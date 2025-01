Frustrace v ukrajinské armádě: 30 let na všechno kašlali

Bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě říká, že v minulost býval důstojníkem ukrajinské armády, na síti X napsal, že „Ukrajinci ztrácejí půdu pod nohama“. A důvodů, proč se to děje, je prý několik. Od příliš mála západní pomoci až po fakt, že na politické scéně vlastně schází odhodlání vyhrát nad ruskými agresory.

155. brigádu tvořili především nováčci, a to je podle Tatarigamiho další problém. Kdesi nahoře bylo rozhodnuto, že budou vznikat nové jednotky. Podle bývalého ukrajinského důstojníka by bylo lepší, kdyby noví odvedenci posílili vyčerpané a zkušené jednotky. Tak by zkušení veteráni mohli novým vojákům předat řadu zkušeností a jednotky by byly celkově odolnější.

A jako by to nestačilo, někdejší důstojník má za to, že Ukrajinci se po 30 let své nezávislosti tvářili, že žádná velká válka už nikdy nenastane. Z toho důvodu byly zanedbány např. mobilizační plány.

„30 let od dosažení nezávislosti ukrajinští vůdci zanedbávali přípravu na válečnou mobilizaci a byli přesvědčeni, že velké války jsou minulostí. A když taková válka přišla, obtížná náborová rozhodnutí byla také odložena, aby vyvážila souhlas veřejnosti s rostoucími potřebami armády,“ uvedl někdejší ukrajinský důstojník.

Po roce 1991 byla přitom v rámci úspor armáda zeštíhlována, což se teď ukazuje jako jeden z problémů. Každá velká válka přitom vyžaduje rozsáhlou mobilizaci. Tatarigami upozornil, že během světových válek stály ve zbrani miliony mužů.

Tohle všechno prý vede i k tomu, že muži pobývající na frontě jsou vyčerpaní a nemají před sebou nejlepší vyhlídky. Mohou si vsadit, kdy utrpí zranění, nebo zemřou, případně mohou čekat, až je přesunou na jiný úsek fronty anebo mohou zkusit své štěstí z trochu jiného soudku a mohou dezertovat. Čím víc dezercí musí Ukrajina řešit, čím víc zraněných vojáků musí být staženo z fronty, tím nezkušenější vojáci se na frontu dostávají. Případně jsou do zákopů posíláni operátoři dronů a zraněných přibývá. Tohle všechno v konečném důsledku znamená, že klesá důvěra veřejnosti v armádu i v politické vedení.

Tatarigami současně odhadl, že Ukrajincům by mohlo stačit posílit frontu o 80 tisíc mužů. A na první pohled se vzdá, že v národě, který tvoří desítky milionů lidí to nemůže být takový problém. A Tatarigami popsal proč.

„Scházejí zbraně a vybavení pro tak velký počet vojáků. Vyslání špatně vybavených vojáků by mohlo vést k velkým ztrátám. Čekat na dokonalé podmínky před rozšiřováním sil je však nebezpečný hazard, zvláště když Ukrajina nemá kontrolu nad západními dodávkami zbraní. Přitom zahraniční podpora často určovala osud národů bojujících s většími nepřáteli. Americká revoluce uspěla s pomocí francouzské pomoci, Sovětský svaz porazil nacistické Německo americkým zákonem Lend-Lease a přežití Ukrajiny v této válce závisí na západní podpoře,“ upozornil Tatarigami.

„Důstojníci, kteří upozorňují na nedostatek vojsk nebo problémy se zásobováním, jsou rychle odstraněni a nahrazeni těmi, kteří jsou ochotni plnit nemožné příkazy. Výsledkem je, že některé jednotky jsou poslány do nevyhratelných bitev, což má za následek zbytečná úmrtí a neúspěchy misí, kterým lze předejít,“ napsal bývalý důstojník.

Tatarigami navíc tvrdí, že Rusové i Ukrajinci často lžou. Nepředávají velení přesné informace, ale hlášení upravují tak, aby situace vypadala lépe než ve skutečnosti. A kvůli tomu se následně větví strom důkazů, který reaguje na nepravdivé informace.

A nejvyšší velení pak z Tatarigamiho pohledu tyto problémy zastírá tvrzeními, že Ukrajina prohrává, protože nemá dost západních zbraní.

