Francie: Starostové sundávají vlajky EU, jeden i ukrajinskou

Ve Francii vyvolalo pozornost rozhodnutí několika nově zvolených starostů z?konzervativní politické scény, kteří nechali odstranit z?fasád radnic vlajky Evropské unie. Mezi prvními byl starosta města Carcassonne Christophe Barthès, který na sociální síti X zveřejnil video, na němž osobně sundává evropskou vlajku a?nechává vyvěšenou pouze francouzskou trikolóru a?regionální vlajku Okcitánie. „Pryč s?evropskými vlajkami z?radnice! Uvolněte místo francouzským vlajkám,“ napsal k?záznamu.
Podobné kroky podle informací deníku Le Monde podnikli i další starostové, například Bryan Masson ve městě Cagnes-sur-Mer nebo Anthony Garénaux-Glinkowski ve městě Harnes. Garénaux-Glinkowski při nástupu do úřadu odstranil nejen vlajku Evropské unie, ale také ukrajinskou vlajku, kterou řada francouzských radnic vyvěsila po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 jako symbol solidarity.
Tyto kroky přišly v době, kdy protiimigrační a euroskeptická strana Národní sdružení, dříve vedená političkou Marine Le Penovou, posiluje svou pozici na francouzské politické scéně. Strana zaznamenala úspěchy zejména v menších a středně velkých městech, i když ve velkých městských centrech zatím výrazněji neuspěla. Někteří noví starostové tak symbolickými gesty dávají najevo svůj kritický postoj k evropské integraci.
Krok starostů vyvolal rychlou reakci francouzské vlády. Ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad jej označil za populistický. „Odmítnou také evropské fondy, které dostávají naši zemědělci, naše podniky na reindustrializaci a naše regiony? Vrátí své poslanecké odměny z Evropského parlamentu?“ uvedl podle informací Brussels Times.
Francouzské zákony ale neukládají obcím povinnost vyvěšovat vlajku Evropské unie na radnicích, s výjimkou 9. května, kdy se slaví Den Evropy. Francouzská ústava uznává pouze národní trojbarevnou vlajku jako oficiální státní symbol. V roce 2023 sice francouzské Národní shromáždění schválilo návrh zákona, který by povinné vyvěšování francouzské i evropské vlajky zavedl v obcích nad 1?500 obyvatel, jeho projednávání však zatím pokračuje v Senátu.
Symbolické spory o vlajky se přitom ve Francii objevují opakovaně. V roce 2022 například úřady odstranily dočasnou instalaci vlajky EU z pařížského památníku Arc de Triomphe poté, co kritici prezidenta Emmanuela Macrona tvrdili, že tím dochází k potlačování francouzské národní identity. Vlajky EU také v minulosti sundávaly některé venkovské radnice na podporu protestů zemědělců proti obchodní dohodě mezi Evropskou unií a státy Mercosuru.
Podobné spory o symboliku vlajek se přitom neomezují pouze na Francii. V České republice se výrazná debata rozvinula po vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Poslanecké sněmovny po začátku ruské invaze. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura patřil mezi nejhlasitější kritiky tohoto kroku a opakovaně prosazoval její odstranění. Sundání ukrajinské vlajky pak, podobně jako u francouzských starostů, bylo jeho prvním krokem poté, co se stal předsedou Poslanecké sněmovny.
Tomio Okamura
To vyvolalo silnou reakci opozice, která argumentovala tím, že vyvěšení ukrajinské vlajky představuje symbol solidarity s napadenou zemí a odstranění vlajky vnímali jako zbytečné politické gesto. Naopak zastánci kroku zdůrazňovali, že státní instituce by měly zůstat neutrální a používat především národní symboly.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
