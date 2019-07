Hamáček: Okamuro, tvůj partner Salvini chce přerozdělovat migranty! ČSSD je proti

K návrhu Itálie, která chce vrátit do hry trvalé přerozdělování běženců, se vyjádřil lídr ČSSD Jan Hamáček. A dočkal se hned poměrně ostré reakce...

„ČSSD je proti povinným kvótám na migranty a zabránila jim, protože našla spojence napříč EU. SPD a Tomio Okamura – SPD se chlubí partnery v Itálii, kteří chtějí nelegální migranty do Česka přerozdělovat. To my jednoznačně odmítáme!“ poznamenal k tomu na facebookovém profilu lídr ČSSD Jan Hamáček.

„Jan Hamáček se pokouší přesvědčit voliče SPD, že je víc proti migrantům než Okamura. Zabere tato prozíravá a absolutně originální strategie, kterou ještě nikdy nikdo nezkusil?“ zeptal se následně v reakci komentátor Deníku Referendum Petr Bittner.

Hamáček reagoval na zprávu serveru irozhlas.cz, že Itálie chce podle všeho prosadit v Evropské unii nový plán, jak se vypořádat s migrací. Jeho součástí by byl na příklad mechanismus přerozdělování nově příchozích uprchlíků, uvedl podle všeho italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi. Nebo by lidé z válečných oblastí mohli požádat o azyl přímo z domovských zemí.

„Nemůžeme už dál rozhodovat případ od případu a pokaždé hledat nějaké nouzové řešení,“ míní Milanesi.

