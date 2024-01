Green Deal! EU vám namluvila, že chce zachránit planetu. Pravda? Tlustý šokoval odhalením

reklama

Evropskou unii z málo obvyklého pohledu rozebral ve svém vystoupení na semináři s názvem „Prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030“, který se konal pod záštitou poslance Vladimíra Zlínského a poslankyně Marie Pošarové na půdě Poslanecké sněmovny, bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Začal ho tím, že k otázce, jaká bude Evropská unie v roce 2030, si troufne předpovědět pouze a jenom to, že bude jiná, že jako ta dnešní určitě nebude. „Těch variant, proč bude jiná, je více, nechci se pouštět do jejich analyzování. Ale chcete-li něco modelovat, předvídat, musíte pochopit logiku chování toho, co modelujete. Tedy podle jakých kritérií přemýšlí a jaké úvahy vede ten, koho chcete předpovědět. A tak mi dovolte začít třemi vzpomínkami,“ požádal přítomné.

Ta první sahá až do začátku 90. let, kdy se stal náměstkem ministra zemědělství Bohumila Kubáta. „V této funkci jsem byl před 33 lety poprvé v Bruselu a byl jsem se tam dozvídat, jak to bude se společnou zemědělskou politikou pro tehdy k přijetí se chystající nové členské státy, jako byla Česká republika. A měl jsem při těch jednáních ústřední otázku: ‚Kde vezmete peníze na velké subvence, které budete muset vynakládat pro nové členské země?‘ Prostě šlo mi o to dozvědět se, jak to bude vypadat, když staré členské země dosud něco čerpaly, teď přijdou nové a jak to hodlají udělat, aby platil termín „Common agriculture policy“ neboli společná, což ve mně vytvářelo iluzi stejná, zemědělská politika pro všechny zemědělce Evropské unie,“ líčil Vlastimil Tlustý.

Jedni dostávají mnohem více na podporu své výroby

Zajímalo ho, jaké jsou pravděpodobné scénáře typu, kde seženou nové peníze, nebo zda sníží subvence stávajícím členským zemím. „Byl jsem šokován, když jsem zjistil, že mají nespolečné řešení: necháme subvence těm stávajícím, vám novým dáme zlomky, tedy zanedbatelné subvence. Jinými slovy: na společném trhu dnes konkurují producenti, z nichž jedni dostávají mnohem více na podporu své výroby, než dostávají čeští zemědělci. To, že jsou potom potraviny v příslušných zemích levnější, není tím, že by jinde více okrádali supermarkety nebo překupníci místní spotřebitele. Je to dáno tím, že tamní výrobci nakupují od producentů, kteří část svých nákladů mají hrazeny z velice bohatých subvencí. To byl první šok, který jsem utrpěl v roce 1991 a 92,“ přiznal někdejší náměstek ministra zemědělství.

Jediný český ministr financí, co vetoval návrh Bruselu

Tou třetí se vrátil do roku 2006, kdy se stal ministrem financí v první vládě Mirka Topolánka. „Myslím si, že jsem byl jediný ministr financí za celé členství České republiky v Evropské unii, který vetoval návrh, který se v Bruselu zrodil. Já jsem tehdy vetoval zvýšení spotřební daně na alkoholické nápoje, které bylo světu prezentováno jako boj s alkoholem. Prostě zdražíme alkohol a když bude dražší, tak budou lidé méně pít. A že to je v zájmu Evropy. Zhruba takto to bylo prezentováno. Já jsem to tehdy vetoval z toho důvodu, že – to možná nevíte – celé jižní křídlo Evropské unie má výjimku na spotřební daň u vína. Jinými slovy sazba je nula,“ upozornil někdejší ministr financí.

K tomuto návrhu opakovaně – prý asi desetkrát – vystoupil a pokaždé ostatním ministrům financí říkal: Vážené kolegyně a vážení kolegové, jakýmkoli koeficientem zvýšené sazby vynásobíte nulu, na konci je nula. Rozumíte mi? Já nemůžu připustit, že vy chcete zdražit pivo a tvrdý alkohol a chcete, aby výrobci vína přebrali jejich roli. Protože oni s tou nulou o to výrazněji budou konkurovat a zvýší se proto podíl prodeje vína, a proto také prospěch jižního křídla Evropské unie.“ „Vetoval jsem to a asi to byl jeden z důvodů, proč jsem posléze skončil jako ministr financí. Bylo jich víc, ale tohle byl jeden z nich,“ je přesvědčen Vlastimil Tlustý, že mu tenhle postoj byl přičten k tíži, když si Mirek Topolánek vybíral ministry do své druhé vlády.

Ve spolku, kde jedni šulí druhé, ošulovaní nezůstanou

Tři přednesené vzpomínky prý vybral proto, aby upozornil na to, že pochopit bruselskou administrativu je strašně jednoduché. „Tím kritériem, kterým se řídí, je prospěch. Prospěch jejich, těch úředníků, prospěch politiků, na kterých Evropská unie stojí. To znamená politiků Německa a Francie. A pokud to jsou správní politici, tak prospěch voličů a občanů těchto zemí. Je třeba si uvědomit, že ve všech spolcích jsme se vždy v historii spojovali jenom tehdy, když nám to přinášelo prospěch. Na tom není nic zlého. Ve spolku, ve kterém jedni chtějí – jak to říct – ‚ošulit‘ některé jiné, ti ‚ošulovaní‘ nezůstanou. Chtějí odejít. A teď už máme vysvětlení, proč nám chtějí vzít právo veta. Tuší, že chystají věci, ze kterých nebudeme nadšeni. A nechtějí, abychom se mohli bránit,“ vysvětlil ekonomický poradce Trikolory.

