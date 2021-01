Geislerová? Vydržel jsem 15 minut, řekl Xaver. A pak začal kuchat

Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý se s diváky podělil o další várku postřehů z jednání Rady. Prý to na jednání občas jiskřilo, ale napětí se rozhodně neblížilo hororu Mlčení jehňátek. Ani na diazepam to prý nebylo. Zkritizoval seriál Božena a poslal vzkaz soudružkám a soudruhům. Nakonec došlo i na krev Jiřího Šlégra, dalšího člena Rady ČT.

„Mlčení jehňátek to dneska není. Je to taková jako trošku slabotka. Ale byly tam okamžiky, kdy to jiskřilo. Ale rovnou řeknu, že na diazepam to nebylo," konstatoval Luboš Xaver Veselý.

Poté konstatoval, že předseda Rady Pavel Matocha už řízení jednání zvládá dobře. „Jak by taky ne, když jsem pro něj hlasoval v tajné volbě,“ práskl sám na sebe Veselý.

Poté si tropil žerty z ředitele ČT Petra Dvořáka, který podával Radě pravidelnou zprávu.

„To je oblíbená kratochvíle nás všech. Nehledejte tam ironii, zcela výjimečně. Pan ředitel tam říká, jak je Česká televize nejlepší, což je, čísla mluví jasně, a jak je všechno zalité sluncem. To kolikrát člověk ani ten příval úspěchů, korektnosti a toho všeho, to ani člověk nemůže strávit, jak to jde rychle. Například tam zaznělo, že Česká televize splnila povinnost ve vysílání podílu evropské produkce. No to mně udělalo takovou radost, no co si člověk může víc přát od života. My, Evropané tělem i duší, jsme za to rádi,“ pravil Veselý. „Viděl jsem to na tom obraze, jak se paní Hana Lipovská zatetelila,“ dodal s úsměvem. Sám se totiž jednání zúčastňoval jen na dálku a pochvaloval si, že si přitom mohl i zakouřit.

Úspěch zaznamenal i seriál Božena o spisovatelce Boženě Němcové. „Já jsem to vydržel 15 minut, ale proti gustu žádný dišputát,“ pravil Veselý.

Poté si pochvaloval, že Česká televize připravuje i své vlastní podcastové pořady. „Česká televize jednoznačně žije s prstem na tepu doby,“ zaznělo z úst Luboše Xavera Veselého.

Zmínil také předávání cen Českého filmového a televizního svazu FITES a prozradil, že už podruhé dostal cenu kyselý zlatý citron. „Oni říkají, že to není anticena, ale samozřejmě, že to anticena je. Sloužící k tomu, aby si soudružky a soudruzi s FITESu vyřídili účty s celým světem,“ vyjádřil svůj názor Veselý.

Poté žertoval o stížnostech na práci České televize. „Když napíšete stížnost, tak nejpozději v březnu 2026 dostanete odpověď. Jestli máte covid, tak to už to asi ani nepište, to nemá cenu,“ konstatoval Veselý. A po chvíli zvolal „Žertuju. Cítím, že covid odchází, tak si to můžeme dovolit,“ dodal.

Pak už věnoval pozornost bodu 'různé', kde se prý členka Hana Lipovská zajímala o to, kteří politici byli zváni do diskusních pořadů ČT, kdo byl pozván, kdo nebyl a kdo odmítl. „Já myslím, že by to zajímalo i koncesionáře, protože Česká televize patří všemu lidu,“ pravil Veselý.

Generální ředitel ČT podle Veselého tvrdil, že tato data nelze zveřejňovat, ale Lipovská si trvala na tom, že to na veřejnosti zaznít má. „Jsem zvědavý, jak se s tím poperou,“ pravil Veselý. „Pravda, neočekávám, že bychom dostali relevantní informaci,“ dodal.

Pár slov věnoval i odvolání původní Dozorčí komise ČT. Odvolaní členové se hodlají bránit u soudu. Xaver se nijak netajil tím, že odvolání komise považuje za správné.

Psali jsme: Špatná zpráva pro mladé rodiny. Feri, Bartoš, Kupka a spol. navrhli úpravu, která jim škaredě prodraží bydlení

V závěru jednání Rady si prý vzal slovo Zdeněk Šarapatka, který chtěl slyšet stanovisko dalšího člena Rady, a to Jiřího Šlégra, k jeho účasti na zakázané hotelové narozeninové oslavě Petra Bendy, který slavil narozeniny s přáteli v Teplicích. Porušil tak vládní restrikce určené na boj s covidem.

Ale mělo to háček. Jiří Šlégr v průběhu jednání odešel a když chtěl Šarapatka slyšet vysvětlení, už neseděl na svém místě.

„Zdeněk už samozřejmě lační po krvi Jirky Šlégra. Já na to nemám žádný názor. Mě na tom celým papaláš festu mrzí něco jiného. Ty kluci, co já mám rád - Milan Hnilička a Jirka Šlégr, tak od nich jsem čekal, že řeknou, že jsou blbci a že tam neměli jezdit,“ zaznělo od Luboše Xavera Veselého. „Ale oni už blábolej stejně jako ti politici,“ zlobil se Veselý.

Nakonec Veselý konstatoval, že nevidí nic špatného na tom, že Jana Bobošíková a Hana Lipovská zavítaly k prezidentovi Miloši Zemanovi. „Když je prezident přijme a pozve je na kafe z eráru, tak proč by tam s paní Bobošíkovou nezajely. Mnohem větší prohřešek je pracovat pro (Lubomíra) Zaorálka (ČSSD) a to tam nikomu nevadí,“ poznamenal Veselý.