1/ Why is Ukraine losing ground? There are many explanations, ranging from a lack of aid to a lack of political will to win. The reality, however, is far more complex. This thread offers a brief excerpt from my recent analysis, with the full link provided at the end.



??Thread: pic.twitter.com/UUuRXOIQQ2 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 4, 2025

Ukrajinská situace tedy v žádném případě není snadná a zdá se, že Rusové toho chtějí využít i v ruské Kurské oblasti, jejíž část Ukrajinci drží. Ukrajinský veterán, který brání svou zemi před ruskými agresory už od roku 2014 a který na sociální síti X vystupuje pod jménem Constantine, řekl více.

„Rusko v noci zahájilo masivní útok na kurskou osu. Jednotka mých dobrých přátel identifikovala na své ose 32 obrněných vozidel, z nichž 10 bylo zničeno. Speciálně jeho tým také zabil 20 ruských vojáků, přičemž mnoho dalších bylo zraněno a postaralo se o ně dělostřelectvo a další týmy (dronů) FPV,“ upozornil Constantine.

russia launched massive assault overnight in Kursk axis. My good friends unit has identified 32 armored vehicles on their axis, with 10 destroyed. Specially his team also KIAed 20 russian soldiers, with many more wounded and taken care of by artillery and other FPV teams — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) January 5, 2025

Americký právník Tyler Weaver, jenž nějaký čas sloužil také v amerických ozbrojených silách naopak tvrdí, že se o velký útok v Kursku pokusili Ukrajinci. Mělo jít o masivní útok i za využití západních obrněných vozidel – včetně BTR-4E a tanků Challenger 2 spolu se sovětskými vozidly, jako jsou T-64.

„Síla, která byla dnes zničena v boji, byla pravděpodobně pozůstatkem toho, co bylo zřejmě jednotkou velikosti brigády,“ napsal Weaver s tím, že Ukrajinci nejspíš sáhli do zbytků svých rezerv.

„Bojové zprávy naznačovaly, že ukrajinští útočníci měli vysokou morálku, útočili ve třech různých vrstvách navzdory těžkým ztrátám způsobeným ruskou protitankovou palbou, pěchota pokračovala v útoku pěšky poté, co byly vyřazeny jejich transportéry, a vojáci se odmítali vzdát, když čelili Rusům. … To naznačuje, že se nejednalo o fintu nebo demonstraci před nějakou větší operací jinde, ale spíše o vážný útok, jehož cílem bylo dosáhnout významných cílů,“ napsal Weaver na sociální síti X.

A Rusové ho prý zastavili.

Ukrainian forces launched a battalion-plus attack on the east side of the Kursk Salient earlier today, which was defeated with heavy losses despite a determined effort to advance. Fighting seems to have largely ended after about six hours of combat.



A few thoughts:??



1.… pic.twitter.com/NRpeq5hqjk — Armchair Warlord (@ArmchairW) January 5, 2025

Vedle toho pokračovali v útocích na samotné Ukrajině.

Analytik pracující s informacemi z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping napsal, že Rusové postupují u Kurachove. Rusové vstoupili do vesnice Petropavlivka a dobyli vesnici bez většího odporu a vztyčili svou vlajku nad jedním z nedotčených domů. Dále na jih ruské síly postupovaly také v Ševčenku, dokončily dobytí vesnice.

„Na východě se Rusku podařilo postoupit hlouběji do vesnice Zelene a dosáhnout středu osady. Podařilo se jim také zachytit jednu ze dvou zbývajících linií stromů jižně od ní. … Mezitím, dále na západ, byly ruské síly schopny znovu postoupit severozápadně od Pišchane a zaujmout nové pozice v liniích stromů a lesních plantážích. Nyní jsou jen 900 metrů od dálnice Mezhova–Pokrovsk,“ lze se dočíst na účtu AMNK Mapping.

Recent reports from reliable sources indicate that Russian forces made two advances in the Pokrovsk direction.



In the east, Russia was able to advance deeper into the village of Zelene, reaching the centre of the settlement. They were also able to capture one of the two… pic.twitter.com/sy1f7xOqVS — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 6, 2025

