Fridrichová: konec. Wollner: konec. Lutonský: konec. Moravec: konec. Dnešní volba do Rady ČT prý byla jen rozcvička. Peklo přijde. Už brzy

Rada ČT má nové složení. Dostal se do ní moderátor Luboš Xaver Veselý a spolu s ním také ekonomka Hana Lipovská a publicista Pavel Matocha. Část opozice viní ČSSD a současně hovoří o možném ovlivňování této veřejnoprávní instituce. Jak, kým, kdy, to ovšem nikdo nesdělil. Naše redakce pro změnu mluvila s vysoce postaveným zástupcem koalice, který se tomu všemu směje. A především Miroslavu Kalouskovi.

reklama

Anketa Prospívá České republice účast ČSSD na vládě? Prospívá 11% Neprospívá 89% hlasovalo: 5954 lidí

Ty jako první přinesly právě ParlamentníListy.cz.

„Dovolte mi vyslovit soud, že je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize,“ pronesl Kalousek. A dodal, že „za to nese plnou odpovědnost sociální demokracie“, což vyvolalo hluk v sále. Podle Kalouska od ČSSD uslyšíme, jak tak nevolili, a jak jsou volby tajné. Ale Kalousek prý jako zkušený poslanec dobře ví, čemu se zabránit nedá, a čemu ano. „A vy jste, kolegové ze sociální demokracie, měli možnost tomu zabránit. A vy jste to neudělali.“ Pak se Kalousek chytl pultíku a dodal, že nezabránit špatnosti je zločin. „Ušetřete nás svých slov o tom, jak byly ty volby tajné. Vedení ČSSD nese stoprocentní politickou odpovědnost za výsledek voleb do Rady ČT,“ skončil.

Podle našeho zdroje šlo jen o komedii.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„On je tak daleko, že ví, že nikoho moc nezajímá, tak aby byl zajímavý, začal psát o tom, co další den udělá. Nemám k tomuhle člověku co víc dodat,“ glosoval koaliční politik. Jedna věc mu ovšem ležela na srdci ještě víc než předseda TOPkařského klubu.

„Tady přeci ani tak nešlo o dnešní volbu. Šlo tady o volbu na jaře příštího roku, ne? Tam se taky bude volit. A taky se tam bude hlasovat o tom, co ten pan Dvořák udělal, pro koho to udělal, jak makal, jaké dohody dodržel nebo nedodržel. Tam se vyloží karty na stůl. Třeba pan Dvořák neuvidí odměnu deset nebo kolik platů, a to bude jasným signálem, že končí. Pokud by se tak stalo, určitě ne naším přičiněním. Myslím si, že dneškem začal konec jedné éry. Ta éra má dokonce jména: Fridrichová, Wollner, Lutonský, Mrzena, Moravec. Jsou to lidé, kteří třeba nebudou souhlasit s následujícím vedením a skončí, na to mají svaté právo,“ uzavřel.

Psali jsme: „Hamáček zalapá po dechu…“ Přinášíme zprávy z politického podsvětí o dění uvnitř socdem. Prachy, vliv, prachy a zase prachy. Tohle se líbit nebude

K volbě do Rady ČT se během odpoledne vyjádřila řada politiků, ale i odborníků.

„OVM se drží nad vodou jen proto, že si všichni myslí, že o ně jde. Nejde. Nenastolují agendu, jak tvrdí, o které se bude mluvit. OVM a Václav Moravec jsou už dávno fosilie, která se drží jen proto, že vznikl dojem, jako že mají na veřejnost silný vliv. Potěmkinova vesnice,“ sdělil PL člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

„Když umřít, tak vestoje," glosoval na svém twitteru radní Zdeněk Šarapatka, proslulý svou ustavičnou a opakující se kritikou téměř všeho.

Připomeňme, že Rada ČT je kontrolní orgán televize a jejího managementu. Má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členové jsou voleni na funkční období šesti let, přičemž každé dva roky je volena jedna třetina členů. Ti mohou být zvoleni opětovně.

Přehled členů Rady České televize (repro Wikipedia)

Psali jsme: Miroslava Němcová je zděšena. Nezávislost ČT byla ohrožena! ODS by vyhovovali jiní kandidáti, padlo Budou spacáky na Kavkách? Otázky Václava Klause. Wollner a další řádí, volba Xavera spustila naprosté peklo Xaver zvolen a Kalousek to nevydýchal. Zločin! hřímal. Pak se chytil pultíku a spustil Převzetí ČT, konec svobody médií, plakal Šafr. Štěpánek už se neudržel a napsal o exotech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.