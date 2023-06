Guru boje s dezinformacemi. Zakázky od státu i ČT, propojení s Pavlem. A pak... „Zaříznut.“ Zlé tušení proč

Velkou pozornost vzbudila aktuální zpráva o dluzích a exekuci spoluzakladatele společnosti Semantic Visions a bojovníka proti dezinformacím Františka Vrabela. Není to přitom poprvé, co muž, který je mnohými českými médii označován za experta na dezinformace, dluží miliony. Dříve šlo dokonce o mnohem vyšší částky a Vrabelovo podnikání šlo od neúspěchu k neúspěchu. Pak ho ovšem zachránil miliardář silně propojený s prezidentskou kampaní Petra Pavla. A vše začalo. S minulostí Vrabela, jenž se posléze stal také jedním z hlavních mužů v pozadí Pavlovy kampaně, se pojí začerněné smlouvy s Českou televizí i zakázky na hledání „dezinformačních narativů“ od českých ministerstev za statisíce.

„Fake news už je v podstatě lidová slovesnost. Často dochází k nepochopení toho problému, protože nejlepší dezinformace je buď zcela pravdivá, nebo obsahuje velkou většinu pravdivých informací. Jde totiž o to výsledné vyznění, přetočení narativu na konci informace,“ upozornil bojovník proti dezinformacím ve vyjádření pro CzechCrunch a novináře Čestmíra Strakatého.

Podpořil též zablokování některých webů na začátku války na Ukrajině, přičemž však později v rozhovoru pro server Aktuálně.cz podotkl, že „je to pouze dočasné řešení“ a varoval, že Rusko proti nám „útočí v kybernetickém prostoru dezinformacemi intenzivně“ prý již od roku 2014.



Jmenoval též, že cílem Ruska má být „rozvrat evropské demokracie“. „Protože s námi Rusové nejsou schopni držet krok a nemají na nás ani vojensky, je jejich jedinou strategií rozložit nás zevnitř právě prostřednictvím dlouhodobých, takzvaně psychologických operací,“ mínil.

Pozornost budil i za pandemie covidu-19, a to například seznamem osobností, které dle jeho Semantic Visions měly šířit dezinformace o koronaviru. Na seznamu se tehdy objevil bývalý český prezident Václav Klaus či imunolog Jiří Beran.



Aktuálně však Vrabel nebojuje pouze s dezinformacemi, ale i s dluhy. Jak upozornila redakce serveru iRozhlas.cz, má totiž někdejší ředitel společnosti Semantic Visions dlužit až tři miliony afghánskému podnikateli Fawadu Nadrimu, spojenému se zpěvákem Danielem Landou nebo předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou.



Vrabelovi nyní hrozí, že přijde i o svůj dvacetiprocentní podíl ve firmě Semantic Visions, kterou spoluzakládal. Je na něj totiž již od prosince 2022 uvalena exekuce.

Vrabel ve svém vyjádření uvedl, že si nepamatuje, kdy si od afghánského podnikatele peníze půjčil. S rozjezdem Semantic Visions v roce 2011 podle jeho slov půjčka nesouvisela. Exekuce ale ani půl roku po zahájení není pravomocná. Podle právníka exekutorské komory, který si nepřál být jmenován, je to nejspíš proto, že si Vrabel podal návrh na zastavení, konkrétní případ komentovat nemohl.

Vrabel byl již v minulosti „krok od toho“, aby byl bezdomovcem



Není to poprvé, co má spoluzakladatel společnosti Semantic Visions problémy s financemi. Před lety se Vrabel dokonce topil v desetimilionových dluzích. „Byl jsem krok od toho, abych byl homeless. Dal jsem do toho desítky milionů vlastních peněz a nakonec jsem další desítky milionů dlužil a ručil za ně. Když nemáte na výběr a jste v koutě, nemůžete připouštět myšlenky, že neuspějete,“ vzpomenul na své dřívější finanční problémy Vrabel pro SJ News.



Vrabel dále v tomto článku z ledna 2020 popisoval, že v době před více než patnácti lety pracoval pro americkou vládu v oblasti obrany a seznámil se tam s problematikou analýzy velkých objemů dat, po čemž chtěl uspět v Silicon Valley. „Myslel jsem si, že kdyby se nám podařilo ‚rozlousknout‘ sémantické vyhledávání, tak by nás mohl koupit třeba Google nebo tehdy ještě Yahoo, případně Microsoft, který chystal projekt Bing,“ doufal.



