Francouzi a vztah k EU: Na ČT překvapivá slova

Vít Olmer mladší žije v současnosti ve Francii, kde studoval a působil také ve francouzském parlamentu ve výboru pro zahraniční záležitosti, zkušenosti má i z francouzského ministerstva práce.

Nabídl proto srovnání, kdy tvrdil, že Česko je po dvaceti letech v EU dokonce větší Západ než Francie. „Když se člověk podívá do Francie, jsou zde čtvrtě, kde je velká chudoba, studenti mají problémy s bydlením, ceny bytů jsou zde vysoké. Pokud nemáte dostatečný plat, musíte jít bydlet na periférii, kde hromadná doprava nevypadá úplně dobře. Kdybych to porovnal, my jsme dokonce v něčem větší Západ než Francie,“ řekl v pořadu Interview ČT24 Olmer, současný poradce pro evropské záležitosti.

Kým jsme naopak pro Francii a Belgii? „Myslím, že nás berou jako součást Evropské unie. Samozřejmě nás trochu propojují s Ruskem. Neznají specifika střední Evropy. To je vidět v otázce o Ukrajině, část francouzské populace říká, že Rusko má mít vliv ve svém prostoru a nemáme jim říkat, co tam má dělat, a do tohoto prostoru spadá pro některé z nich i Česká republika,“ zmínil.

V Česku zaznívají názory, že jsme vstupem do Evropské unie přišli o suverenitu a Brusel nám diktuje. I Francouzi podle Olmera vidí, že jim Evropa diktuje, třeba v rámci migrace. „Francouzi to berou tak, že jim Evropská unie nějakým způsobem nutí migraci a bere jim suverenitu v tom, aby si chránili své hranice,“ poukázal Olmer s tím, že Francouzům se nelíbí ani nátlak EU, aby zprivatizovali velké firmy.

Na otázku, zda si nemyslí naopak Francouzi, že by se diktovat mělo, ale uvedl: „Někdy se to děje, Francie má v Evropské unii vliv, hodně norem je diktováno francouzskou státní správou a francouzskými diplomaty, hlavně od brexitu. Vláda je akční, ale populace si může myslet něco jiného. Nezapomeňme, že v roce 2004 Francouzi hlasovali proti evropské ústavě. Francouzi se bojí o suverenitu,“ uvedl Vít Olmer mladší.

Olmer zmínil dokument My a Evropa, který udělal se svým otcem, režisérem Vítem Olmerem. Při natáčení dokumentu se o povědomí lidí o Evropské unii také dozvěděl, že buďto chovají vůči Unii lhostejnost, nebo ji berou jako samozřejmost, i když jim vadí některé věci, které se tam schvalují. „Normy, Green Deal, migrace se lidem nelíbí. Možná toho podle nich Evropská unie dělá až moc a je to trochu zbytečné,“ líčil Olmer junior hlavní reakce Čechů na naše členství v EU.

V české společnosti podle něj panují pseudo mýty, že si lidé někde přečtou, jak nám EU nutí opatření v rámci Green Dealu, přitom je to trochu jinak: „Green Deal, to je několik norem, vidíme, že když je to aplikováno v České republice, tak se na našem ministerstvu k tomu přidávají ještě nové, další povinnosti. Zemědělci by o tom mohli vyprávět. Někdy je naše státní správa papežštější než papež a přetvoří evropskou normu, aby byla tvrdší. Není to jednoznačné,“ uvedl Vít Olmer.

Jak velkou a silnou pozici má Česká republika v Evropské unii? „V Bruselu existuje taková malá česká vesnička, které se říká stálé zastoupení u Evropské unie, kde máme dvě stě našich úředníků, kteří brání naši pozici. Myslím, že při předsednictví ukázali, že byli schopni vyjednat důležité legislativy, pomoc Ukrajině, energetickou krizi. Máme tam správné lidi. Jediné, co nám chybí, je větší aktivita z politické garnitury. Někteří ministři, když přijedou do Bruselu, si jen přečtou notičky, řeknou hello kolegům a jdou domů řešit národní politiky.

Je to problém, když tam máme výborné úředníky, chtělo by to, aby politická garnitura byla akční, aby začala vyjednávat s kolegy kolem, zašli za francouzským a německým kolegou, aby přišli s nějakým návrhem, co je třeba protlačit. Tam chybí tah na branku,“ řekl Olmer junior k obrazu Česka v bruselských kuloárech.

„Máme dobré renomé díky našemu předsednictví, měli bychom se ale zaměřit na pár priorit, abychom se profilovali jako země, která má nějakou prioritu. Když bude naše politická garnitura akční, myslím, že můžeme něco dokázat,“ míní Vít Olmer.

