Gott? Žádný vzor, sloužil režimu! Chartistka setřela Mistra i Zemana s Babišem

Chartistka a nositelka Ceny Paměti národa Věra Roubalová Kostlánová, která zažila totalitní padesátá léta i normalizaci, byla hostem pořadu Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Hovořila například o politicích, kteří záměrně vyvolávají v lidech strach, pustila se do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), promluvila o morálních hodnotách, o kterých dnešní generece opět málo mluví. A také prozradila, že zesnulý zpěvák Karel Gott nemůže být jejím vzorem, protože profitoval na minulém režimu.

Roubalová Kostlánová na úvod předeslala jednu z věcí, která ji v současné době nejvíce trápí: nemluvíme o minulosti a necháváme s sebou manipulovat, jelikož to stále máme v sobě. První i druhá totalita podle jejích slov byly dost dlouhé na to, aby lidi ovlivnily. „To, že se doma a ve školách nemluvilo o hodnotách, o morálních postojích a o tom, co je pravda, tak to mlčení se tím přenášelo. Bohužel i v dnešní generaci se o tom málo mluví doma i ve školách,“ všímá si chartistka, podle které tomu dnes ještě do značné míry přispívají i sociální sítě.

I po třiceti letech po listopadu 1989 je přesvědčena o tom, že to vše je v nás schované a jako společnost se neozýváme dostatečně hlasitě proti věcem, které se dějí. „Není to jen v mlčení, ale i v nezdůrazňování, co je opravdu důležité. Charakter člověka, jeho zásady a humanita byly zadupané. A málo se vykopávají na veřejnost,“ uvedla s tím, že naopak jsou zakopávány všemi těmi ekonomickými sliby a výhledy.

V tomto smyslu příliš nechápe, že dnešní volby jsou o tom, že se volí ekonomické sliby namísto toho, jaký člověk s jakým charakterem tam stojí, kdo nás bude reprezentovat a řídit osud země. U českých politiků jí nejvíce vadí lež. „Vidím lež u Babiše kolem jeho minulosti, nebo u Zemana, který štve lidi mezi sebou a používá přitom jakýkoli argument. To je prostě nepoctivost a je to slyšet,“ hrozí se Roubalová Kostlánová. „Zvykli jsme si na strach, politikům se dobře manipuluje, aby se lidé báli,“ zdůraznila.

Při sledování české politiky prozradila, jaké pocity má coby člověk, který byl mezi signatáři Charty 77, z toho, že máme premiéra, který spolupracoval s StB. „Je to velký smutek, když je v čele státu spolupracovník StB. Mělo by se o tom hodně mluvit. O takových lidech je třeba vědět, jak žili, žijí a jaké mají hodnoty,“ myslí si.

V souvislosti s tím zmínila i nedávno zesnulého zpěváka Karla Gotta. Protože sama v rodině opakovaně zažila perzekuci, divila se tomu, kolik lidí se přišlo rozloučit s Karlem Gottem. I o jeho minulosti se podle Kostlánové velmi málo mluvilo. „Gott profitoval z režimu v době, kdy museli ostatní umělci potupně chodit před komise a nesměli jezdit do ciziny,“ připomíná.

Následně zdůraznila, že Gott četl Antichartu. „To prostě nemůže být můj vzor. Je potřeba o takových lidech mluvit,“ zopakovala. Připustila, že se s ním lidé mohli přijít rozloučit proto, že byl dobrým zpěvákem, což podle ní u lidí zastínilo to, co dělal.

Prozradila, že stále přemýšlí nad volbami a nad tím, jak mluvit s lidmi, kteří volí Babiše a Zemana. „Nemá jim cenu říkat: s vámi se bavit nebudu. K takovým lidem je třeba se přiblížit, důležitý je osobní kontakt,“ myslí si Roubalová Kostlánová, podle které je mezi dnešními čtyřicátníky mnoho dobrých lidí. „Pozoruji to třeba na pražském magistrátě, kde některé osobně znám. To je moje naděje, že vždycky nebudu muset poslouchat jen ty lži,“ řekla na závěr.

