František Laudát varuje Rusko: Teď hazardujete se svojí existencí

A to se dle někdejšího poslance tak děje i přesto, že Ukrajina není ekonomicky v úplně nejlepší kondici a zároveň musí na svoji armádu a bezpečnost vynakládat horentní sumy.



Bez podpory Spojených států se dnes už podle Laudáta menší státy neobejdou: „Putinovi údajně vadí síla NATO. Jenže ta narůstá tím, jak další a další země od rozpadu Sovětského svazu hledají zajištění své bezpečnosti u nejmodernější armády světa – USA. Dnes už ani relativně bohaté země si nemohou dovolit špičkové vojenské technologie nakoupit, natož je vyvíjet. Na to mají bohužel už pouze supervelmoci. Asi namítnete, a co Severní Korea? Máte pravdu, ale to se děje za cenu toho, že lidé žijí v bezprecedentním otroctví.“

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

A co by v nynější situaci měl udělat demokratický svět? „Když už se demokratický svět obává jít Ukrajině přímo na pomoc, měl by dodat 40miliónové zemi takové zbraně, aby se mohla účinně bránit,“ ukázal jasně bývalý šéf poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů. Rusko totiž prý „nikdy neplnilo svoje sliby a dohody“. „Jeho vládci rozumějí pouze síle,“ tvrdí.



Laudát míní, že „demokratický svět před zhoubou komunismu zachránila jaderná bomba“. Právě podobná hrozba by prý měla pomoci i nyní: „Tato zkušenost ukazuje, že zlo se podaří udržet na uzdě v případě, že ohrožovaný má dostatečnou odstrašující sílu. Je to sice život na sudu prachu, ale pořád lepší, než válka.“



Pozor by si dle něho mělo dát zejména Rusko. „Takže přejme si, aby se ruská agrese řešila u diplomatických stolů. Stejně už se dnes s technickými možnostmi každého jedince prakticky žádná větší země nedá vojensky porazit. Myslím, že Rusko v tuto chvíli hazarduje se svojí existencí. Válka je vždycky nejistý podnik,“ uzavírá František Laudát.

