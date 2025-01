Green Deal končí. Trump vytrhl základní kámen, říká ekonom Pikora

Na oficiálním webu prezidenta USA se objevil i vydaný exekutivní příkaz s názvem „UNLEASHING AMERICAN ENERGY“, tedy „Uvolnění americké energie“. Donald Trump jím vrací energetickou politiku USA zpět do domácích rukou. „Amerika je velmi bohatá na energii a přírodní zdroje, které v minulosti zajišťovaly ekonomickou prosperitu našeho národa. V posledních letech však zatěžující a ideologicky motivované předpisy brání rozvoji těchto zdrojů, omezují výrobu spolehlivé a cenově dostupné elektřiny, omezují tvorbu pracovních míst a našim občanům způsobují vysoké výdaje za energii,“ píše se v příkazu. Zůstat v dosavadním zeleném módu podle nastupující administrativy ohrožuje národní bezpečnost a poškozuje americké spotřebitele zvyšováním nákladů na dopravu, vytápění, veřejné služby, zemědělství a na výrobu. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 90% Nezávidím 6% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3801 lidí

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa proto rychle přehodnocují své klimatické závazky. První den v úřadu podepsal Trump obrovský stoh exekutivních příkazů, mezi nimiž byl i jeden, kterým USA odstupují od pařížské klimatické dohody. Spojené státy jsou jedinou zemí, která takový krok v historii učinila. Donald Trump od dohody odstoupil už v roce 2020, ale o rok později Joe Biden Ameriku do klimatického společenství vrátil. Trump proto novým exekutivním příkazem toto rozhodnutí zvrátil. V rámci překotných změn se posílí domácí těžba energií. Trump také zastavil na 90 dnů miliardy dolarů, které z amerického státního rozpočtu odtékaly kvůli Bidenovu klimatickému zákonu Inflation Reduction Act směrem do projektů, které měly za cíl bojovat s klimatickou změnou.

Dopady tohoto rozhodnutí, které nejspíše výrazně zlevní energie pro americké domácnosti i podniky, pocítíme podle ekonomů i v České republice. Levné energie, společně s nižší (a snižující se) byrokratickou a regulatorní zátěží, budou motivovat podniky, aby svou výrobu přesunuly z Evropy a z dalších míst zpátky do USA. „Po Trumpově nástupu hrozí přesun průmyslové výroby z Česka do USA, varují tuzemští exportéři. Ve Spojených státech budou mít výrobci levnější energie, nižší administrativní zátěž a vyhnou se clům, o jejichž zavedení Trump uvažuje,“ konstatuje ekonom Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Rozhodnutí USA opětovně odstoupit od pařížské klimatické dohody kritizovala Čína.

Pro Evropu z nových cel plyne i další energetické riziko. „Prezident Trump hrozí Evropské unii cly, pokud ta nezačne odebírat více amerického plynu a ropy. Trumpova cla přitom mohou běžnou českou domácnost připravit o 91 tisíc korun ročně, spočítali v Dánsku,“ upozorňuje Lukáš Kovanda.

Jak je tedy možné, že v EU se dlouhé roky vedou diskuse o tom, jak složité, ba takřka nemožné by bylo zrušit Green Deal, ale v USA ho prezident první den v úřadu zruší jedním tahem pera? Podle ekonoma Vladimíra Pikory je jednou z příčin velmi silná zakořeněnost evropských lobbistických struktur.

„V Evropě je několik států, které velmi silně kopou za Green Deal. Jedná se o Německo, Benelux, Skandinávii. Tyto země velmi silně bojovaly za všechny zelené nesmysly, přičemž oni měli předpoklady k tomu, aby zelení být mohli,“ řekl Pikora pro ParlamentníListy.cz. Výhodou zmíněných států je blízkost k moři a obecně lepší předpoklady pro založení zdrojů alternativní energie, než jaké mají jiné evropské státy. Česká republika takové možnosti bohužel nemá. Tyto zmíněné státy podle Pikory ignorují potřeby států jako je Česko. „Ve chvíli, kdy oni spoléhali na ruský plyn, protože to měl být způsob přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, ten plyn výrazně zdražil. A když jim zdražily energie, Německo jí nemá dost, elektřina je tam velmi drahá, tak se začal potápět německý průmysl. Takže teď konečně začínají silit myšlenky na to, že ten Green Deal byl špatně,“ říká Vladimír Pikora pro ParlamentníListy.cz. Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17553 lidí

