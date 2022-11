Greta chce zničit kapitalismus. Na zelené frontě má ale nástupkyně

Podle Kianniové, která studuje klimatickou vědu na Stanfordské univerzitě, byli mladí aktivisté během summitu v Šarm aš-Šajchu velmi úspěšní a výrazně ovlivnili výsledky jednání. V prosinci loňského roku se díky svému boji proti změnám klimatu stala jednou z osobností v žebříčku 21 úspěšných lidí pod 21 let, uvádí Echo24.cz.

Jako novou Gretu označil Kianniovou například italský list Il Messaggero. Podobně jako před dvěma lety totiž hovořila Kianniová o světových lídrech i nyní na summitu COP27 v Egyptě. „Jednu věc říkají, druhou dělají. Zkrátka lžou,“ řekla Kianniová ve svém projevu na adresu politiků.

My speech to leaders at #COP27 yesterday was pretty clear. Here it is in each of the six official @UN languages:



Stop lying

?? ?? ?????

????

Arrêtez de mentir

???????? ?????

Deja de mentir#StopLying pic.twitter.com/9jkx2yQAIb