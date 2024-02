Generál Pelz: Ukrajinci v ČR, největší hrozba. Co neřekli o F-35

reklama

Jedním z účastníků Debaty v podzemí, kterou pod názvem „Bezpečnostní hrozby a rizika pro Českou republiku a Evropu“ pořádala Nadace Železná Opona ve Slovenském domě v Praze, byl někdejší diplomat, bývalý ředitel Vojenského zpravodajství, bývalý šéf rozvědky a bývalý velvyslanec v Afghánistánu generál v záloze Petr Pelz. Ve svém úvodním vystoupení vyjádřil své zklamání z práce zpravodajských služeb v posledních desetiletích. „V roce 2005 jsem měl v New Yorku na půdě OSN zpravodajskou přednášku podobného charakteru jako dnes a řekl jsem tam, že se zpravodajské služby západního světa změnily, že jenom předkládají svým politikům alibi pro jejich předem připravená rozhodnutí. Takhle to vypadá. Z důvodu duševní hygieny situaci ve zpravodajských službách ani u nás, ani na Západě už příliš nesleduji,“ přiznal generál Petr Pelz.

Poté se rozhovořil na téma vztahu politici a služba. „Je třeba si uvědomit, že existuje něco jako zpravodajská komunita, to se hodně používá. Ty služby jsou součástí jakéhosi celku, jde o část státní správy. Podmnožinou té státní správy je jakýsi informační systém. Nemyslím tím nějaký informační systém, jak se používá ve výpočetní technice, ale všechny znalosti, které stát má. Od policie, z hlášení diplomatické služby, z akademické obce, od novinářů a tak dále. A teprve pod tím jsou zpravodajské služby. A ta zpravodajská komunita uvnitř je tvořena nejen těmi službami, ale relevantními politiky, kteří ze zákona mají nějaký definovaný vztah ke zpravodajským službám. A vláda jako exekutivní složka je zároveň zřizovatelem i zákazníkem, klientem,“ vysvětloval bývalý ředitel Vojenského zpravodajství.

Zpravodajská služba nesmí vyvíjet nezadanou činnost

Upozornil, že když má vláda jakýsi pojem o tom, jaké by se tu mohly vyskytnout hrozby, jaké jevy mohou nastat, které by měly dělat problémy, tak má posuzovat, jestli se těmi jevy nemají zabývat organizace primárně k tomu určené: policie, diplomaté, armáda a podobně. „Protože zpravodajské služby se používají k získávání stejných informací. Jak tady o tom mluvíme, tak buďto je to zpravodajská služba míněna s vnější působností, nebo zpravodajská služba míněna bezpečnostní služba s vnitřní působností. Tak ty smějí ze zákona používat ke zjišťování informací specifické postupy i prostředky, které jim zákon umožňuje a které nikdo jiný nesmí. To samo o sobě jednak může znamenat velké omezení občanských a lidských svobod a různých dalších elementů od lidí až po nějaké organizace, jednak z podstaty toho, že to dělají specifickým utajovaným způsobem, tak je to dražší,“ připomněl generál v záloze.

Poukázal na to, že existuje nekonečné množství definic zpravodajské informace. „Ale mně se nejvíc líbí ta, která říká, že zpravodajská informace je informace vyžádaná zákazníkem, tedy vlastně vládou. Ty zpravodajské služby by měly ideálně dostávat rozpočet, tedy peníze, vztahující se k těm úkolům, kterými se zabývají. Samozřejmě že je potřeba si nějak definovat míru té konkrétnosti, ale také si uvědomit, co to potom znamená, že ta zpravodajská služba nesmí vyvíjet takovou činnost, kterou nemá zadanou a nemá na ni ani peníze. A ta zpravodajská síť pak může být kontrolovaná či posuzovaná jenom podle toho, jestli plní dobře zákazníkem jí zadávané úkoly. A pokud by dělala něco navíc, tak už to je opravdu mimo zákon,“ zdůraznil Petr Pelz.

Po nákupu F-35 už budeme zájmům USA sloužit nepokrytě

V dalším svém příspěvku se věnoval nákupu 24 stíhaček páté generace F-35, po nichž tak toužila ministryně obrany Jana Černochová. „Nejde jenom o to, že tohle letadlo je i pro americké vojenské analytiky, kteří o tom píší, vždy symbol naprosto zkaženého, nepodařeného a tisíckrát předraženého projektu. Ale to je z toho ještě to menší nebezpečí pro nás. To větší nebezpečí je, že ta F-35 je tak napěchována umělou inteligencí, její součástky jsou tam tak strašně pokročilé, že jsou vlastně součástí amerického systému vyhledávání, že to jsou vlastně americké záležitosti. To znamená, že my v této fázi chtě nechtě budeme prostě sloužit americkým zájmům. Samozřejmě že jim sloužíme už teď, nemá cenu to zakrývat, ale tady už to bude přímo dané i typem té zbraně,“ konstatoval někdejší diplomat.

