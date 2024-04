Generál Šándor: To o Babišovi nebylo rozumné, pane Lipavský

reklama

Šándor konstatuje, že ruské síly jsou vůči těm ukrajinským v převaze: „Je to jedna z nejhorších situací pro ukrajinskou armádu. Po neúspěšné ofenzivě loni musela přejít do strategické obrany a zároveň přitom ještě zadržovat útočící ruská vojska na celé šíři fronty. Má velmi omezené množství dělostřelecké munice i techniky, navíc jí chybí lidský potenciál,“ řekl pro CNN Prima News. A že velkým problém je, že Ukrajině se nedostává slibované pomoci z USA ani z Evropy.

„Problém je, že jakékoliv pokračování bojů má smysl pouze tehdy, když budou mít Ukrajinci šanci zvrátit nepříznivou situaci. Důležité je, aby si mohla vydobýt lepší podmínky při budoucích vyjednáváních, aby s Rusy netahala za kratší část provazu. Pokud Ukrajina dojde k závěru, že s nedostatečnou podporou ze Západu není šance na nějakou zásadní pozitivní změnu na bojišti, měla by zvážit, jestli má další odpor smysl,“ pokračoval Šándor.

Označil za naprosto nerealistické, co slyšíme od ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského, jenž odmítá jakékoliv mírové dohody navrhované tureckým prezidentem Erdoganem s tím, že nepřekonatelnou podmínkou mírových jednání je stažení ruských vojsk z ukrajinského území.

Je podle Šándora reálná hrozba třetí světové války, pokud některé členské země NATO zvažují, že vyšlou své vojáky na Ukrajinu?

„USA letos čekají prezidentské volby a poslední, co by obhajující Joe Biden potřeboval, by byla třetí světová válka. Vyslání našich vojáků na území Ukrajiny, ať už bude ta forma jakákoliv, z nás udělá legitimní cíl pro ruské údery. Věřím, že se tenhle nápad neuskuteční. A mrzí mě, že prezident Pavel a premiér Fiala v tomto případě nemluví stejnou řečí. Narušuje to kredibilitu naší zahraniční politiky. Samozřejmě, tendence eskalovat konflikt na Ukrajině může být jednou z příčin, že by nám válka mohla hrozit,“ dodal bezpečnostní expert.

To, že premiéra Petra Fialu v dubnu v Bílém domě přijme americký prezident Joe Biden, je podle Šándora nejen za jeho bezvýhradnou podporu USA, ale i Ukrajiny: „Jsme součástí západního světa, aliance, v níž hrají dominantní roli USA. Že nasloucháme tomu, co se říká ve Washingtonu, to je pravda; nedělejme si iluze, že to tak není. To přijetí v Bílém domě je nejen za nákup F-35, ale i za pomoc Ukrajině. Je to taková forma ocenění pro premiéra Fialu a celou jeho vládu. Zda to bude stačit ke znovuzvolení pětikoalice, je jiná otázka,“ sdělil svůj pohled Šándor.

Závěrem sdělil svůj názor, zda šéf hnutí ANO Andrej Babiš skutečně představuje bezpečnostní riziko pro ČR, jak prohlásil pirát-ministr zahraničí Jan Lipavský: „Myslím, že toto vyjádření nebylo vůbec rozumné, navíc to zmínil v debatě, kde Babiš nebyl. Ten výrok je silný. K Babišovi mám řadu výhrad, s některými jeho výroky také nesouhlasím, ale že by byl hrozbou pro bezpečnost této země, to si nemyslím,“ dodal Andor Šándor.

