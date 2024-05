Haag. Hamás a Izrael v jednom košíku? Děsivé. Lipavského člověk si dupnul v ČT

reklama

Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan žádá o vydání zatykače na vůdce Hamásu Jahjá Sinvara a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli válečným zločinům.

Jako děsivý a nepřijatelný hodnotí krok Khana český premiér Petr Fiala (ODS).

Politicky děsivé a nepřijatelné jsou podle Petra Hladíka dvě věci: „Za prvé to, že jaksi do jednoho košíku byli umístěni jak představitelé a vůdci teroristického hnutí a představitelé Státu Izrael, který se v reakci na brutální útoky Hamásu ze 7. října brání. Další, co je minimálně pro českou diplomacii zarážející, je skutečnost, že žalobce zveřejnil již žádost o vydání tohoto zatýkacího rozkazu. Připomenu, že když 22. února 2023 podobnou žádost podal na Vladimira Putina, tak to neučinil veřejně,“ uvedl Hladík v Interview ČT24.

A doplnil: „Jsme teď v situaci, kdy reagujeme na něco, co ještě nebylo rozhodnuto, protože přípravný tříčlenný senát Mezinárodního trestního soudu musí teprve rozhodnout, jak dlouho to bude trvat. To teď nevíme, lhůta stanovena není,“ doplnil.

Česká republika nemá zájem na tom, aby se prověřily veškeré okolnosti toho, co se v této oblasti děje, myšleno z hlediska válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, genocidy a agrese? „Samozřejmě že na tom máme zájem. Nezpochybňujeme nezávislost soudu, ale proto, aby ten soud mohl rozhodnout, existuje princip komplementarity, znamená to, že se soud zabývá trestnými činy jednotlivců, ne státu. V případě, že ty státy nejsou schopné případné zločiny odstíhat samy. Tady odpovím naprosto jednoznačně; Česká republika má jednoznačně důvěru v efektivitu právního řádu Státu Izrael. Víme, že ta pochybení, ke kterým dochází, jsou izraelskou stranou pečlivě vyšetřována, a to i vůči příslušníkům vlastních ozbrojených sil,“ zmínil Hladík důvod, proč je stanovisko české diplomacie takové, jaké je.

„To, co je děsivé, když opravdu postavíte vedle sebe, zveřejníte žádost zatykače a objeví se vám tam vedle Sinvara premiér Státu Izrael nebo jejich ministr obrany,“ komentoval Petr Hladík žádost o zatykač na lídry Hamásu a Izraele.

„Já jenom připomenu, že kromě toho, že Izrael je naším strategickým partnerem, tak jsou to také partneři, se kterými například jednal při návštěvě Státu Izrael prezident Petr Pavel. A teď je vidíte v tom jednom košíku s představiteli designovaného teroristického hnutí, tam není žádná pochybnost.

V tomto máme jasno a nikdo nepochybuje o tom, co jsou zač představitelé Hamásu, proto je to označení jako děsivé,“ zopakoval Petr Hladík.

Pokud by došlo k tomu, že tento zatykač bude vydán, má Ministerstvo zahraničí jasno, jak bude postupovat? „To nevíme, protože nechceme spekulovat a přiznejme si, věc v takto zásadních rozhodnutí nepřísluší nám jako úředníkům, ale nejvyššímu politickému vedení. My k tomu můžeme dát podklady Ministerstva zahraničních věcí,“ sdělil Petr Hladík.

Okomentoval i slova amerického ministra zahraničí Antony Blinkena, který mluvil o tom, že tento krok může ohrozit snahy o dosažení dohody o příměří a propuštění rukojmích. „Pro Izrael zůstává axiomem jednoznačně propuštění rukojmích a vojenská porážka Hamásu, což ergo znamená, že udělají vše pro to, aby se 7. říjen nemohl opakovat. Troufám si tvrdit, že podání žádosti o vydání zatykače nebude mít vliv,“ podotkl ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky.