Po dvou letech vývoje technologie se rozhodl, že u technologických gigantů již dokáže prorazit. Jenže neuspěl. „Pochopil jsem, že nemají zájem, aby jejich vyhledávání bylo co nejpřesnější. Jejich příjem je závislý na tom, aby tam lidé trávili co nejvíce času,“ vysvětloval si Vrabel svůj neúspěch v Americe.

Následně se měl o jeho technologii začít zajímat výrobce procesorů Intel. Smlouva již dle Vrabela byla na spadnutí, jenže… Opět se to pokazilo. „Před podpisem všech dokumentů krachla banka Lehman Brothers a rozjela se světová finanční krize,“ tvrdil Vrabel, že nebýt krachu Lehman Brothers, tak by to již tenkrát vyšlo.

Po sériích neúspěchů nakonec Vrabelova firma krachla a i on sám dle svých slov pro SJ News nezvládal splácet úvěry bankám. Jak uvádí server Lupa.cz, v roce 2007 si měl Vrabel skrze svou společnost Newstin půjčit 21 milionů milionů u České spořitelny a později úvěr nesplácel.



Následně se nepříliš úspěšné období s podnikatelem táhlo dál a v květnu 2011 Vrabelova firma Newstin podala insolvenční návrh, kdy se o firmu začal zajímat podnikatel Jan Barta a jeho investice stála za počátkem Vrabelova působení v čele Semantic Visions, s.r.o.



I přes záchranu Vrabelovy firmy Bartou se na neúspěších s využitím sémantické analýzy nic nezměnilo. SJ News popisují, že se Vrabel snažil své know-how nabízet médiím včetně CNN či firmám založených na vztahu mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem (B2C), ale nikde neuspěl.

Po mnoha letech teprve v roce 2011 projevila o spolupráci firma SAP, jež je dodavatelem podnikových informačních systémů a tehdy začaly první úspěchy Semantic Visions, jež poté začala zabrušovat i do „boje proti dezinformacím“.



Vrabel svůj „antidezinformační“ boj v čele Semantic Visions započal v roce 2016 a jeho společnost si – alespoň co do finančních zisků – na tomto poli vedla úspěšně. Na pomoc při financování vývoje technologie pro boj s dezinformacemi na internetu získala Semantic Visions v roce 2019 grant v hodnotě 250 tisíc dolarů (přes 5 440 tisíc Kč). „Těšíme se na spolupráci s britskou i americkou vládou, abychom pomohli chránit demokracii,“ pochvaloval si začátek této spolupráce František Vrábel z pozice ředitele společnosti pro Hospodářské noviny.

Posléze Vrabelovi v Česku svitla naděje na úspěch také kvůli spolupráci s veřejným sektorem.



Analyticko-technologická společnost Semantic Visions má analyzovat zprávy na zpravodajských serverech a odhalovat dezinformace, přičemž denně společnost údajně analyzuje přes milion článků z více než 600 tisíc internetových zdrojů a často si její služby objednával také stát. Například v roce 2016 dostala firma hned několik zakázek od Ministerstva pro místní rozvoj pod vedením tehdejší ministryně Karly Šlechtové (za ANO) a Semantic Visions měla monitorovat média a zpracovávat například přehledy článků, které pojednávaly o ministryni Šlechtové, jejím resortu, tehdejším předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) „v souvislosti k čerpání fondů EU“ a také o „hlavních představitelích Evropské komise v souvislosti k čerpání fondů EU“.

Během září až října 2016 šlo na tento monitoring on-line médií od státu Semantic Visions necelých 199 tisíc korun.



V prosinci 2020 pak začaly proudit objednávky od Ministerstva zdravotnictví. První z nich se – v době, kdy byl v čele ministerstva Jan Blatný (za ANO) – týkala „analýzy obsahu v souvislosti s koronavirem a z veřejných peněz tehdy Vrabelově firmě připutovalo 121 tisíc.

František Vrabel si v únoru 2021 postěžoval, že vláda tehdy prý jeho doporučení nereflektovala a tvrdil, že vláda na ně „nedá, takže nemá smysl pokračovat“. „Chtěli jsme pomoci státu, který považujeme za vlastní. Nastal ale čas, abychom se z toho stáhli. Vláda na nás nedá, takže nemá smysl pokračovat,“ řekl Vrabel Hospodářským novinám po zakázce, kdy Semantic Visions mapovala pro ministerstvo obsah na internetu, hledala v něm „rozšířené dezinformace“ i předvídala trendy „lživých“ příspěvků spojených s covidem. Nakonec si však vše zřejmě rozmyslel.



