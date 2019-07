Foldyna ztratil trpělivost: ČSSD je vybydlená jako Chánov, obyčejnými lidmi opovrhuje

Původní myšlenka strany byla podle slov Jaroslava Foldyny dobrá, ale vše se nějak zamotalo a nezbylo prý nic než prázdné fráze a politika, která je v ostrém protikladu právě oné původní myšlence. „Původní sociální demokracie zastupovala zájmy lidí práce, nová sociální demokracie zastupuje zájmy těch, kteří na lidech práce parazitují,“ míní poslanec ČSSD.

Vzpomněl, že staří sociální demokraté chodili do obyčejných hospod ptát se obyčejných, normálních lidí na jejich problémy. Nyní je tomu však jinak. „Nový sociálnědemokratičtí ‚aristokraté‘ by do obyčejné hospody nevkročili, protože obyčejní, normální lidé je nezajímají, nebo přesněji řečeno: obyčejných, normálních lidí se, řekněme, ‚štítí‘,“ myslí si Foldyna.

Noví sociální demokraté, zejména ti pražští, jsou totiž podle Foldyny od mládí zvyklí na luxusní kanceláře, restaurace a kavárny ať už bruselské, nebo tuzemské. „Noví sociální demokraté také svůj plat a servis, na který se jim skládají obyčejní, normální lidé, vnímají jako samozřejmou, nárokovou položku, jež automaticky patří k jejich životu, a nikoli jako závazek, který je nutné si odpracovat tím, že budou zastupovat zájmy obyčejných, normálních lidí,“ nabízí svůj nynější pohled na fungování strany Foldyna.

„Noví sociální demokraté totiž obyčejnými, normálními lidmi opovrhují a zároveň se jich tuze bojí,“ zdůrazňuje Foldyna s tím, že obyčejní, normální lidé nové sociální demokraty už prokoukli a noví sociální demokraté za to mají na obyčejné, normální lidi vztek.

Proto prý noví sociální demokraté obyčejným, normálním lidem nadávají, vyhrožují, snaží se je porobit a dělají to podle Foldyny prakticky stejně, jako to dělávali ti, proti kterým bojovali staří sociální demokraté. „Daně, pokuty, poplatky, povinnosti, šmírování, papírování, udávání, lichva, peskování, vychovávání... to vše noví sociální demokraté dopřávají lidem práce plnými hrstmi a zároveň plnými hrstmi rozhazují peníze obyčejných, normálních lidí za věci, o které obyčejní, normální lidé nestojí,“ všímá si sociálnědemokratický poslanec a podotýká, že obyčejní lidé podle něj mlčí, všechno ale vidí a platí, což se jim pomalu zajídá.

Připomněl rovnou i slova Karla Marxe, jenž tvrdil, že svoboda dělníka je omezena jeho metabolismem. „Karl Marx se v mnoha věcech mýlil, ale v této měl pravdu. Svoboda každého z nás je skutečně omezena naším metabolismem. A noví sociální demokraté omezují svobodu každého pracujícího navíc ještě metabolismem všech možných parazitů, a to jak tuzemských, tak i zahraničních,“ zdůrazňuje.

Existuje nějaká sociálnědemokratická sebereflexe? „Kdepak, pouze hlasitější křik, peskování, šmírování, vyhrožování a další zatěžování lidí práce. A navrch ještě Antibabiš a Antizeman, tedy útoky na politiky, které jistě z velké části ze zoufalství volí obyčejní, normální lidé,“ glosuje dál situaci Foldyna.

„Vážení noví sociální demokraté, pracujete na vlastní, zasloužené a definitivní zkáze. Nejvíc si pak oddechnou vaši bývalí voliči – obyčejní, normální lidé. Ty vámi hájené minority, etnické, sexuální nemakačenkové volí stejně někoho jiného, respektive k volbám vlastně skoro nechodí,“ vzkázal jasně Foldyna na závěr svým spolustraníkům.

autor: nab