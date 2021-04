Hamáček o Vrběticích: Když jsem to viděl poprvé, koukal jsem jako blázen

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je také pověřený řízením Ministerstva zahraničí, se dnes na sněmovním plénu podělil o to, jaké byly jeho bezprostřední reakce poté, co byl seznámen se zjištěním BIS, že za výbuchem ve Vrběticích stojí příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. „Když jsem to poprvé viděl, koukal jsem jako blázen,“ uvedl.

„Ono to možná z toho, co je v médiích, vypadá, že je tady nějaká parta šílenců, která běhá po Evropě, snaží se někoho zabít a moc jí to nejde. Ale věřte, že většinou to je tak, že se přijde jenom na ty případy, které se nepovedly,“ uvedl Hamáček ve Sněmovně, kde se dnes odpoledne poslanci zabývali podezřením na zapojení ruských agentů do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích.

„Musím říct otevřeně, že mě děsí, že tady musejí být případy, které se povedly. Prostě pokud tady existuje stát, který má takovouhle jednotku zabijáků, tak za to prostě musí nést konsekvence,“ dodal rezolutně ministr.

Samotného jej prý výsledky šetření Bezpečnostní informační složky v první chvíli šokovaly. „Když jsem to poprvé viděl, tak se přiznám, že jsem na to koukal jako blázen. A to si myslím, že mám za sebou docela dost, a jako ministr vnitra už jsem taky zažil hodně, ale když jsem to viděl, tak jsem říkal: Tohleto bude asi nejtěžší věc ve funkci,“ sdělil, jaké emoce jej provázely při seznámení se závažným podezřením, že se na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích podíleli ruští agenti.

Na středu si prozatímní šéf české diplomacie Hamáček předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby mu tlumočil protest České republiky kvůli vyhoštění dvaceti českých diplomatů z Moskvy v reakci na to, že Česko vykázalo ze země osmnáct lidí z ruské ambasády. „To, že jsme jim vyhodili osmnáct špionů, to je to nejmenší,“ dodal Hamáček.

