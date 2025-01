Genderismus nepotřebujeme. Indián Atapana proti aktivistům

„Jsem patriot, což se dnes nenosí, ale já jsem a indiáni také. Chápou pojem domov a chápou, že chci vždy jet domů, přestože tam mám druhý domov,“ sdělil na úvod etnolog a publicista Mnislav Zelený, který byl českým velvyslancem v Kolumbii a Ekvádoru. V roce 1989 byl adoptován kmenem Jawalapiti žijícím v tropické Amazonii a získal indiánské jméno Atapana, což česky znamená List zelené palmy. Nedávno měl přednášku v pražském klubu Za školou a četl ze své aktuální knihy Pokrokem nad propast. Byli jsme u toho…

Milé feministky, existují i šamanky

„To, co tam načerpám, chci předat tady, abychom si uvědomili, že existuje také jiná pravda, jiný svět. Nikomu ho nevnucuju. Ať si každý vybere. Nicméně my nejsme zvyklí na absolutní svobodu jako indiáni,“ pokračoval Zelený Atapana a začal příběhem o vzniku světa podle některých bájí Jižní Ameriky. Po stvoření bůh Pačakamak prý provedl ženu světem. Vše se jí líbilo – hory, řeky, hvězdy a tak dále – a on jí vše daroval. Příroda je proto feministická. Ta řeka, ta voda, ta hora, ta půda. Žena byla šťastná. Přišel muž a obával se, co zůstane na něj. Pačakamak řekl, že mu zůstane to, co není vidět. Myšlenky, intuice, plány, magie. A tak vznikla imanentní žena a transcendentní muž.

„Feministky by se měly okamžitě bouřit. Já vás ale mohu ubezpečit, milé feministky, že jsou i transcendentní ženy, například mezi Araukánci je spousta šamanek. Kmen žijící vedle mého kmene Jawalapiti má také ženu šamanku. I když mezi mužskými jsem tam slyšel, že není nic moc, ale je. A každý má své místo,“ vysvětlil.

Aktivistické hnutí woke, které upozorňuje na nerovnosti ve světě i v minulosti, by podle něj nyní chtělo všechno vyřešit: „To jsou ti znovuprobuzení, kteří zavádějí genderismus, korektnost mýtů a všechny ty věci. Já říkám, přátelé, že se všichni mohou chovat jako gendermani, ale genderismus nepotřebujeme. Aktivisté woke jsou noví albigenští. Ti chtěli kdysi napravit chyby církve a čerta vyháněli ďáblem. Jsme ve stejné situaci. Tentokrát se ze Západu na nás hrnou tyto věci a jde o to, abychom to zvládli.“

Eurotoaletu pohlcuje prales

Podle Zeleného Atapany se euroatlantická civilizace snaží, aby vše fungovalo podle ní. Aby celý svět, ať už v Bhútánu, Guneji, Papue, Kalahari, všichni pili coca-colu, vodu Evian, jedli hamburgery, nosili džíny a basebalové čepice, aby byli všichni stejní, protože pro takové je jednodušší vyrábět. Všem je třeba vnutit demokracii, kterou vyvážíme a pak jsou z toho šílené problémy. Chceme poučovat, aby se všichni měli lépe.

„Jednou, před mnoha lety, zase jedu ke Kofánům. Po šesti hodinách jízdy přijedu do jedné z mých vesnic. Tam stále stojí domečky a mezi nimi na mýtince tři splachovací hajzly. Bez dveří, ty tři mísy jen ční, protože jsme se rozhodli indiány naučit, jak se má správně a civilizovaně sr*t. To přece nejde, jen tak chodit do lesa, to si musíte zatraceně sednout na mísu. Tak to tam postavili soudruzi z Bruselu a za to pověsili obrovský plakát s tím, jak ekvádorská vláda s pomocí Evropské unie těm divochům pomáhá, jak správně žít,“ vzpomínal.

Ke klozetům prý nevede žádná voda a od nich odpad. Stojí tam jako sochy, jako ukázka naší civilizace. Jaroslav Dušek k tomu prý vždy na přednáškách podotkne: „Je to dar na ho*no!“ Jak ještě Zelený Atapana dodal: „Nikdo ten záchod samozřejmě nepoužil. Pořád chodí do pralesa… Indiáni jsou trochu fatalisté, takže když to tam někdo postavil, ať to tam je. A ono to pomalu zarůstá a hajzly pohlcuje džungle.“

Konec vyrabované Země, kolonizace vesmíru

Mezitím začal číst ze své aktuální knihy Pokrokem nad propast pasáž, v níž cituje australského filozofa Tobyho Orda. „Je přece nad slunce jasnější, že naše existence závisí na přírodních zdrojích. Rabujeme zemi, abychom mohli žít lépe a radostněji. Časem, abychom alespoň přežívali. Časem, aby přežívali jen někteří, kteří si zdroje budou víc a víc přivlastňovat na úkor ostatních. Kolonizace byla odpradávna cesta, jak si přivlastnit zdroje. Když už nebude co kolonizovat a vše bude vyrabované, půjde o zřejmý konec naší existence na modré planetě Zemi.“

Ostatně britský teoretický fyzik Stephen Hawking před časem radil, že lidstvo, aby přežilo, musí ze Země zmizet na jiné planety a začít kolonizovat a rabovat jinde. To známe z některých sci-fi filmů, jak se zlé bytosti z nepřátelských planet vrhají na naši Zemi, aby si přisvojily zdroje, vyrabovaly je a letěly dál. Čeká i nás vize přivlastňování si kosmu a naší proměny v meziplanetární druh?

Mnislav Zelený Atapana už přes třicet let, jak zdůraznil, tvrdí, že naše vynálezy a technologie, obecně řečeno náš pokrok, nás nakonec zničí: „Proč nejsme schopni tyto technologie usměrňovat, aby v sobě neměly ten negativní potenciál? Nikoho to totiž nezajímá. Nic to totiž zjevně nepřináší a na dnešek myslíme ekonomicky a ne s přesahem do budoucnosti… Osud lidstva jako takového jednoho člověka moc nezajímá, protože převážná většina z nás je sebestředná a politici toho využívají a vycházejí lidem vstříc… A tak se snažím takzvaně sypat písek do soukolí pokroku a trochu jej zpomalovat, aby zkáza byla odsunuta do budoucnosti, kdy lidé možná zmoudří, ale asi je to marná vize.“