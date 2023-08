Fremr a Pavel: Jakub Železný to rozsekl. A další potíže

Dnes by měli nastoupit noví soudci Ústavního soudu. U jednoho jména je však zádrhel. U Roberta Fremra se objevila informace, že měl v období 1983 až 1985 soudit a odsuzovat emigranty ke ztrátě majetku a vězení. Prezident tedy otálí a chce nechat informace prověřit. Ovšem objevuje se kritika, proč vůbec Fremra navrhoval. „Aparát komunisty z 80. let má pátrat po minulosti komunisty z 80. let, co už je legitimně v instituci, kterou nově vede komunista z 80. let?“ diví se moderátor ČT Jakub Železný, že někdo může žasnout nad jmenováním Fremra. A ozvali se další.

„Chci si prostudovat, jaké informace se objevily v poslední době. A chci dát prostor senátorům, kteří mi zaslali dopis. A teprve na základě posouzení staronových faktů chci udělat závěr a přijmout rozhodnutí,“ řekl.

„Je potřeba vidět, že v době, o které se bavíme, tady byl právní řád, podle kterého bylo opuštění republiky trestným činem. Posuzován byl shodně všemi soudci, kteří soudili trestní právo. Měli bychom to vidět v tomto kontextu. Nechci se ale bavit o jednotlivých případech. S nimi seznámen nejsem,“ namítá Pavel.

Senátorka Hana Kordová Marvanová, která spolu s Hilšerem nové informace přinesla, je ráda. „Přes sto rozsudků za opuštění republiky, které vynesl dr. Fremr v letech 1983–1985, je podle mě diskvalifikující pro soudce ÚS!“ míní.

Jsem velmi ráda, že prezident se vážně zabývá novými zásadními informacemi, které jsme mu s @MarekHilser zaslali osobním dopisem. Přes sto rozsudků za opuštění republiky, které vynesl dr. Fremr v letech 1983–1985, je podle mě diskvalifikující pro soudce ÚS!? https://t.co/C3Olp3kSjh — Hana Kordová Marvanová (@HanaMarvanova) August 7, 2023

Množí se otázka, proč byl Robert Fremr vůbec navržen a proč si prezident neprověřil jeho minulost. Odpověď na ni už poskytl moderátor České televize Jakub Železný. Ten konstatoval, že „konkrétní svinstva“ některých komunistů z 80. let jsou zjevná už léta a podivuje se, že senátoři je zjišťují až teď. „Ale zločinný režim legitimizovali všichni, kdo do té strany tehdy vlezli,“ namítá.

A vysvětlil, proč „aparát Petra Pavla“ minulost Roberta Fremra neprověřil. „Jakej aparát? Aparát komunisty z 80. let má pátrat po minulosti komunisty z 80. let, co už je legitimně v instituci, kterou nově vede komunista z 80. let?“ Železný naráží jednak na Pavlovu minulost ve straně a kariéru rozvědčíka, ale také na to, že nový šéf Ústavního soudu Josef Baxa byl od roku 1988 kandidátem na členství v KSČ.

Ano, konkrétní svinstva některých komunistů z 80. let jsou (léta) zjevné. (Senátoři to zjistili teď?) Ale zločinný režim legitimizovali všichni, kdo do té strany tehdy vlezli. Dost lidí mi teď píše. Kolegyně se spravedlivě rozhořčila, proč „aparát PP nepátral“. Má odpověď zde. J. pic.twitter.com/zZoQNHelYq — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) August 7, 2023

Železný není jediný, kdo se do jmenování Fremra trefuje. Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl si rýpl, že kvůli tomu, že byl Fremr jmenován Pavlem, tak spolek Milion chvilek pro demokracii samozřejmě neprotestuje. „Ale kdyby ho býval navrhnul Zeman…“ nadhodil Plesl. Rýpl si dál, že Fremr je „úspěchem“ ústavního právníka Jana Kysely, který dělá prezidentu Pavlovi poradce. „Neumí si nechat udělat pořádnou odbornou rešerši,“ míní o něm Plesl a vypočítává všechny Kyselovy tituly.

