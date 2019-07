Fischer kecá kraviny! Takáč ho nachytal, zní internetem. Kvůli tomuhle

Senátor Pavel Fischer se objevil v Interview ČT. Daniel Takáč se z něj nejdříve snažil dostat kloudné slovo o dvojí kvalitě potravin a Věře Jourové. Věru Jourovou Fischer chválil, s potravinami už to bylo těžší. Přišlo také na novou šéfku Evropské komise. „Já od ní očekávám novou energii, nová témata, nový styl. Je to žena, která umí jezdit brilantně na koních a nebojí se nejenom velkých zvířat, ale dokáže opanovat strach ze situace, která přijde a která je nečekaná,“ ocenil senátor Ursulu von der Leyen. „Pochází ta neoliberální intonace také z nějaké americké neziskovky?“ ocenil jeho výkon Erik Best.

Tématem rozhovoru byla zpočátku Věra Jourová a její opětovná nominace na post eurokomisařky. Podle Fischera je v EU a v Evropské komisi potřeba, aby člověk byl známý, aby bylo známo, co má za sebou. „Aby bylo známé, jak se dokázal postavit vůči vlastní zemi ve chvíli, kdy úplně neplnila vlastní závazky," vysvětloval Fischer a dodal, že v tomto ohledu Věra Jourová obstála a v jistých ohledech byla neuvěřitelně výkonná. Jourová podle něj i z méně významného portfolia dokázala udělat významnější, zvláště kvůli tomu, že v oblasti ochrany spotřebitelů se nyní jedná o firmy jako Google, Facebook a Amazon.

„Co ta dvojí kvalita potravin, velké téma pro Českou republiku, mizivý výsledek pro Českou republiku?“ ptal se moderátor Daniel Takáč na kauzu, která spadá pod působnost Jourové. „Já bych řekl, že bychom neměli být pouze konzumenty, spotřebiteli, já bych rád, aby tam bylo něco většího, takže dvojí kvalitu potravin bych s dovolením vůbec nekomentoval,“ odůvodnil Fischer, proč se nebude vyjadřovat. Nicméně Takáč nechtěl téma ještě opustit. „Evropská unie je založena na pravidlech a na společném trhu. A ten společný trh, aby fungoval, tak je třeba, aby ta pravidla nějakým způsobem fungovala. Čili jednotný přístup k tomu trhu, aby se něco nejmenovalo nějak v jedné zemi a neznamenalo něco jiného v druhé zemi, to je potřeba. Ale zdá se mi, že se to nepodařilo slušně pochopit, není to jenom vina paní komisařky Jourové, bylo by třeba tomu věnovat samostatný pořad,“ kroutil se dále Fischer.

Takáč se chytil spojení „jenom vina paní komisařky“. A Fischer se přímé odpovědi snažil vyhnout potřetí: „Je to příliš složité téma, protože některé země zkrátka jsou vnitřně nastaveny tak, že potřebují například určitý typ kvality k určité ceně, a to není úplně přenosné do dalších zemí, takže tam musíme hlídat ty vnitřní zákonitosti nebo obyčeje těch zemí. Myslím si, že to je složitější problém, než aby ho řešila jediná komisařka.“ Takáč se zeptal direktně, zda jsou tedy současná pravidla v pořádku, na což Fischer odpověděl, že nejsou a je potřeba je stále zpřesňovat. „Někteří jsou tak fixováni na ty své domácí výrobky, že pro ně není představitelné, aby jedli nebo pili něco jiného. Podívejte se na Francouze, ten málokdy bude pít jiné víno než od sebe a potřebuje, aby ho dobře uměl identifikovat,“ pravil a začal mluvit o tom, jak Francouzům chutná české víno. „Je potřeba se blížit k něčemu, co bude zákazníkům dávat záruku, že za to, co si kupují, dostanou potřebnou kvalitu,“ dodal nakonec k tématu.