Namluvili celé Evropě, že zachráníme celou planetu

Stojí opravdu za zamyšlení, co české politiky k takovému postoji může vést. „Fyzická osoba, občan, ve spolku, kde ho chtějí ošulit, nezůstane. Politik země, kterou chtějí ošulit, pokud ji opravdu reprezentuje a nestojí v jeho mysli něco proti poškozování jeho občanů, také nemůže souhlasit. Ale on přesto souhlasí. Je pro to jen dvojí vysvětlení. Buď je tak hloupý, nebo z toho má osobní prospěch. Něco, kvůli čemu to dělá. Něco, kvůli čemu poškozuje. Dostáváme do situace, kdy ve spolku, který je v pozvolném úpadku, máme být zbaveni práva se bránit. Jsme v situaci, kdy, jak jsem si dokonce přečetl, že za odstěhování továren z České republiky dostanou příslušné firmy peníze, aby přešly do jiných zemí Evropské unie, případně dokonce někam jinam. Jinými slovy to poškozování je evidentní,“ konstatoval Vlastimil Tlustý.

Následně osvětlil princip, jakým se kromě prospěchu chtějí bruselští administrátoři udržet u moci. „Je to přerozdělování peněz. Vzpomeňte si na pohádku, jak jede král a rozhazuje zlaťáky. Tak oni chtějí svou potřebnost udržovat tím, že chtějí rozdávat čím dál více peněz. U moci je udržuje to, že si mohou kupovat přízeň členských zemí. Jinými slovy: ‚Vážený politiku, buďte v klidu, nejsme sice dokonalí, ale dáme vám víc. To je přece naprosto nezvratná logika. Ale zároveň dobře vědí, že sdělit evropskému občanovi, že má na daních z příjmů, z DPH a tak dále připlatit víc, půjde ztuha, že lidé pochopitelně nebudou chtít platit. A tak vymysleli – musím uznat – geniální strategii. Namluvili celé Evropě, že zachráníme celou planetu,“ poukázal exministr financí na to, jak se EU podařilo zmasírovat veřejné mínění.

Jenom krásná slova, která nahrazují nové daně

Přitom jim v tomhle tvrzení nebrání ani to, že obyvatelstvo Evropské unie reprezentuje 6 procent světové populace. „My si prostě usmyslíme, že zachráníme planetu, a vy, vážení občané, si ve jménu záchrany planety budete muset připlatit. Všechny ty povolenky, Green Dealy, to všechno jsou jenom krásná slova, která nahrazují nové daně. To jsou nové spotřební daně, které mají být vybírány z uhlí i – omlouvám se za to slovo – z kravských prdů. I z toho všeho má Evropa vybírat peníze, aby mohla lépe ovládat občany, aby mohla spolehlivěji vládnout. Otázka zní, jestli se dál na tohle budeme koukat nebo s tím dokonce budeme souhlasit. Co s tím můžeme dělat, když ta tendence je evidentní? Prostě chtějí víc vládnout, potřebují k tomu víc peněz, vymýšlejí nové nápady a je jim úplně jedno, že tím prokazatelně prohlubují ekonomický úpadek Evropy,“ zdůraznil Vlastimil Tlustý.

Co tedy s tím, když Evropská unie je v ekonomickém úpadku a nápady, jako je Green Deal, ho velmi výrazně prohlubují? „Jsme na semináři pořádaném SPD, která říká odejít z takového spolku. Uznávám, že pro řadu lidí je to představitelné, ale já si myslím, že těžko prosaditelné z důvodů, které bych označil za neracionální, spíše pocitové, psychologické. Dovolil bych si tedy nabídnout jiné řešení. Stačí se v české Ústavě vrátit k původnímu znění jednoho článku, který kdysi říkal, že právo Evropské unie není nadřazeno právu České republiky a že je možné v českém Parlamentu přehlasovat jakýkoli právní předpis Evropské unie a že je prostě nutné v Ústavě obnovit svébytnost České republiky,“ prohlásil a sklidil aplaus od přítomných v sále.

Green Deal je prostě ekonomická sebevražda Evropy

Navázal pak přesvědčením, že když svébytnost České republiky obnovíme, že nám sem Evropská unie žádnou armádu nepošle. „Myslím si, že mnoho věcí, které v Bruselu vymýšlejí, budeme vítat, zejména když nám budou chtít poslat nějaké peníze, tak jako všichni. A ty hrozné věci, jako je Green Deal, zákaz výroby spalovacích motorů a podobně, si tady rozumní poslanci prostě odhlasují jinak a řeknou: ‚My ne. To nám neprospívá, to nám škodí a my nebudeme ve spolku realizovat nesmysly, kterými chce někdo spáchat sebevraždu.‘ Green Deal je prostě ekonomická sebevražda Evropy. Je potřeba to tak nazývat a nenechat se nachytat na žádnou propagandu, která nám říká: ‚Umřete s pocitem, že jste zachránili planetu‘. Já umřít nechci, a protože vím, že je nás 6 procent, tak vám to doporučuji také,“ uzavřel své vystoupení na semináři Vlastimil Tlustý.