Green Deal podle Pikory pro mnohé evropské politiky představuje náboženství, axiom, o kterém se nediskutuje. Hlavním pravidlem bylo „když to neuděláme, tak shoříme.“ Pikora to přirovnal k situaci, kdy někdo reálně či domněle bojuje o život – tehdy je ochoten obětovat cokoliv – v případě evropských států se jednalo o průmysl. Nyní ale s Trumpem přichází změna. „Trump vyhlásil politiku zdravého rozumu,“ komentuje Pikora Trumpovo odstoupení od pařížské klimatické dohody. Tu český ekonom označil za základní stavební kámen Green Dealu, při jehož náhlém vytržení existuje naděje na zhroucení celé konstrukce. Není to poprvé, co Trump od Pařížské dohody odstoupil; k tomu došlo již v roce 2020, ale 46. prezident Joe Biden o rok později k Pařížské dohodě opět přistoupil. Tehdy prý ale k zásadním změnám nedošlo hlavně proto, že největší zelené politiky, jak je známe dnes, se v té době teprve rozjížděly. „Tím, že teď Trump vytrhl základní kámen, tak Green Deal končí,“ věří Pikora.

Je přesvědčen, že i fanatičtí zastánci Green Dealu mohou projít nějakou sebereflexí: „Kdybych tomu náboženství, že tady někdo uhoří, opravdu věřil, tak když vidím, že všude kolem mě přikládají pod ten oheň, abychom hořeli, a jen já to tu hasím nějakou konvičkou na kytky, tak pochopím, že to nemá žádný smysl. Můžeme se snažit jak chceme; i kdybychom poslali všechny lidi z baráků do jeskyní, tak nezměníme vůbec nic. V tuhle chvíli se zdá, že některým lidem to začíná docházet.“ Dalším faktorem změny je podle Pikory uvolnění atmosféry. Když najednou Trump říká věci, kvůli kterým byli lidé dříve nálepkováni jako dezinformátoři, dezoláti nebo prodavači strachu, zmizí strach některých lidí o problémech otevřeně hovořit.

Pikora ocenil pohotovost a politický instinkt polského premiéra Donalda Tuska. Ten podle něj jako první pochopil, že s Donaldem Trumpem u kormidla USA nebude možné Green Deal dotáhnout do kýžené podoby. Na druhé straně spektra je podle ekonoma Německo, jehož političtí zástupci nepochopili nic. Tusk dnes vyzval v projevu k přehodnocení Green Dealu a k masivnímu zbrojení evropských zemí. Sílu ke změně spatřuje Pikora i u bruselské opozice. Jmenoval frakci Patriotů pro Evropu a také osobu maďarského premiéra Viktora Orbána. „Jen idiot může říkat, že je proruský nebo komunista,“ říká k Orbánovi, před rokem 1989 studentskému vůdci protikomunistického hnutí, Vladimír Pikora. Připomíná, jak byl Orbán dlouhé roky evropským mainstreamem vykreslován jako záporná postava. Orbán ale vše vsadil na jednu kartu – na Donalda Trumpa. Vznikla produktivní spolupráce, ze které vzešel například konzervativní summit CPAC v Budapešti. „Když něco dnes Američané chtějí v Evropě, tak to najednou řeší přes Orbána. Z Budapešti se stalo takové druhé hlavní město Evropy, protože tam přicházejí americké think-tanky a investoři. A takovým třetím hlavním městem Evropy se stal Řím, protože se ukázalo, že ostatní evropské vlády jsou neschopné. Donald Trump tak, když něco potřebuje, volá také do Říma. Proto se Meloniová dostala na inauguraci, kam Trump ostatní ani nezval, protože je nepovažuje za podstatné, a vlastně má pravdu,“ říká Pikora. Ekonom se domnívá, že mnozí mainstreamoví politici dnešní Evropy nejsou pro Trumpa rovnocennými partnery, zčásti i proto, že určitý podíl na své moci předali neziskovým organizacím.

Dnešní atmosféru, i tu v Evropě, Pikora přirovnává k roku 1988, kdy „ti nejchytřejší otočili kabát a ti nejhloupější pořád jeli tu svou mantru, aby na poslední chvíli zjistili, že jim ujel vlak a že už nikoho nezajímají, protože jejich doba skončila.“ Donald Tusk podle Pikory patří k těm prvním a prokázal schopnost k pohotové reakci. Ke změně má nakročeno i Francie, kde po Macronovi podle ekonoma zřejmě nastoupí lídr, který na tématu uvolnění situace dokáže zemi spojit. Celkové změny v Evropě ale bude podle Pikory brzdit Evropská komise, která byla zvolena teprve před necelým rokem, a která se bude snažit Green Deal dále prosazovat.

„Změna začíná. Lidé pochopili, podobně jako v roce 1989, že se změnila doba, a žvásty, které tu spoustu let byly, skončily. Doufám, že se začnou měnit i média. Ta se z mého pohledu ulhala ke svému konci a proto začala vznikat alternativní média,“ říká Pikora. Jako příklad uvedl amerického moderátora Tuckera Carlsona, jehož videa mají na veřejně dostupných platformách násobně větší sledovanost než produkce velkých mainstreamových televizních stanic.