Již krátce nato totiž Semantic Visions obdržela „tučnější“ zakázku od resortu zdravotnictví, a za 363 tisíc měla opět poskytnout „informačně-analytické služby v souvislosti s covidem-19“.



Firma vedená Vrabelem tehdy, již za vedení ministerstva Petrem Arenbergerem (za ANO), měla analyzovat „zpravodajský obsah v souvislosti s covid-19 pandemií a dezinformace v souvislosti s covidem-19 a dalších dezinformačních narativů“.

V srpnu 2021, kdy již Ministerstvo zdravotnictví vedl znovu Adam Vojtěch (za ANO) pak přišla i třetí zakázka. Za 242 tisíc tehdy měla firma dodat „informačně-analytické služby zaměřené na monitoring dezinformací v souvislosti s covidem-19“.





Stálice u veřejnoprávních médií



„František Vrabel se dostal do širšího povědomí v roce 2019, kdy si ho média začala stále častěji zvát jako odborníka na dezinformace. Tvrzení, která prezentuje, nelze nezávisle ověřit: Podle vyhledávače odborné literatury Google Scholar žádnou akademickou práci na toto téma nepublikoval a zveřejnění jeho analýz odmítla i státní správa,“ píše aktuálně na svém webovém portálu Český rozhlas.

Byla to přitom častokrát veřejnoprávní média, která dávala Vrabelovi největší prostor. „Dokázal, že Rusko na nás útočí dezinformacemi. ‚Klíčovou roli hrají Zeman a Facebook,‘ říká analytik,“ zní například jeden z titulků mnoha Vrabelových vyjádření pro Český rozhlas.

Ještě více se Semantic Visions spolupracovala Česká televize, která si objednala od té společnosti „monitoring“ dle registru smluv v posledních letech v pěti případech, jelikož jsou ovšem smlouvy začerněné, nejsou známy bližší informace a částka, kterou za služby pro ČT firma – vedená v té době Vrabelem – dostávala.

V České televizi Vrabel také divákům vysvětloval, jak odhalit dezinformace. Dezinformační servery lze prý odhalit přes jejich témata. „Víme totiž, že jejich tvůrci využívají různých narativů, takových dlouhodobých příběhů,“ přiblížil. V Česku má často jít o narativ proti Evropské unii – „že je to fašistická organizace, jakási čtvrtá říše“. „Říkají, že co se nepovedlo Hitlerovi, to se teď daří Merkelové, a tak dále,“ poodhalil Vrabel v roce 2019 pro Newsroom ČT24. Dále jde například prý o protiukrajinské weby, píšící, že jsou na Ukrajině „Rusové utlačovaní, že se tam křižují děti a podobně“.

Ve stínu kampaně Petra Pavla



V druhé polovině loňského roku ve vedení analytické firmy Semantic Visions její zakladatel František Vrabel skončil a místo něj do vedení společnosti přišli bývalá šéfka společnosti Deloitte Diana Rádl Rogerová a její dlouholetý kolega Jan Balatka.



Ani poté ovšem Vrabel nelenil. Byl totiž jedním z mužů v pozadí kampaně nynějšího prezidenta Petra Pavla.



Pavlovy aktivity totiž zastřešoval spolek „Pro bezpečnou budoucnost“, v němž působili společně s ním diplomat Petr Kolář, datový analytik a šéf společnosti Semantic Visions František Vrabel a zakladatel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. Vrabel byl členem správní rady spolku.

Právě Hokovského s Vrabelem spojuje také boj proti dezinformacím, jelikož působil coby ředitel politické neziskovky Evropské hodnoty, než po něm funkci převzal Jakub Janda. I tato organizace například sestavuje tzv. seznamy dezinformátorů.

Spojení s Pavlem má také miliardář Jan Barta, který kdysi zachránil Vrabelovu společnost, když do ní investoval. Právě ten spolu s kolegy ze skupiny Pale Fire Capital poskytl Petru Pavlovi na prezidentskou kampaň celkem šest milionů korun. Před sněmovními volbami také finančně podpořil koaliční strany ve spojení proti hnutí ANO.



