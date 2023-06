Francie ve varu kvůli zastřelení mladého černocha policistou. Hoří auta, Macron prosí o klid

reklama

Francie je opět v plamenech po sérii protestů, které následují po zastřelení mladého chlapce ve městě Nanterre. Video z policejního zákroku se totiž dostalo na sociální sítě a francouzské menšiny se kvůli údajné vytrvalé policejní brutalitě bouří.

Při středečních nepokojích bylo podle informací CNN zatčeno 150 lidí. Již během úterní noci bylo při masových protestech zraněno jen na pařížském předměstí 24 policistů a shořelo 40 aut. Francouzské úřady proto nasadily další 2000 policistů v očekávání další těžké noci.

Vládní představitelé středeční ničivé nepokoje rychle odsoudili. Prezident Emmanuel Macron označil násilnosti za „neospravedlnitelné“. Vyzval zároveň k vyšetření incidentu, který vyústil v „nespravedlivou“ smrt mladého muže. „Potřebujeme klid, aby justice mohla vykonávat svou práci. Nemůžeme dovolit, aby se situace zhoršovala,“ řekl Macron.

Video střelby na pařížském předměstí Nanterre se objevilo na sociálních sítích krátce poté, co k incidentu došlo v úterý ráno. Na klipu jsou vidět dva policisté stojící na straně řidiče žlutého Mercedesu AMG, jeden u dveří a druhý u levého předního blatníku. Když se vůz pokouší odjet, je vidět, jak jeden z policistů střílí z ruční zbraně.

The incident that sparks a night of rioting in Nanterre France ???? pic.twitter.com/OfQS1sPWdi — Brexit Brian Patriots (@BrianPatriots) June 28, 2023

Kulka, která zasáhla mladého Naëla, mu prostřelila ruku a hrudník. Po útěku z místa činu vůz narazil do stojícího objektu na nedalekém náměstí. Sedmnáctiletá oběť byla později prohlášena za mrtvou a policista, který ho údajně zastřelil, byl umístěn do vazby. Teenager byl v době incidentu v autě s dalšími dvěma osobami. „Jeden z pasažérů ve vozidle byl vzat do vazby a později propuštěn, zatímco druhý, který pravděpodobně z místa činu utekl, se pohřešuje,“ uvedly úřady.

Místní prokurátor v Nanterre Pascal Prache ve čtvrtek uvedl, že oba policisté vytasili zbraně a namířili je na řidiče, aby ho odradili od opětovného nastartování motoru. Policista, který vystřelil, podle prokurátora vypověděl, že se bál, že chlapec autem někoho přejede. Prache však zmínil, že se domnívá, že policista obviněný ze střelby a zabití Naëla mohl jednat nezákonně. Na policistu byla od té doby uvalena předběžná vazba za zabití. Prache doplnil, že Naël byl úřadům znám pro předchozí porušení zákonů. Očekávalo se, že teenager se v září dostaví k soudu pro mladistvé.

Násilné scény, které se odehrály dvě noci po sobě, vyvolaly obavy, že Naëlova smrt by mohla vést k takové míře nepokojů a výtržností, jaká tu nebyla od roku 2005, kdy smrt dvou dospívajících chlapců skrývajících se před policií vyvolala tři týdny nepokojů a přiměla vládu vyhlásit výjimečný stav.

BREAKING: Riots in Nanterre, France, after 17 year old was killed by police.pic.twitter.com/0Z44WnKCzQ — The Spectator Index (@spectatorindex) June 27, 2023

Video vyvolalo hněv po celé Francii a dotklo se zejména mladých mužů a žen jiné barvy pleti, kteří se cítí být diskriminováni policií. Studie organizace Rights Defenders, nezávislé organizace pro sledování lidských práv ve Francii, z roku 2017 zjistila, že mladí muži, kteří jsou vnímáni jako černoši nebo Arabové, jsou dvacetkrát častěji zastavováni policií než jejich vrstevníci.

Úřady se nyní připravují na třetí noc násilí a v noci na čtvrtek bude mobilizováno dalších 40 tisíc policistů – včetně pěti tisíc v Paříži – aby potlačili pokračující nepokoje.

„Všichni ministři vlády byli požádáni, aby kvůli protestům odložili cesty, které nejsou naléhavé, a aby zůstali v Paříži,“ napsal ve čtvrtek vládní zdroj pro CNN. Vládní mluvčí Olivier Veran poznamenal, že hněv proti státu jako takovému je však neoprávněný. „Není to republika, kdo zabil tohoto mladého muže,“ řekl Veran. „Je to jeden člověk, který musí být souzen, pokud to justiční systém považuje za nutné.“

