Fotky Čechů. Exotika, Vánoce na horách. „Dočasně zdanit ty bohatší!“ I to padlo od politiků, když to viděli

Spotřebitelské ceny v ČR v listopadu dle údajů ČSÚ stouply o 16,2 %, tempo inflace zrychlilo, v říjnu byly ceny meziročně vyšší o 15,1 %, u potravin je to 27,1 %. Na twitteru přitom koluje text, že prý zájezdy do exotiky jsou vyprodány, restaurace obsazeny, horské hotely na svátky praskají ve švech, vánoční trhy hlava na hlavě, s ironickým podtextem, že to je ta Fialova bída... ParlamentníListy.cz se ptaly politiků, co si o tom myslí.

„To je jasné. Ti, kdo peníze mají, tak je prostě raději užijí nyní, než by je nechali znehodnotit inflací. Jenže bohužel to je těch horních deset tisíc. Ti ostatní začínají počítat, zda koupí tři rohlíky nebo pět, nebo mléko dětem. To ovšem ekonomičtí poradci vlády z řad bankéřů vnímat nechtějí ani neumí,“ upozornila Alena Gajdůšková, bývalá místopředsedkyně Senátu ČR i ČSSD.

„Na palubě Titaniku hrála hudba, v restauraci se ještě jedlo a záchranné čluny odplouvaly zpočátku poloprázdné, protože komu by se chtělo na malou lodičku v ledovém oceánu, když Titanic je nepotopitelný,“ okomentoval Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a někdejší předseda poslaneckého klubu ODS.

„Lidé chtějí žít. A ti, co si to mohou dovolit, tak si chtějí užít. Budiž jim to přáno. To je dobrá zpráva,“ domnívá se Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, starosta Chrastavy.

„Nedávno se na twitteru objevil falešný účet, založený pod mým jménem, který mě svým obsahem urážel. Okamžitě jsem to nahlásil Policii ČR. Účet samozřejmě zmizel. Analogicky jako novinář i jako občan nemohu věřit ničemu na platformě, na které může veřejně a anonymně kdokoliv psát cokoliv,“ uvedl Stanislav Berkovec, poslanec hnutí ANO, člen volebního a petičního výboru Poslanecké sněmovny.

„Že Češi jsou držáci! Což se nedá říci o západní Evropě. My to vidíme i na tržbách v naší firmě. ČR je v tržbách velmi dobrá,“ konstatoval Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách, ředitel společnosti Detoa vyrábějící dřevěné hračky.

„S trochou nadsázky by se dalo říct, že se každý, kdo může, snaží od naší neakční a asociální vlády dostat co nejdál to jen jde. A tomu já plně rozumím. Ale teď vážně. Velmi rychle roste skupina lidí, kteří řeší jen to, kde vezmou peníze na potraviny, energie nebo třeba léky. Jinými slovy, u nás se dramaticky zvyšuje počet těch, kteří jsou na hranici chudoby. A ti rozhodně na exotických zájezdech nejsou a nebudou,“ upozornil Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Odpověď je jednoduchá. Ti, co mají peníze, kvůli inflaci utrácejí. Ti, kdo jich mají málo, kvůli tomu šetří,“ uvedl Jaroslav Bašta, poslanec SPD, člen zahraničního výboru, kandidát na prezidenta, bývalý ministr a velvyslanec.

„Říká se, že sytý hladovému nevěří. A to platí i v tomto případě. Řada lidí má fixované ceny plynu nebo elektřiny. Lidé s vyššími příjmy tak necítí zdražování potravin. Ale drahota postupně dohání čím dál větší množství lidí. Do problémů se dostávají i jednotlivé podniky. Zatím jsme stále v pozici, kdy lze nejhoršímu zabránit, to je pravda. Ale vyžaduje to aktivní přístup vlády a rozumnou politickou dohodu. Naše řešení navrhujeme už od února a jsou obsažena v Záchranném kruhu proti chudobě, který sociální demokracie připravila jako vlastní program pro příští měsíce,“ vysvětlil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Média, včetně veřejnoprávních, vytvářejí hysterii, jak je drtivá část lidí na pokraji hladomoru. Přitom dálnice jsou přecpané auty, exotické zájezdy téměř vyprodány atd. A všichni bědují, že ještě nedostali dotace. Z okrádání státu se už zase stal sport jako za socialismu. Firmy nestačí vyrábět zboží a materiály, na řemeslníky se čeká měsíce i více. Tím neříkám, že tady nejsou potřební, ale není to tak dramatické, jak to různí chytráci líčí. Jediné, co by mě zajímalo, je, kolik v éře Babiše bylo vygenerováno vrtulníkových financí? Takže to chce chladnou hlavu, zamezení podvodu s podporami státu, aby na skutečné potřebné byly dostatečné finance a státní kasu aby to nezruinovalo,“ zdůraznil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků a bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Ano, někteří na to mají a dál mít budou. Někteří na to ještě mají a zatím si nepřipouštějí, že se to změní. Někteří na to nemají, ale ještě jsou nad vodou, a některých se to už vůbec netýká, protože jsou finančně pod čarou ponoru. Přesuny mezi jednotlivými kategoriemi jsou možné, ale obávám se, že nahoru to nebude,“ obává se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

