Fronta na banány? Zdražení kvůli klimatu? Jděte. Zato hodně podezřelé dotace…

Ve veřejné diskusi se objevil další střípek do komplikované mozaiky klimatického žalu. Ceny banánů. Ty podle BBC setrvale porostou. Důvodem je klimatická změna. A jako ukázka výchovy správně uvědomělého a klimaticky utrápeného žurnalisty je tu půlroční placená dovolená novináře BBC, který bude na tropickém ostrově rozjímat o životě, trhat manga, ochutnávat je, aby mohl zjistit, že loni byla manga lepší a že za jejich letošní mizernou chuť může klimatická změna.

reklama

Matt McGrath z BBC popsal banánovou katastrofu, která se na lidstvo řítí. „Pascal Liu, hlavní ekonom Organizace OSN pro výživu a zemědělství, říká, že klimatické dopady představují ,obrovskou hrozbu‘ pro zásobování, což znásobuje dopady rychle se šířících nemocí,“ napsal McGrath a poukázal na mořské bouře, které zdržely konvoje zásobovacích lodí s banány. Ve Velké Británii to prý vedlo k menším výpadkům u maloobchodníků. Přesto si veřejnost nemusela ani všimnout, protože banánová dozrávací centra umí podobný výpadek vykrýt pomalejším nebo rychlejším dozráváním banánů.

„Myslím si, že změna klimatu je skutečně obrovskou hrozbou pro banánový sektor, řekl pan Liu ze Světového banánového fóra, zastřešující skupiny OSN, která sdružuje zainteresované strany v tomto odvětví včetně maloobchodníků, producentských zemí, vývozců a výzkumných institucí,“ kopal za banánovou lobby Matt McGrath v BBC.

„Příběh Matta McGratha je mírně zkažen tím, že produkce banánů se za posledních 20 let zdvojnásobila, k čemuž téměř jistě pomohlo trochu tepla navíc a atmosférický oxid uhličitý,“ ozvalo se okamžitě v odpovědi ze serveru Daily Sceptic, serveru, kde polemizují s pojmem klimatický žal.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 4% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7669 lidí

„Je překvapivé, že McGrath nepoukázal na to, že ve své nejnovější hodnotící zprávě Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) poznamenal, že odhady dopadu lidské účasti na silných bouřích mimo přírodní variace zůstaly ,nedůvěryhodné‘. IPCC podal jen málo důkazů o lidském zapojení, a to i ve výhledu až do roku 2100, v tropických cyklónech, silných deštích, říčních a pobřežních záplavách,“ tvrdí server Daily Sceptic.

McGrathův článek je samozřejmě jen jedním z mnoha, které se objevují v médiích, která se pokoušejí vložit údajné lidské zapojení do neustále se měnícího klimatu do obecných zpráv. A Daily Sceptic poukazuje na to, že McGrath dostal v roce 2019 dotaci 100 tisíc eur od zelené nadace velké španělské banky BBVA. Banka McGratha ocenila za „jeho mimořádnou schopnost komunikovat komplexní environmentální problémy a vědu celosvětovému publiku“.

„Peníze zeleného hnutí proudí do operací, které se snaží ovlivnit novináře, politiky, vědce a dokonce i hollywoodské scenáristy, aby prosadili informace propagující strach z klimatického kolapsu a potřebu řešení Net Zero,“ píše Daily Sceptic.

A jako příklad „zelených“ peněz putujících tím správným směrem ukazuje Daily Sceptic na „dovolenou“ stálého korespondenta BBC Marco Silvy. Ten si z peněz Oxford Climate Journalism Network užívá půlroční pobyt na tropickém ostrově. „Aby se účastníci kurzu ‚přiblížili k domovu‘, měli by si utrhnout ovoce, jako je mango, a diskutovat o tom, proč nebylo kvůli klimatickým změnám tak chutné jako o rok dříve. To umožní, aby se téma změny klimatu stalo ,méně abstraktním‘.“

V nedávno zveřejněné eseji dva organizátoři Oxford Climate Journalism Network uvedli, že jejich kurz byl navržen tak, aby umožnil klimatickým novinářům ,překročit svou utajovanou minulost‘ do strategické pozice v redakcích, ,kombinovat odbornost se spoluprací‘,“ poukazuje Daily Sceptic na praxi „kupování a ovlivňování“ novinářů globálně významných médií.

Psali jsme: Facka zemědělcům: Krávy a prasata jako továrny, odmávli v Bruselu. Budou následky Padá Tesla. A všechny elektromobily. „Snobové je mají, jiní lidé je nechtějí.“ Fiala zemědělce odkopl, Macron jim ustupuje. Nový vývoj Klápště (TOP 09): Tanečky o zemědělské dotace aneb zima nepřichází z Bruselu?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE