Hamáček: Nečekám, že by měl mít výsledek prezidentských voleb dopad na situaci v ČSSD

„Sociální demokracie by měla s prezidentem spolupracovat, nemůže s ním válčit. Budu se snažit o co nejkorektnější vztahy s panem Zemanem,“ podotkl Hamáček, jenž chce o post předsedy zabojovat hlavně v souboji s Milanem Chovancem a Jiřím Zimolou.

Hamáček Zemanovi rovněž pogratuloval ke zvolení. „Neočekávám, že by měl mít výsledek voleb nějaký dopad na situaci v ČSSD. Čeká nás sjezd a o dalším směřování rozhodnou delegáti,“ podotkl.

Bývalého předsedu Poslanecké sněmovny podle jeho slov nepřekvapila účast Milana Chovance na oslavách znovuzvolení prezidenta republiky. „Předpokládám, že si ji domluvil s Kanceláří prezidenta republiky,“ podotkl Hamáček, nechtěl však být konkrétní, zda má na mysli Martina Nejedlého.

V době, kdy byl Milan Chovanec ve štábu s prezidentem republiky, se Hamáček účastnil krajské konference ČSSD v Pardubickém kraji. Zde je hejtmanem Martin Netolický, jenž před volbou vyjádřil svou podporu Jiřímu Drahošovi. „Z vedení sociální demokracie jsem tam byl jediný,“ poznamenal Hamáček, jenž dle svých slov neočekává, že by hlava státu někoho podpořila při svém projevu na sjezdu ČSSD.

Hamáček se v rozhovoru vyjádřil také k vládě s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kdy v současné době strana tvrdí, že nepůjde do vlády s trestně stíhaným politikem. „Podmínky, za jakých by sociální demokracie měla nebo neměla vstoupit do vlády s hnutím ANO, by měly vzejít právě od členů strany,“ podotkl Hamáček. On sám se vyslovil pro pokračování koalice ČSSD, ANO a lidovců, která zde v Česku vládla uplynulé čtyři roky. V případě nezájmu lidovců by Hamáček vnímal lepší podporu KSČM než spojení s SPD Tomia Okamury, jež vylučuje.

Hamáček rovněž pojmenoval hlavní problém ČSSD, který vnímá jako její dlouhodobé rozdělení. „Věřím, že jsem schopen stranu vnitřně smířit. Mám korektní vztahy se zástupci všech proudů v ČSSD, hovořím s každým. Věřím, že ČSSD vzejde ze sjezdu sjednocená. Myslím, že Miloši Zemanovi záleží na tom, aby sociální demokracie byla jednotná a hádky skončily,“ uzavřel jasně toto téma Hamáček.

I přesto, že strana ve volbách získala jen 7 procent, Hamáček pochválil Lubomíra Zaorálka jako volebního lídra. „Zhostil se role volebního lídra velmi dobře, já mu výsledek nekladu za vinu, udělal maximum, do kampaně vstoupil s velkým nasazením. Je šéfem zahraničního výboru Sněmovny, což je místo, kterému vyhovuje. Určitě má ČSSD co dát, z hlediska programu i mezinárodní spolupráce. Doufám, že bude i dál viditelným a platným členem,“ zmínil jasně a vyjádřil také své přání k osobě Radima Hejduka z platformy Idealisté.cz. „Stál bych o to, aby měl Radim Hejduk vliv na chod ČSSD,“ podotkl.

