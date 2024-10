Greta už je plnoletá. A tak ji v Bruselu zavřeli

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10337 lidí



Aktuálně však Thunbergová nevyrazila přímo do unijních institucí, ale „zakotvila“ několik kilometrů opodál, aby blokovala společně s klimatickými radikály ze skupiny Extinction Rebellion rušný bruselský bulvár před stanicí metra Rogier.



Účastníci sobotního shromáždění podle agentur AFP, Reuters a serveru Euractiv.com vyzývali Evropskou unii, aby ukončila dotace na fosilní paliva, a dosáhla tak cíle v podobě uhlíkově neutrálního kontinentu do roku 2050.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Protestující však tentokrát rychle obklíčila policie a došlo na zatýkání, které se nevyhnulo ani švédské klima aktivistce. Poté, co odmítla opustit sedící demonstraci, ji policisté kvůli neuposlechnutí výzev odvedli spolu s dalšími zatčenými.



Thunbergová se k blokaci rušné silnice připojila poté, co se oddělila od pochodu organizovaného hnutím United for Climate Justice, který předtím začal před Evropským parlamentem.



Účastníci tohoto shromáždění vyzývali Evropskou unii, aby okamžitě ukončila dotace na fosilní paliva. „Naši politici nás zklamali,“ řekl Paolo Destilo, mluvčí organizace United for Climate Justice dle serveru Politico. „Pokračující podpora fosilního průmyslu ze strany evropských představitelů vyvolává vážné otázky ohledně jejich odhodlání účinně jednat v oblasti klimatu,“ dodal.

Fotogalerie: - Stávka za klima po pěti letech

Došlo též na rozkmotření Grety Thunbergové i se samotnou šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Na otázku serveru Politico, zda je předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zastánkyní ekologických opatření, Thunbergová zavrtěla hlavou a odpověděla, že „ne“.



Podle serveru se mezi demonstranty, kteří se sešli na souběžné demonstraci před europarlamentem na náměstí Place du Luxembourg, vyskytovali i zaměstnanci Komise „frustrovaní pomalým pokrokem v oblasti klimatu“. „Instituce mají nyní spoustu nástrojů, jak bojovat proti změně klimatu, ale od voleb se dělá hodně ústupků,“ vadilo jednomu z pracovníků. Politoval též, že se podle něj Evropský parlament po volbách „posunul doprava“ a „diskuse o klimatu ustoupila do pozadí“.



Server Euronews přitom připomíná, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová svůj nový tým v příští Komisi vyzvala, aby dotace na ropu a plyn začal postupně rušit, a doplňuje, že klimatičtí aktivisté ze skupiny United for Climate Justice minulý týden von der Leyenové napsali otevřený dopis, kde žádají ukončení dotací pro tyto suroviny. „Klimatická krize dosáhla katastrofické a smrtící úrovně,“ uvedla pro server mluvčí skupiny Angela Huston Goldová.

Fotogalerie: - Univerzity za klima

Euractiv.com dodává, že to není poprvé, co v tomto týdnu již Greta Thunbergová skončila „zavřená“, jelikož ji před třemi dny zadržela dánská policie na kodaňském protestu proti izraelské operaci v Gaze a „okupaci“ Západního břehu Jordánu. Právě na propalestinských demonstracích je aktivistka stále více a více aktivní a nedávno svět oběhla videa, jak kráčí u pick-upu v ulicích Stockholmu a v obklopení duhových a palestinských vlajek hřímá hesla o „jednom boji“ za „klimatickou spravedlnost a lidská práva“.

