý příklad takzvané třetí role univerzit, tedy aktivního přenosu poznatků do praxe. Podle něj má území, na němž Region 47 působí, unikátní socioekonomický potenciál, jehož další růst si žádá zodpovědné rozhodování založené na kvantitativních analýzách i kvalitativních šetřeních.
Právě olomoučtí geografové by měli pomoci například s detailnějšími demografickými studiemi, které zhodnotí minulý a současný vývoj a pomohou lépe odhadovat budoucí trendy. Vedle toho se počítá i s vedením kvalifikačních prací studentů a s konzultační činností v oblasti regionálního rozvoje. Stražovec současně ocenil, že Region 47 dokáže spojovat aktéry, kteří by jinak zůstávali uzavřeni každý ve svém vlastním prostoru. Takový přístup podle něj v českém prostředí vyniká.
Pozitivní stanovisko zaznělo i ze zlínské Univerzity Tomáše Bati. Děkan Fakulty managementu a ekonomiky Michal Pilík uvedl, že fakulta chce být aktivní součástí aktivit, které mají konkrétní přínos pro region. Region 47 podle něj představuje smysluplnou platformu pro propojování partnerů, sdílení inspirace i rozvoj iniciativ s pozitivním dopadem na celé území. Fakulta je připravena nabídnout odborné zázemí, zkušenosti i zapojení studentů a akademiků do společných projektů a akcí.
Třetím akademickým partnerem má být Fakulta architektury VUT v Brně. Tam vidí smysl spolupráce zejména v souvislosti s nově připravovaným magisterským programem Integrativní prostorové plánování a s kurzy celoživotního vzdělávání zaměřenými na resilientní plánování obcí a regionů. Vedoucí ústavu urbanismu Karel Havliš upozornil, že právě praktická aplikace teorie na konkrétním území může být pro fakultu i její studenty mimořádně atraktivní. Za cenné označil také to, že se na jednom projektu mohou setkávat regionální aktéři i více univerzitních pracovišť najednou.
Pro Region 47 je vstup univerzit dalším potvrzením, že myšlenka koordinovaného rozvoje Slovácka už dávno nepůsobí jako lokální experiment několika firem. Ambicí je vytvořit model spolupráce, který překročí administrativní hranice jednotlivých měst a obcí a nabídne odpověď na otázku, jak udržet v regionu mladou generaci, jak zajistit dostupné bydlení a jak posilovat ekonomickou výkonnost území v době rostoucí konkurence mezi regiony.
