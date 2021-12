Gazdík chce připravovat děti na budoucnost, ne na minulost. A vize pro sedmiletého syna...

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Petr Gazdík, kandidát na ministra školství v nové vládě (za STAN). Kdo může za to, že případy nákazy koronavirem mezi školní mládeží se trasují s několikadenním zpožděním? K čemu by bylo prodloužení vánočních prázdnin? A jak to dopadne s inkluzí ve školství?

V rozhovoru mimo jiné Gazdík prozradil, na kterých tématech se neshodl s prezidentem Milošem Zemanem, když s ním hovořil na schůzce v Lánech. „Nebylo to nic tak zásadního, v čem bychom se neshodli. Ve školství panuje obecně, ať si vezmeme koalici nebo opozici, celkem velká shoda na tom, že je potřeba změna, že prostě děti připravujeme víceméně na minulost, ne na budoucnost, že se musí změnit jak systém vzdělávání, tak jeho obsah. Ten ďábel se bude skrývat v detailu, protože každý z nás chodil do školy, každý chce dát dětem to nejlepší a každý si myslí, že tak, jak se učil on, se musejí učit i jeho děti. Ale my připravujeme děti na svět, o kterém toho zatím mnoho nevíme. Když si vezmeme mého sedmiletého syna, tak jemu bude v roce 2050 37 let – a jaký svět bude v roce 2050, to je velká otázka. Nicméně naše školství musí studenty a žáky připravit na svět v roce 2050,“ podotkl Gazdík.

Ten chce navázat na práci svého předchůdce, současného ministra školství Roberta Plagy (ANO). „Chci navázat v kontinuitě. Jedním z největších problémů českého školství je, a diskutoval jsem o tom taky s panem prezidentem, je, že průměrný ministr školství vydržel od revoluce 21 měsíců. A i když tam byly skvělé figury mezi ministry školství, třeba současný premiér Petr Fiala, určitě měl spoustu pozitivních vizí, ale žádné nedotáhl,“ poznamenal k současnému premiérovi Fialovi, jenž v křesle ministra školství působil rok. Plaga by dál měl na ministerstvu působit jako odborný náměstek pro vysoké školství.

Dalším tématem byl také celoplošný lockdown škol, kdy ten je podle Gazdíkových slov skutečně nejzazším řešením. „Celostátní lockdown musí být skutečně nejzazší řešení. I kdyby mělo být pár okresů otevřeno, mělo mít otevřené školy, tak to pořád stojí za to. Za mě bohužel problémy covidu jsou pořád stejné. A my jsme řešení navrhovali s kolegy Piráty už na jaře. Já bych si přál, aby měli ředitelé větší pravomoci rozhodovat. Aby se ta řešení snažili dělat lokálně, nikoliv celoplošně, státně, protože každá škola má jiné podmínky, jiné počty očkovaných, jiné počty nemocných, jiné technické zázemí. A ten zřizovatel, ředitel a ta místní hygienická stanice, když společně rozhodnou, tak rozhodnou lépe než celostátně,“ poznamenal Gazdík.

Co se týče prodloužení školních vánočních prázdnin, koalice jej navrhla, nedošlo však ke shodě se současným ministrem Plagou. „Prázdniny bohužel prodlouženy nebudou. A já to neumím ovlivnit, i když bych si to přál, i kdybych byl jmenován 16. 12., tak stejně budu uveden 17. 12., i kdybych tu vyhlášku vydal přes víkend, tak nestihnu zásadní požadavek epidemiologů, to, že děti odejdou na prázdniny testovány. Takže bohužel je to v současné době mimo moje možnosti,“ sdělil Gazdík. Proti dohodě Plagy a Gazdíka ohledně neprodloužení vánočních prázdnin vystoupil například dnes liberecký hejtman Martin Půta (STAN). Ten by byl rád, kdyby došlo k jejich prodloužení.