„I přes důsledky vysoké inflace máme stále nízkou nezaměstnanost a vysoké úspory. Pro většinu lidí jsou tedy i vyšší ceny stále snesitelné. Navíc strach ze znehodnocení peněz některé lidi vede k urychlení nákupů. Je to jen další argument pro cílenou pomoc namísto plošné. Tato krize má tvrdé důsledky, ale jen pro některé,“ je si vědom Radim Smetka, bývalý místopředseda Svobodných.

„Tak trochu propaganda bez dat. Ale jistě je v Česku dost bohatých lidí, kteří zimu tráví na jihu v teple, nebo na horách. A umím si představit, že se dnes lidem s průměrnými příjmy vyplatí odjet do jiných zemí, které nejsou týrány neschopnou vládou a šílenou inflací a drahotou!“ okomentoval Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, 1. místopředseda vlády i Senátu a ČSSD.

„Těmto lidem lze jenom doporučit, aby našli odvahu a překročili hranice své bubliny,“ doporučil Milan Feranec, poslanec hnutí ANO, člen rozpočtového a ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Nůžky mezi bohatými a chudými se dál rozevírají. Jsou lidé, kterých se zvýšená inflace téměř nedotkne, a pak narůstá počet lidí, kteří už nemají z čeho brát. Otázkou zároveň je, kolika procent občanů se exotická dovolená či Vánoce v horském hotelu týká? Nemělo by se zapomenout ani na fakt, že řada rodin si realitu stále nechce připustit a čeká na zázrak. Přijde?“ ptá se Pavlína Nytrová, bývalá poslankyně ČSSD,

„Nemám komentář. Nevyznám se v tom. Asi všichni nabízejí velmi malé kapacity pouze pro bohaté spoluobčany,“ sdělil Karel Šidlo, bývalý poslanec KSČM.

„Česká společnost je hluboce rozdělená a je zde nesporně velká vrstva lidí, definoval bych je od úspěšných podnikatelů střední třídy k těm velkým a jejich zaměstnancům, kteří zatím zdroje mají a investují je do terciálního sektoru - to je cesty do exotiky, do zábavy, do poznávání regionů světa. Mimo jiné i proto, že nechtějí lapidárně řečeno, aby jejich finanční zdroje znehodnotila právě ona inflace. Chtějí si zkrátka po covidu, kdy nemohli nikam a poté po denním od rána do večera, den co den, masírování co všechno se stane, co všechno přinese v ekonomice zelený fanatismus, válka na Ukrajině, tak poté si logicky řeknou, že než to všechno přijde, tak že si vyrazí a užijí. Naproti tomu je tady stále větší podíl chudých lidí, pro které bude problém - je adventní čas - objednat si vánoční cukroví. V Brně už kilo takového cukroví přesáhlo tisíc korun. To například. A takoví lidé nemohou na nějaké dovolené, hotely, restaurace ani pomyslet. A teď je otázka - jaký je poměr těchto dvou skupin a jak se v průběhu měsíců, času, tento poměr vyvíjí? Obávám se, že chudoba roste a vláda nemluví pravdu, je postižena nemocí sebechvály a řídit tuto zemi a starat se o její občany neumí a co je horší, ani nechce. Může si to zatím dovolit, protože média má pod kontrolou, obě komory parlamentu rovněž a bohužel ani pan prezident se nijak nezpěčuje a Petr Fiala je zřejmě dobrý premiér. Pro běžné občany je to sebestředný po moci toužící manekýn...,“ ohodnotil Jan Veleba, bývalý senátor a předseda Agrární komory ČR.

„Ukázalo se v plné nahotě, že říjnové číslo inflace byla – jak říkají ekonomové – pouze hra a že realita je úplně jinde. A že jsou zájezdy do exotiky vyprodány a spousta lidí si žije v luxusu? To mě nepřekvapuje, když v době krize 100 nejbohatších Čechů meziročně zbohatlo o neuvěřitelných 500 mld. Kč. Vadí mi ale, když se z toho dělá metr pro celou společnost. Většina lidí si to totiž dovolit nemůže a počítá každou korunu. Exotiku si může prohlížet maximálně v katalozích cestovních kanceláří,“ konstatovala Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