Takáč pak přesedlal na plán Andreje Babiše vymoci pro Věru Jourovou lepší portfolio, např. vnitřní trh, obchod či digitalizaci. Pokud jde o jejich získání, tak Fischer uvedl, že bude držet palce. Pokud jde o eurokomisařku, ta by prý dokázala tato portfolia zvládnout. Zda je Jourová dostane, záleží podle Fischera na tom, jaká další jména kandidátů budou ve hře. A doplnil, že si prý musíme připustit, že si neseme určitou zátěž kvůli tomu, že běží audity Evropské komise do rozdělování evropských peněz. „Tam přeci jenom nám to asi zabrání v tom, abychom si řekli o portfolia, kde se rozdělují peníze, čili ta tři, o kterých jsme mluvili, ta jsou podle mě docela reálná." Mgr. Pavel Fischer BPP



Moderátor položil otázku, zda tedy údajný střet zájmů Babiše bude mít vliv na vyjednávání. „Každý, kdo se dostane do Bruselu a má možnost mluvit s lidmi v kuloárech, tak vlastně tohle téma slyší. Čili ano,“ vyjádřil se jasně senátor. „Není to při každém jednání, ale zaznívá to. Čili je potřeba o tom vědět a je také potřeba vědět, jak nás vnímají.“ Pokud předseda vlády musí vysvětlovat takovouto zátěž, tak je to podle Fischerova názoru komplikace, jak doma, tak v zahraničí.

Takáč ovšem namítl, že se jedná o obsazení postu eurokomisaře a na něj je „nahlášena“ Věra Jourová, nikoliv Andrej Babiš. Navíc eurokomisař nemá působit ve prospěch své země. „Tři důvody. Věra Jourová je součástí té vládní většiny. Ona je vysílána za politické hnutí, které má u nás vládní většinu, tzn. hnutí ANO. Za druhé, řada z těch dotací šla do zemědělství. Tam by asi nebylo dobře, kdybychom očekávali, že dostaneme komisaře pro zemědělství. A za třetí už jsme téma vyčerpali,“ ukončil diskuzi Fischer. Označil za možné, že toto téma někdo pozvedne při tzv. grilování kandidátů na eurokomisaře. Nicméně Věra Jourová podle Fischera dokázala vystoupit ze stínu Andreje Babiše.

A co říká senátor Fischer na novou předsedkyni komise Ursulu von der Leyen? „Já od ní očekávám novou energii, nová témata, nový styl. Je to žena, která umí jezdit brilantně na koních a nebojí se nejenom velkých zvířat, ale dokáže opanovat strach ze situace, která přijde a která je nečekaná. A v politice obecně platí, že musíte občas také jednat v situaci, kdy máte před sebou velkého hráče. Čína, to je strategický rival. Tam je potřeba, aby Ursula von der Leyen se dokázala prosadit. Ruská federace, další strategický rival pro Evropskou unii. A mohli bychom pokračovat. Mám za to, že na to má docela slušnou výbavu,“ chválil Junckerovu nástupkyni. Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

Od nové předsedkyně očekává například citlivost na sociální témata, kterým se věnovala v německé vládě. Její zvolení označil za dobrou zprávu i pro ČR, protože dotyčná má zkušenosti s bilaterálními vztahy s Českou republikou.

V otázce Brexitu nečeká od Ursuly von der Leyen žádné velké změny přístupu. Borise Johnsona prý ovšem není radno podceňovat. „Je to velmi talentovaný muž, který má skutečně co nabídnout, je to skutečně muž mnoha rolí, který je poprvé v tak vysoké funkci, a zdá se mi, že je na to velmi dobře vybaven.“ Johnson prý umí dobře občanům vysvětlit, o co mu jde, ale prý ho teď bude tlačit čas. Evropská unie se nepohne, tvrdí Fischer.

Celé interview ZDE

Fischerovo vystoupení zhodnotil právník Tomáš Tyl: „Nerad to říkám, ale Takáč ho dostal. Ejhle, Světa Spasitel, za nás trpitel, Pravdou a Láskou vykupitel, kecá kraviny. A z jaké strany by měl být eurokomisař? Z té, co dostala nejméně hlasů? A abychom dostali křeslo eurokomisaře pro zemědělství, tak nesmíme dostávat dotace do zemědělství? Tenhle mušketýr do trojky s Drahoušem a Hilšerem, to je fakt kauf!“

A novinář Erik Best se ptá: „Pochází ta neoliberální intonace také z nějaké americké neziskovky?“

autor: kas