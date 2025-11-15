Foltýn se rozzlobil: Fabriky mají jet na plný plyn!

Otakar Foltýn si položil otázku, proč v této situaci, kdy pár set kilometrů od Ostravy vybuchují granáty a na domy civilistů dopadají i drony rozsévající smrt, proč v této situaci české zbrojovky nejedou na plné obrátky?
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
„Fabriky mají dávno jet na plný plyn. A já - ačkoliv jsem celoživotní zastánce životního prostředí - nechápu, jak v této situaci může nějaký předpis z oblasti stavebního řízení nebo životního prostředí dlouhodobě blokovat výstavbu muničky. Ne, nemůže!“ rozzlobil se Foltýn.
A při debatě v knihovně Václava Havla, na kterou upozornil server Aktuálně.cz, se mu dostalo odpovědi. Odpověď nabídl šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.
„Problém je, že obranný průmysl je jenom vrcholek pyramidy. Ten stojí na zpracovatelském průmyslu, stojí na těžebním průmyslu. Musíme mít hutě, musíme mít chemický průmysl. Bez chemického průmyslu nevyrobíme ani střelný prach, a když nevyrobíme střelný prach, nevyrobíme náboje. Když tu průmyslovou základnu třicet let v rámci nějaké zelené ideologie odsouváme z Evropy, tak nemůžeme lusknutím prstu najednou razantním způsobem navyšovat kapacity,“ uvedl Hynek.
Šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno přidal na facebooku poznámku. „Rétorika o zbrojení je jedna, věc, realita druhá...“ konstatoval.
Rétorika o zbrojení je jedna, věc, realita druhá... ??>? Vzácná shoda více lidí, kteří se zdaleka ne na všem shodnou, ale do věci vidí ??— Matyas Zrno (@MatyasZrno) November 15, 2025
.@FoltynOtakar : "Fabriky mají dávno jet na plný plyn. A já - ačkoliv jsem celoživotní zastánce životního prostředí - nechápu, jak v této… pic.twitter.com/RNiZzBJuwm
Ukrajinské servery Kyiv Independent či Kyiv Post si v této souvislosti všimly české veřejné debaty a sbírky na raketu pojmenovanou po Daně Drábové. Lidé podporující Ukrajinu proti ruským agresorům nechtěli čekat a vybrali peníze na raketu, která teoreticky bude moct zasáhnout některý z cílů i v Rusku.
„Vzhledem k tomu, že západní vojenská pomoc každoročně ubývá, Ukrajina se obrátila k výrobě vlastních zbraní dlouhého doletu a požádala o finanční podporu své spojence s tím, že má ‚veškeré znalosti‘,“ napsal k tomu server Kyiv Independent.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák