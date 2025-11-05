Na Ukrajinu levněji, než do Košic. O čem se nepíše a nemluví

Kromě zbrojařů mají díky rusko-ukrajinskému konfliktu žně také dopravci. Pravidelné linky jezdí z mnoha měst České republiky na Ukrajinu několikrát denně. Každý den prakticky bez škrábnutí přejíždějí hranici a míří nejen do západní části Ukrajiny či Kyjeva, kde konflikt neprobíhá, ale i přímé cesty Praha-Charkov jsou na denním pořádku. A nejen to – ubytovací platforma Booking dokonce slibuje, že ve městě zajistí levné ubytování.
Jako zájezdová destinace je Ukrajina ideální – mezinárodní vyhledavač spojů napojený na platformu Booking se stará, aby měl cestující vše all inclusive. Ceny začínají už na 126 korunách v přepočtu za pokoj a noc přímo v Charkově, z nějž uprchla velká část místních.
„Ano, naši noví žáci z Charkova i dalších oblastí, kde se válčí, jezdili na dovolenou s rodiči domů už první prázdniny v roce 2022,“ řekla v nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz učitelka Jana Kofránková. „Byla jsem překvapená, že se to někteří lidé snaží popírat. Všichni jsme to věděli, ani sami Ukrajinci to nijak netajili. Nás ve škole to tehdy překvapilo, protože nám říkali, že odtamtud utekli, protože se tam bojí o život. Když pak jeli na další školní prázdniny během roku nebo později v roce 2023 či 2024, teprve pak se o to začala zajímat média jako o nějakou zvláštnost.“
Výnosný byznys
Jedna z prvních společností, která využila konfliktu, byl RegioJet. První týdny a měsíce skutečně fungoval na bázi charity, kde spolupracoval se společností Člověk v tísni, a z Ukrajiny vozil běžence a na Ukrajinu humanitární pomoc.
Ukrajině tehdy pomáhala řada nadšenců i těch, kteří později byli dehonestováni za změnu svého postoje – jako například pořadatel demonstrací Ladislav Vrabel, který jel stejně jako herec Ivan Vyskočil a mnoho dalších lidí na hranice Slovenska s Ukrajinou pro lidi prchající z místa konfliktu.
Zatímco pro mnoho dopravců se toto ukázalo jako výnosná investice, řada těchto nadšenců splakala nad výdělkem a po vystřízlivění z masivní pomoci Ukrajincům a jejich přístupu k pomoci svou pomoc ukončila, případně začala později štědrou pomoc ze strany státu kritizovat.
Dopravci ale dokázali situaci proměnit ve svůj prospěch a řada společností zařadila pravidelné linky na Ukrajinu.
Po obousměrných cestách na Ukrajinu ale začala velká poptávka, která stále trvá, a tak je v branži velká konkurence. Kromě RegioJetu je velmi oblíbená například společnost Flixbus. A nezaháleli ani ukrajinští dopravci.
Krátce po začátku války si tři ukrajinští podnikatelé založili novou společnost SVD Trans s.r.o., která si dnes může dovolit i kamenné pobočky svých kanceláří.
„Ptala jsem se u nich, jak často jezdí jejich autobusy na Ukrajinu a paní v kanceláři mi řekla, že dvakrát denně, a to máme jenom tady od nás ze západočeského Chebu. To by mne zajímalo, kdo tak často jezdí, vždyť je to dálka,“ říká Daniela, Slovenka, která už dvacet let žije v Česku v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Další společností je ukrajinská rodinná společnost KLR Bus, která funguje už od devadesátých let a od roku 2018 začala posílat své spoje i do České republiky a dnes s ní mohou Ukrajinci vycestovat až do patnácti evropských destinací a samozřejmě i odtud na Ukrajinu.
„Jezdím tak dvakrát ročně na východní Slovensko a jen jízdenka Praha–Košice mě vyjde na téměř devět set korun. Ale zjistila jsem, že kdybych pokračovala dál do ukrajinského Čopu, který je o asi sto kilometrů dál, a kam obvykle jezdí vlaky z Prahy také, tak mě to naopak vyjde levněji i až o dvě stovky než vystoupit dříve v Košicích. Z Prahy do Čopu to vyjde na 600 korun. Mluvím teď o RegioJetu a obě trasy jsou vlakem. Ano, v různých denních dobách se ceny jízdenek liší, ale jen o málo a pořád to nedává smysl. Tak by mě zajímalo, jak je to možné. Jsou ty jízdenky na Ukrajinu dotované, nebo proč jsou levnější, když se jede dál?“ nechápe.
Tento dotaz jsme poslali před týdnem na Ministerstvo dopravy spolu s dalšími otázkami. Zatím jsme neobrželi odpověď.
Kolik daňoví poplatníci zaplatili za dotované jízdné pro Ukrajince?
