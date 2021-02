Generál Šándor: „Magor“ na Slovensku. Vysoká pozice. A také Šlachta, Babiš, covid

reklama

Úvodem Marquis de Rock popsal, jak to v současnosti vypadá ve Švýcarsku s imigrací. „Před pěti lety to bylo téměř identické jako v celé západní Evropě. Postupem času, když ti lidé zjistili, na jaké bázi je zde sociální systém, šli buď do Německa, nebo do Francie. Švýcarsko bylo přestupnou stanicí,“ popsal bývalý český bezdomovec, z něhož se stal nakonec vážený švýcarský občan a který žije nyní v Basileji. Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 10905 lidí

Pavel Černocký v souvislosti s tím zmínil Ústavní soud, který v tomto týdnu zrušil část volebního zákona, což může být ve výsledku i v otázce migrace pro Česko zlomové. „Po třech letech se konečně odhodlal, aby vydal rozhodnutí. Volby zde proběhly už pětkrát, vše bylo v pořádku a najednou je potřeba to změnit. Je to velmi podivné,“ podotkl publicista.

Vidí zde jistou souvislost s děním ve Spojených státech. „Mám pocit, že Ústavní soud velice ožil poté, co v Americe zametli s Trumpem,“ vyslovil svůj názor Černocký.

Generál Andor Šándor by v tomto případě konotaci neviděl, stejně tak se ale pozastavuje nad tím, že soudce zpravodaj, který dostal tuto věc přidělenou, musel vědět, že je prioritou. „Že s tím čekali tak dlouho a vytáhli to až osm měsíců před volbami..., to nepůsobí vůbec dobře. Všichni říkají, že se Ústavní soud stal součástí politiky,“ uvedl.

Na druhou stranu by tuto věc příliš nepřeceňoval a nevnímal tak tragicky. „Kromě D’Hondtovy metody nezrušil ústavní soud vůbec nic. Je jen otázka, jak se s tím vypořádáme nebo jestli volební zákon překopeme od začátku až do konce,“ podotkl Šándor.

Připustil, že změny volebního systému znevýhodňují silné hráče. „Ty velké strany, které favorizovala D’Hondtova metoda, teď zažívají hysterii. Nedělal bych z toho ale drama,“ pokračoval Šándor. Politici nyní musejí připravit nový volební zákon a nemyslí si, že by bylo v jejich zájmu se nedohodnout.

Co mu vadí, je vměšování Rychetského do politiky. „Byť říká, že nechce být prezidentem, já mu docela i věřím, tak se vydal na cestu komentování politiky,“ pokračoval Šándor, k jehož slovům Černocký doplnil: „A víme, kdo jsou jeho kamarádi.“

Zaráží jej slova premiéra Andreje Babiše o tom, že budou slabé a neschopné vlády. „Řekněte mi, jakou vládu máme teď? Silnou a schopnou? I Babiš měl problém to uplácat a musel to dát s podporou komunistů,“ naznačil Šándor, že i starý systém, který podporoval velké strany nepřinesl do politicky roztříštěné země stabilitu. Osobně by preferoval většinový systém, jaký zná z Anglie.

Psali jsme: „Hnusný věci“ od Benešové, řekl Pithart. A jel dál. Krutá diskriminace, 20 let

Černocký naznačil, že se mnoho věcí odehrává na pozadí. „Viděl jsem fotografie, jak tam spolu sedí, popíjejí pivo se zástupci TOP 09. Prořekl se také právnik ze sociální demokracie, což bylo velmi nerozumné, že soudní zpravodaj Filip, který vypracovával tu zprávu, je jeho učitel a znají se leta ze školy,“ zmínil, co v něm nevzbuzuje vůbec důvěru.

„Mám opravdu pocit, že díky zmíněnému povzbuzení z Ameriky tu začíná fungovat malý český deep state (hluboky stát),“ konstatoval Černocký.

Na chvíli svou pozornost upnuli na slova ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která prohlásila, že soudci za to zřejmě měli něco slíbeno. „Takové vyjádření mi vadí. Myslím, že paní ministryně si mohla zachovat odstup a srovnat si myšlenky,“ uvedl Šándor, že komentování výroku soudu bylo ukvapené.

Anketa Měl by být ministr Blatný odvolán? Ano 14% Ne 30% Je to úplně jedno 56% hlasovalo: 5585 lidí

Je zde i manipulace ze strany České televize, vysvětlil Černocký, když se jej Marquis de Rock ptal, zda veřejnoprávní televize voličům tyto změny ve volebním zákoně dobře vysvětluje. „Česká televize si nepřeje, aby o tom lidé přemýšleli. Oni chtějí, aby vnímali Babiše jako lumpa a zloděje a Okamuru jako fašistu. Chtějí, aby lidé volili TOP 09, STAN a Piráty,“ vyvětlil svému příteli s tím, že v Česku si nehrajeme na demokracii jako ve Švýcarsku.

„Ty lidi ale trápí úplně něco jiného. Trápí je děti bez škol, nesmyslná šílenost pandemie hochů, kteří si myslí, že nám přivedou lepší zítřky. A nepřivedou, protože je to jeden větší matlák než druhý. Je to věc jen těch, kteří si myslí, že přepočtem přijdou o hlasy, a těch, kteří si myslí, že na tom získají,“ uzavřel Šándor tuto linii.

Diváci se zajímali, co pánové říkají na nové hnutí Přísaha někdejšího šéfa protimafiánské jednotky Roberta Šlachty. „Úctu ke Šlachtovi nemám. Je to přímý tvůrce Andreje Babiše v české politice. Svým zákrokem na Úřadu vlády, kdy se spojili s Ištvánem, to bylo fiasko. I Miloš Zeman této situace využil v tom, že popřel jakoukoliv demokracii,“ řekl Šándor.

Velký problém bude pro příští vládu podle něj i to, jakou dnes chovají lidé vůči vládě nedůvěru a stav státní kasy. „Je to strašlivé, ovlivní to hodně i volby. Pro budoucí vládu bude velmi složité sestavit rozpočet, dostat nás z tohoto marasmu, rozhýbat ekonomiku, financovat zdravotnictví,“ upozornil.

Závěrem byl Šándor vyzván, aby okomentoval sebevraždu bývalého prezidenta slovenské policie Milana Lučanského. „Nemám žádnou iluzi o Matovičovi, to je prostě regulérní magor,“ řekl, načež slovenského premiéra označil i Černocký za blázna. „Nemyslím si ale, že až takový magor, aby nějak zinscenoval zabití Lučanského,“ dopověděl Šándor.

„Lučanský podle mého soudu pochopil, že se z toho už nedostane, korupce je ve slovenské policii systémová záležitost,“ doplnil Šándor s tím, že princip, který je na Slovensku, se však nebezpečně rozšiřuje dál.

Psali jsme: Publicista: Chtějí uchopit moc a pevně nás připoutat k EU. Kdo sleduje jen mainstreamové televize, nechápe, co se tu chystá! Kecy na Štaidla. Za minulý režim. Po tomto splasknou. Proč? Dvě jména Kuras: Islám křesťany utlačuje, mlčí se o tom. Odvahu měl Duka Co se stalo s umělci po roce 1989? Černocký odsoudil bonz na Klause

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.