Když už mluvil o bezpečnostních hrozbách pro českou stranu, odkázal na krásný příspěvek bezpečnostního analytika Jaroslava Štefce, který si přečetl na internetu. „Jako tu největší současnou hrozbu vidím právě Ukrajince, kteří jsou tady. Nevím, kolik jich je, ale rozhodně několik set tisíc. Když si vezmeme, že třeba jenom čtvrtina z nich jsou muži schopní bojovat a kteří to i umějí, protože už i bojovali, tak daleko převyšují muže ve zbrani, které má k dispozici Česká republika. Nevím, kolik v naší armádě máme skutečných bojovníků. Štefec tvrdí asi pět, ať nežeru, tak sedm tisíc. Když k tomu připočítáme pár zdatnějších policistů, tak jsme na deseti, patnácti tisících. Takže Ukrajinců schopných okamžitě bojovat je tady minimálně desetkrát tolik. Takže toto vidím jako hlavní hrozbu současnosti,“ prohlásil bývalý ředitel Vojenského zpravodajství.

My nebráníme Ukrajince, my se snažíme zničit Rusko

Zamyslel se také nad tím, že nebyl definován cíl války, která se už přes dva roky vede na Ukrajině. „Musíme si nejdříve uvědomit, o co v tom konfliktu jde a kdo s kým tam vlastně válčí. Tam válčí světové rameno lomeno američtí investiční bankéři s Ruskem. A cílem, to víme, máme to zdokumentováno už z roku 1992 výrokem, že Amerika musí zabránit kdekoli na světě vzniku takového státu, který by jen pomyslel na to, aby se stal regionálním, nebo snad dokonce globálním hráčem. To je jedna věc. Roku 2019 vyšla v RAND, což je americká výzkumná instituce, jejímž posláním je ‚hledat řešení důležitých společenských problémů, které napomohou společnostem po celém světě být bezpečnější, zdravější a více prosperující‘, zpráva nebo studie, která se přímo jmenuje ‚Overextending and Unbalancing Russia‘,“ uvedl Petr Pelz.

V souvislosti se zprávou RAND Corporation, která se označuje za neziskovou a ideologicky neutrální instituci, jež zakládá svou prestiž na objektivním a rigorózním výzkumu, o rozšiřování a nevyváženosti Ruska pak ani nepřekvapí, když americký prezident Joe Biden řekne na adresu svého protějška Putina: „Bože, ten chlap tam nesmí zůstat.“ „Americký ministr obrany Lloyd Austin zase říká, že cílem je – teď nevím, jaké přesně použil slovo – buďto oslabit, nebo zničit Rusko. A teď si to musíme definovat: my nebráníme Ukrajince. My se snažíme zničit Rusko. A jak si tedy budeme definovat politický cíl? Od té doby, co se snažíme zničit Rusko, tak Rusko je stále silnější a je tak silné, že už i já, který jsem z něj strach neměl, začínám cítit strach. Protože to Rusko je tak silné a my jsme tak slabší,“ varoval generál v záloze.

Vlezli jsme do ožebračování sami za nadšeného hýkání

„Evropa je Spojenými státy a svojí vlastní blbostí úplně ožebračena. Některé vrstvy ve Spojených státech na tomhle vydělaly. Protože jak vždycky říkám, Spojené státy jsou dnes ovládány vlastně třemi základními oligarchiemi. Základní je ta finanční, to jsou ti investiční bankéři. Ta malinko méně významná je vojensko-průmyslový komplex. A třetí jsou ti papírkáři, olejáři, plynaři a horníci. A ti se o tohle snaží. Takže jak si my budeme definovat ten úspěch? Spojené státy taky nezesílily jako celek, jenom některé vrstvy v nich. Evropa celá je naprosto na kolenou. Ale ne že by to způsobili Američani. Ti to sice chtěli, ale my jsme do toho vlezli sami za nadšeného hýkání. A jak si chceme teď definovat koncovou hru na Ukrajině?“ uzavřel generál Petr Pelz řečnickou otázkou.

