Gott, on není mrtvej? Pustil to do kalhot. Jiří Mádl se bavil nad tím, jak Mistra označily děti

Novináři se malých dětí zeptali, zda znají Karla Gotta. Dozvěděli se, že Karel Gott je něco jako Chuck Norris, že je pěkný, že se jim nelíbí, že je mu sto let a „že to pustil do kalhot“. Nad souborem pestrých odpovědí se královsky bavil herec Jiří Mádl, který se o svou radost podělil na sociální síti Facebook.

Karel Gott před pár dny oslavil 80. narozeniny. Dosáhl tak úctyhodného věku, kterého se každý nedožije, protože ho třeba zradí zdraví a tak musí na nebeskou bránu zaklepat podstatně dříve. Gott měl však štěstí od počátku šedesátých let minulého století okouzlovat dámská srdce. Ale co o něm vědí naši nejmenší? To se pokusila zjistit MF Dnes.

Osmiletá Eliška prozradila, že Karla Gotta zná. „Je to zpěvák!“ zvolala nadšeně. Šestiletý Kája prohlásil, že je to zpěvák s hezkým jménem. Sedmiletý Vincent prohlásil, že Gott je „něco jako Chuck Norris“. A korunu tomu všemu nasadil sedmiletý Fanda. „On není mrtvej? Já bych chtěl muffin.“

Odpovědi Vincenta a Fandy ze srdce pobavily herce a režiséra Jiřího Mádla. Od zmíněných dvou kluků zazněly i další slovní perličky hodné mistrů bonmotů. Kluci ze sebe vysypali i básničku o Karlu Gottovi.

„Já od něho znám jenom ‚Karel Gott potřeboval na záchod, všude bylo obsazeno, tak to pustil do kalhot‘.“

Vincentovi se prý Gott líbí, zatímco Fandovi vůbec. A když měli odpovědět na otázku, kolik je Gottovi let, Fanda se znovu dožadoval svého muffinu. „Je mu sto. Já chci muffin.“ Svůj požadavek zopakovali i poté, co si vyslechl otázku, zda by chtěl být zpěvákem. „Já chci hlavně ten muffin,“ odvětil prostě. A když měly děti odpovědět na otázku, jestli by zpívaly písničky Karla Gotta, Fanda dal plný průchod svému znechucení. „No super, muffiny došly.“

