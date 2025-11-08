Štěpánek (Trikolora): Chudí duchem nevědí, co činí

08.11.2025

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyvěšování ukrajinských vlajek z oken Poslanecké sněmovny

Když je někdo tak pokřivený a nechutný, že napřed při poslaneckém slibu slíbí věrnost České republice, a pak honem honem běží vyvěšovat ukrajinskou vlajku, ale navíc je ještě tak pitomý, že u toho vykřikuje heslo „Sláva Ukrajině“, lze nad tím možná ještě mávnout rukou, neboť chudí duchem nevědí, co činí.

Když k tomu ale Piráti ještě přidávají tu druhou půlku onoho odporného hesla, totiž „Hrdinům sláva!“, už tady končí jakákoli legrace. Piráti totiž zcela vědomě používají heslo těch nejfanatičtějších, nejkrutějších a nejodpornějších ukronacistických zločinců, a měly by proti nim zasáhnout orgány činné v trestní řízení. Je to totiž úplně to samé, jako kdyby vyřvávali „Heil Hitler!“

Co myslíte, zasáhne proti Pirátům policie či státní zastupitelství? Nebo tyto státní orgány opět předvedou, že praktikují politiku dvojího metru, pardon, dvojího kilometru?

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