„V roce 2019 jsme investovali do průzkumů, ve kterých jsme různé osobnosti testovali, jak by fungovaly v prezidentských volbách. Petr Pavel nám jako potenciální kandidát vycházel dobře – v datech byl velmi zajímavý tím, že dokázal oslovit obě strany tábora. Věděli jsme, že to bude kritická a klíčová záležitost, aby kandidát čerpal sílu z obou stran. Aby pak mohl společnost hojit a spojovat,“ uvedl pro SeznamZprávy.cz muž, který dříve zachránil Vrabelovu firmu a posléze se společně s ním postavil za Pavla.

Propojení spolku Koláře, Hokovského a Vrabela, Barty či dokonce i prezidentovy mluvčí Markéty Řehákové skrze Semantic Visions je dle miliardáře „čistá náhoda“.



„Ani jsem nevěděl, že mluvčí Markéta Řeháková pracovala v naší firmě Semantic Visions. Co se týká Františka Vrabela, ve spolku Petra Pavla dále nefiguroval. Na jedné straně byla aktivita mě a mých kolegů ze skupiny, na druhé činnost Petra Pavla a Petra Koláře. V jeden okamžik se naše aktivity protly,“ uvedl Barta pro SeznamZprávy.cz letos v březnu.

ParlamentníListy.cz se zeptaly na ministerstvech zdravotnictví, pro místní rozvoj a v České televizi, zda vzhledem k minulé spolupráci běží mezi těmito institucemi a firmou Semantic Visions s.r.o. nějaké aktuální formy obchodní kooperace, anebo zda plánují u firmy, kterou založil František Vrabel, další zakázky zadávat.

Resort zdravotnictví a veřejnoprávní Česká televize nechaly tyto otázky bez odpovědi, žádná reakce nedorazila do naší redakce ani po čtyřech dnech od zaslání dotazů.

Ministerstvo pro místní rozvoj zareagovalo. „Ministerstvo pro místní rozvoj se společností Semantic Visions, s.r.o., naposledy spolupracovalo v roce 2016. V současnosti na MMR neevidujeme žádnou objednávku či smlouvu uzavřenou s touto společností,“ uvedla mluvčí MMR Veronika Hešíková.

Tázali jsme se také přímo společnosti Semantic Visions, kterou Vrabel do loňského srpna řídil a dnes v ní drží 20procentní podíl. Zajímalo nás, jestli v současné době běží spolupráce jejich firmy s některým z orgánů státní správy, zda se aktuálně o zakázky u těchto orgánů uchází nebo to plánují v budoucnosti.

Odpovědi dorazily přímo od nového šéfa společnosti Jana Balatky. „V současné době se neúčastníme žádného výběrového řízení ve veřejných zakázkách či dotacích. V budoucnu se tak může stát, každé veřejné výběrové řízení ale posuzujeme separátně, zda se chceme o to ucházet. Existující smlouvy nemohu komentovat z důvodu obchodního tajemství a samozřejmě kvůli mlčenlivosti, kterou s klienty uzavíráme,“ řekl Balatka a de facto nevyloučil, že nyní mají zakázky se státními orgány.

Nad celou kauzou, kterou kolem Františka Vrabela vyvolal server iRozhlas, se zamýšlí politický analytik Erik Best. Jednou z možností podle něho je, že někomu přestal vyhovovat, splnil svou úlohu a nyní byl „zaříznut“.

„Mohlo to tak být, rozhodně. Bohužel ale přesně nevíme, nicméně jedna z variant to je. Také to může být snaha začít dělat skutečnou novinařinu. Nový šéf ČT Souček mluvil o tom, že musí najít způsob, jak oslovit 20 procent diváků, kteří mají pocit, že nejsou zastoupeni. Pan Zavoral na začátku svého mandátu mluvil podobně. Takže bych nevylučoval ani to, že iRozhlas narazil na informace o těch dluzích a napsali to správně, jak to poctivý novinář má dělat. Navíc takový článek může nalákat i ty čtenáře, kteří by jinak iRozhlasu nepřišli na chuť. Také to může souviset s nynějším směrem v boji proti dezinformacím, protože v samotném článku autoři píší, že tvrzení pana Vrabela nelze nezávisle ověřit, takže naznačují, že to trošku přehnal. Uvidíme, zda to bude mít nějaké pokračování,“ uvedl Erik Best pro PL.

