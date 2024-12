Fotil se s Merkelovou, zpět do Sýrie nejde: Chci v Německu i rodiče

Anketa Chcete, aby v rámci koalice STAČILO! kandidovala i SOCDEM Jany Maláčové? Chci 60% Nechci 30% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 4812 lidí deník Bild prohlásil, že se k návratu do vlasti vůbec nechystal. Naopak by byl rád, kdyby azyl v Německu dostali i jeho rodiče, o což usiluje už devátý rok, ale dosud neuspěl. A teď má obavu, že po pádu diktátora bude ještě těžší dostat rodiče do Německa.

„Německo už nechce uprchlíky, i když v Sýrii stále probíhá válka. Svou rodinu jsem dlouho neviděl, byl bych rád, kdyby zde mohli požádat o azyl. Moje rodina musela nedávno spát ve sklepě a na chodbě kvůli náletům na Damašek. Je to stále nebezpečné. Země je zničená, v Sýrii už nejsou peníze, dlouhodobě to není místo k životu,“ poznamenal.

Jenže pokud Bašár Asad prchl ze země, tamní diktatura skončila a německé úřady mají o argument více, proč další Syřany nepřijímat.

Sedmadvacetiletý mladý muž se kvůli situaci ve své zemi odmítá vrátit do vlasti. Podle deníku Bild pracuje jako kameraman na volné noze, vystudoval obchodní komunikaci, oženil se s Ukrajinkou a nyní s ní žije. Už dva roky má německé občanství a deportace se bát nemusí. „V Sýrii už nemám byt, práci ani přátele. Do Sýrie poletím pouze na dovolenou a za rodinou – pravděpodobně příští rok, až bude letiště opět v provozu.“

BBC hlásí, že v Damašku se opět otevírají obchody a do nich se vracejí zákazníci. V hlavním městě se lidé vracejí i do práce a snaží se v maximální možné míře vrátit k normálnímu životu.

Pro jednu čokoládovnu v Damašku znamená pád Asadova režimu i změnu zákazníků.

„Znovu jsme otevřeli beze strachu, protože lidé, které dnes obsluhujeme, nás teď vůbec nezastrašují. Předtím tu každý, kdo k nám přišel nakupovat, buď zastupoval generála nebo ministra loajálního Asadovu režimu. Teď už to, díky bohu, není ten případ,“ prozradila zaměstnankyně čokoládovny Joud Insani. „Naše životy se nepochybně zlepšily,“ doplnila.

„Podle izraelské armády do úterý proběhlo nejméně 350 náletů, které srovnaly se zemí vojenské objekty po celé Sýrii a vyřadily námořnictvo, stíhačky, bezpilotní letouny, tanky, systémy protivzdušné obrany, zbrojní závody a širokou škálu raket a střel,“ napsal k izraelským útokům americký list New York Times.

Izraelští představitelé uvedli, že ničí zbraně a vojenská zařízení, aby se nedostaly do rukou islamistických extremistů.

„Nemáme v úmyslu vměšovat se do vnitřních záležitostí Sýrie, ale rozhodně hodláme udělat vše, co je třeba k zajištění naší bezpečnosti,“ prohlásil v úterý izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

