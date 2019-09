Hamáček: Nebořte Koněva! Osvobodil Osvětim. Ale ti nacionalisté, „vlastenci“ a komunisté...

Co dál se sochou sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva stojící na náměstí Interbrigády v Praze 6? Tak taková otázka dlouhodobě rozděluje nejen politickou scénu na dva názorové tábory. Svou odpověď na ni připojil i předseda ČSSD Jan Hamáček, podle kterého nemá smysl tento pomník bořit. „Pražští politici nemají program a vizi, co s hlavním městem, tak to zakrývají pseudoproblémy a přepisováním historie,“ píše v komentáři ve svém blogu na serveru Aktuálně.cz.

„Koněv byl voják, voják, voják! Koněv nebyl Stalin, nebyl zosobněním bolševického teroru, nemá smysl bořit jeho pomník,“ říká jasně svůj názor šéf ČSSD Jan Hamáček. Zdůrazňuje, že Koněv byl za druhé světové války očitým svědkem nacistických hrůz, viděl, co Němci páchali v jeho zemi, osvobodil Osvětim. Jeho samého i jeho vojáky hnal podle předsedy vztek a touha skoncovat s nacistickým režimem, s tím přijeli do Prahy.

Pražané je upřímně vítali a oddechli si, že je po válce, připomíná Hamáček. „Socha, ulice, pamětní deska Koněva, to je výraz díků a připomínka května 1945,“ podotýká s tím, že je to také památka především na kluky, kteří bojovali s nacisty, mnozí z nich padli nebo byli zraněni, mnozí z těch, co přežili, skončili v gulagu.

„Věřím, že nikdo z pamětníků nemá problém s připomínkou toho, že Prahu definitivně osvobodila Rudá armáda,“ doplnil Hamáček. Zároveň připouští, že pomníky v sobě mají více nebo méně stopu minulého režimu, ale to je podle jeho slov dobrá příležitost k připomenutí hrůz obou totalitních režimů.

Všímá si, že média se často baví anketami mezi mladými lidmi, kteří si pletou, co se stalo v roce 1939, 1945, 1948 nebo 1968. Podobná anketa mezi pražskými politiky by podle Hamáčka měla také pozoruhodné výsledky. Lamentuje nad tím, že energii místo do správy věcí veřejných vrhají do sporů o sochu generála z druhé světové války. „Nemají program, nemají vizi, co s hlavním městem, tak to zakrývají pseudoproblémy a přepisováním historie,“ myslí si předseda.

Tato „hysterická historie“ má podle jeho názoru nejspíš uvést na pravou míru komunistický výklad dějin, ale nový pohled je podobně jednobarevný a zavádějící. A má prý opačný účinek. „Na obranu památníku maršála Koněva okamžitě vystartovali nacionalisté, ‚vlastenci‘ a komunisté, kteří to přivítali jako příležitost obhájit své vidění světa jako okopírované z dějepisu z minulého režimu. A končí to výhrůžkami starostovi Prahy 6,“ shrnul Hamáček na závěr doufaje, že snad nebylo cílem, vypustit na světlo běsy, které před desítkami let pustošily Evropu.

autor: nab