Jedním z možných důvodů této cenové absurdity je i větší poptávka po cestě na Ukrajinu, než po cestě na Slovensko, kdy sám RegioJet vydal tiskovou zprávu, v níž si libuje, že vlaky bývají zaplněny přes osmdesát pět procent kapacity.
Ze strany Ukrajinců je tak zhruba půlmilionová poptávka po cestách do jejich domoviny, kdežto Slováků je podle statistického úřadu u nás sotva pětina ve srovnání s Ukrajinci. Podle posledních dat ke konci předminulého roku tu bylo Slováků, kteří do té doby byli také největší početní skupinou cizinců – 119 182, zatímco Ukrajinci byli evidováni v počtu 573 976.
Navíc díky velké konkurenci dopravců, ať českých, ukrajinských i dalších zahraničních, jsou pak jízdenky na Ukrajinu paradoxně levnější než do o sto kilometrů bližší destinace slovenských Košic.
Dopravci se tak předhánějí o to, kdo nabídne lepší cenu anebo naopak větší komfort.
„Ceny jízdenek se pohybují od 459 Kč (18,9 eur) za sedačku nebo od 740 Kč (30,9 eur) za lůžko, přičemž v ceně je zahrnuta široká nabídka palubních služeb,“ lákal už od začátku, co byly jízdenky zpoplatněny větší než symbolickou částkou dvou korun, RegioJet Ukrajince žijící v Česku, aby si je v začínající konkurenci udržel jako zákazníky.
„Mezi tyto služby patří nejen místenka, ale i balená voda, káva, snídaně, večerní občerstvení a přístup k internetu. RegioJet nedávno obohatil snídaňové menu o set obsahující croissant, pečivo, máslo a džem, zatímco večerní občerstvení nyní nabízí širší výběr, včetně džusu, plněného croissantu, bulguru s kuřecím masem či kuřecího sweet and sour s rýží. Vzhledem k celním procedurám je však nutné počítat s přerušením cateringu na úseku Košice–Čop–Košice. Na rozdíl od autobusů poskytují lůžkové vozy RegioJet významně vyšší úroveň komfortu. Zejména při dlouhých cestách se tak noční vlaky RegioJetu stávají lákavou alternativou k méně pohodlné autobusové dopravě, přičemž umožňují cestujícím odpočinek v leže bez nepříjemného otřásání, které je běžné při cestě autobusem,“ píší v tiskové zprávě.
Jen samotný RegioJet pak v roce 2023 přepravil přes 230 000 cestujících na lince Praha–Přemyšl. „Tento úspěch potvrzuje, že poptávka po přepravě mezi Ukrajinou a EU je jednou z nejrychleji rostoucích, s nárůstem počtu cestujících o 60 % oproti roku 2022. Zájem o vlaky společnosti RegioJet na Ukrajinu byl vysoký, spoje dosahovaly průměrné obsazeností 85 %,“ shrnula už tehdy Alexandra Janoušek Kostřicová, PR manažerka RegioJetu.
Ministerstvo dopravy jsme požádali o informaci a vyčíslení, „zdali a kolik Ministerstvo dopravy České republiky proplácelo v dotovaných jízdenkách na Ukrajinu soukromým dopravcům a ČD na cesty na Ukrajinu. Jak dlouho tento program probíhal a kolik peněz bylo takto z rozpočtu min. dopravy vyčerpáno? Jak je to nyní – jsou jízdenky Česká republika–Ukrajina – stále dotovány?“
Na zodpovězení našich otázek zatím čekáme, v současné době byly podle úřednice z tiskového oddělení předány příslušným oddělením ministerstva, které na ně hledají odpovědi. Ty pak doplníme do textu ihned, jakmile nám budou zaslány.
Dále nás zajímalo, zdali již má nějak ministerstvo vyčísleno, na kolik přišlo ze státního rozpočtu jízdné pro Ukrajince, kteří od února 2022 jezdili zdarma na ukrajinské pasy ve všech prostředcích hromadné dopravy? Zdali existuje nějaký přehled nebo alespoň odhad?
Podle tiskové zprávy ministerstva z počátku konfliktu v roce 2022 uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině byli v mezinárodních vlacích přepravováni zdarma. „Ostatní vlaky mohli využívat také zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstvo financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022,“ uvedlo ministerstvo.
„Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v České republice, a nastalý stav se jich přímo nedotýká,“ komentoval tehdy v téže tiskové zprávě ministr dopravy Martin Kupka.
Část uprchlíků stále cestuje zdarma
Opatření o cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezilo na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu.
Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládal průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.
Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích pak cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let.
„Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tedy na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen,“ slibovalo tehdy ministerstvo.
Na vyúčtování nákladů na bezplatnou či dotovanou přepravu ukrajinských uprchlíků od února 2022 dosud či k nejbližšímu možnému datu nyní čekáme ze strany ministerstva.