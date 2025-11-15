Foltýn se rozzlobil: Fabriky mají jet na plný plyn!

16.11.2025

Plukovník Otakar Foltýn, právník a bývalý koordinátor strategické komunikace ve vládě Petra Fialy (ODS), se po čase opět přihlásil o slovo. Položil palčivou otázku spojenou s válkou na Ukrajině. A dostalo se mu odpovědi.

Otakar Foltýn si položil otázku, proč v této situaci, kdy pár set kilometrů od Ostravy vybuchují granáty a na domy civilistů dopadají i drony rozsévající smrt, proč v této situaci české zbrojovky nejedou na plné obrátky? 

„Fabriky mají dávno jet na plný plyn. A já - ačkoliv jsem celoživotní zastánce životního prostředí - nechápu, jak v této situaci může nějaký předpis z oblasti stavebního řízení nebo životního prostředí dlouhodobě blokovat výstavbu muničky. Ne, nemůže!“ rozzlobil se Foltýn.

A při debatě v knihovně Václava Havla, na kterou upozornil server Aktuálně.cz, se mu dostalo odpovědi. Odpověď nabídl šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

„Problém je, že obranný průmysl je jenom vrcholek pyramidy. Ten stojí na zpracovatelském průmyslu, stojí na těžebním průmyslu. Musíme mít hutě, musíme mít chemický průmysl. Bez chemického průmyslu nevyrobíme ani střelný prach, a když nevyrobíme střelný prach, nevyrobíme náboje. Když tu průmyslovou základnu třicet let v rámci nějaké zelené ideologie odsouváme z Evropy, tak nemůžeme lusknutím prstu najednou razantním způsobem navyšovat kapacity,“ uvedl Hynek.

Šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno přidal na facebooku poznámku. „Rétorika o zbrojení je jedna, věc, realita druhá...“ konstatoval.

Ukrajinské servery Kyiv Independent či Kyiv Post si v této souvislosti všimly české veřejné debaty a sbírky na raketu pojmenovanou po Daně Drábové. Lidé podporující Ukrajinu proti ruským agresorům nechtěli čekat a vybrali peníze na raketu, která teoreticky bude moct zasáhnout některý z cílů i v Rusku.

„Vzhledem k tomu, že západní vojenská pomoc každoročně ubývá, Ukrajina se obrátila k výrobě vlastních zbraní dlouhého doletu a požádala o finanční podporu své spojence s tím, že má ‚veškeré znalosti‘,“ napsal k tomu server Kyiv Independent.

autor: Miloš Polák