„K čemu Putin potřebuje dezinformace, když tady Hrad dokáže vyrobit ukázkovou destabilizační kauzu s komunistickým soudcem během několika málo dní? Protože jestli něco opravdu podkopává důvěru v demokratický systém, je to pokrytectví vládnoucích elit,“ ptá se řečnicky šéfredaktor a soudí, že když Pavel Fremra nejmenuje, bude mít na talíři i kauzu Baxa. „Aneb jak zničit ústavní soud během čtyř dnů,“ glosoval ještě Plesl s tím, že Pavel asi lituje, že soudce nenavrhl Miloš Zeman.

Také komentátor Petr Holec se směje tomu, že si senátoři stěžují na Fremrovy rozsudky. „Mezi lety 1983–1985 Fremr odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí. Neměl by být jmenován, píší senátoři. Jo a Pavel by neměl být prezident, ne? Fremr a Pavel jsou dva stejně obludný charaktery, který narovnala národní fronta dobra,“ říká.

A pustil se i do Josefa Baxy, který také býval trestním soudcem za komunismu. „Nevzpomínám si, možná jsem soudil jeden případ, ale nemám tak dobrou paměť, abych si v těch mnoha tisících případů, které jsem rozhodoval, pamatoval na všechny, řekl Baxa na otázku, jestli stejně jako Fremr trestal za totality emigranty. Na šéfa ÚS slušný!“

„Kdyby byl Fremr fakt kádr na ÚS, tak už dávno řekl: Sorry, sloužil jsem stejně jako Pavel zločinnýmu režimu a teď to na mě puklo jako na něj. Chci si to prasečí období na rozdíl od něj fakt odmakat, a proto se vzdávám kandidatury na ÚS. Být kariéristou jednou úplně stačilo!“ míní komentátor.

Mezi lety 1983–1985 Fremr odsoudil přes 100 lidí za emigraci. Mnozí přišli o majetek a rodiny byly postiženy perzekucí. Neměl by být jmenován, píší senátoři. Jo a Pavel by neměl být prezident, ne? Fremr a Pavel jsou dva stejně obludný charaktery, který narovnala národní fronta dobra — PetrHolec (@PetrHolec) August 6, 2023

„Nevzpomínám si, možná jsem soudil jeden případ, ale nemám tak dobrou paměť, abych si v těch mnoha tisících případů, které jsem rozhodoval, pamatoval na všechny,“ řekl Baxa na otázku, jestli stejně jako Fremr trestal za totality emigranty. Na šéfa ÚS slušný! Jinak Pavel jede?? — PetrHolec (@PetrHolec) August 7, 2023

Kdyby byl Fremr fakt kádr na ÚS, tak už dávno řekl: Sorry, sloužil jsem stejně jako Pavel zločinnýmu režimu a teď to na mě puklo jako na něj. Chci si to prasečí období na rozdíl od něj fakt odmakat, a proto se vzdávám kandidatury na ÚS. Být kariéristou jednou úplně stačilo! — PetrHolec (@PetrHolec) August 7, 2023

Ústavní právník Pavel Hasenkopf se také trefuje do svého kolegy Kysely. Předně se ptá, s kým je vlastně ona domluva, že na Ústavním soudu budou sedět jen dva lidé s komunistickou minulostí. A poukazuje: „On je dost rozdíl mezi soudcem, který byl v KSČ a dělal rozvody, soudcem, který byl (kandidátem) KSČ a zprostil obžaloby disidenty (Baxa), a soudcem, který odsoudil lidi v kauze zinscenované StB (Fremr). Nevíme pouze, zda byl naivní a věřil důkazům vyrobeným StB (včetne vynucených při mučení), nebo to naopak věděl moc dobře, ale v zájmu své další kariéry dělal, co se od něj čekalo.“

Nadhodil také, že by Senát mohl vzít zpátky jmenování ústavním soudcem, protože vyšly najevo nové skutečnosti. A dotazoval se na minulost bývalého vojenského prokurátora Stříže.

„Není na čase zrušit lustrační zákon a zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu? Oba jsou dnes vyloženě na obtíž...“ glosuje ústavní právník nahromaděné kauzy.

