Fuj, řvali poslanci na Volného s Bojkem bez roušek. Vondráček je nechal vyvést

I přesto, že je v prostorách Poslanecké sněmovny nošení roušky povinné, odmítal Volný spolu s Bojkem nosit roušky z občanských a politických důvodů.

Poslanec Volný celou situaci zaznamenal na svůj mobilní telefon přímo ze Sněmovny. „Právě nás chtějí vyvádět z Poslanecké sněmovny,“ oznámil s přísedícím kolegou Bojkem na kameru během přerušení schůze Poslanecké sněmovny za účelem jejich vykázání z prostoru.

„My nemusíme mít roušky, jsme ústavní činitelé,“ reagoval Volný na poznámky odcházejících poslanců, zda jim to stálo za to, na přestávku. A komentoval to slovy: „Ovce odcházejí z Poslanecké sněmovny.“ „Raději si to sbalím, kdyby nás fakt vyvlekli,“ byl poslanec Bojko v pohotovosti.

Volný pak shrnul, co se děje: „Došlo k tomu, že předseda Sněmovny porušuje vládní nařízení, porušuje naši indemnitu,“ zmínil beztrestnost poslanců. „Znemožňuje práci volených zástupců lidu. Snaží se nás vyvést v rámci vakcinačního apartheidu ze Sněmovny,“ oznámil na kameru.

K něčemu takovému podle něj však předseda Sněmovny nemá právo. „Legislativní odbor Sněmovny už minule potvrdil, že roušky nosit nemusíme. Takže my si tyto roušky nenasadíme a teď zřejmě přijde policie, aby nás vyvedla,“ pokračoval Volný, který s Bojkem čekali ve své lavici.

Společně měli chvíli čas promyslet si, jakým způsobem se takovému jednání vzepřít. „Přemýšlíme, jak aktivní odpor povedeme, ale potom ho určitě povedeme i právními prostředky a doufáme, že i s vaší podporou,“ doplnil Volný.

„Je naprosto nepřípustné, aby vaši volení zástupci byli nuceni k něčemu, s čím nesouhlasí z politických důvodu. Dnes to jsou roušky, příště to bude vakcinace nebo něco jiného,“ uvedl s prosbou co největšího sdílení tohoto videa.

Je to známkou toho, že se vrací totalitní režim, upozornil. „Začínáme pomaličku žít v totalitě, ve které bez roušky jste podposlanec a bez vakcíny podobčan,“ konstatoval.

Závěrem oznámil, že ze Sněmovny odejdou sami, jakmile k tomu budou fyzicky donuceni. „V okamžiku, kdy na nás policie položí ruce, odejdeme sami. Chápeme, že jsou v práci a ubližovat nám nechtějí,“ uzavřel.

Ochranná služba do Sněmovny dorazila po několika minutách a oba poslance vyvedla.

Jejich odchod doprovázel hlasitý opakovaný pokřik „fuj“ z úst některých poslanců. „154 ovcí, 154 ovcí, 154 ovcí, ovečka vedle ovečky,“ reagoval na ně Volný závěrem.

Server iDNES.cz se Volného posléze ptal, zda by neměl výčitky svědomí, kdyby někoho nakazil tím, že chodí bez roušky, a kdyby to vedlo k úmrtí dotyčného, poslanec Lubomír Volný nevěří. „Možná jste někoho zabili i vy v tom roce 1995, 1996, když se roušky nenosily, nebo jste jim možná zachránili život tím, že se roušky nenosily a ta epidemie možná měla menší dopad,“ odvětil.

Více ZDE.

Není to tak dlouho, co bouři ve Sněmovně vyvolal Volného „flákanec“. V posledním týdnu měsíce ledna Volný při sněmovním jednání napadl předsedajícího Tomáše Hanzela (ČSSD), protože mu vypnul mikrofon, když údajně nemluvil k věci, přijal pozvání do internetové TV Raptor Žarka Jovanoviče.

Psali jsme: Volný: Flákanec? Bylo to jinak. Sprosťárny z lavic. A pak naplno o Okamurovi. Lež, podvod, peníze

„Považuji se za oběť fyzického útoku,“ vyjádřil se tehdy Volný k probíhajícímu policejnímu vyšetřování pro podezření z výtržnictví. Některé politické strany v dolní komoře Parlamentu podle něj projevují totalitní tendence.

