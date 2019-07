Hamáček oznámil stanovisko ČSSD k vládní krizi. Pár minut nato ale pustili do ČT Dienstbiera. A začalo to lítat

ČSSD se dnes rozhodovala, jak naložit s krizí kolem neodvolání ministra kultury. Rozhodla se, že na svém ministrovi Michalu Šmardovi trvá a na odvolání současného ministra Antonína Staňka také. Jednat má prý teď premiér. Zatím ČSSD zůstává ve vládě, má ale nějakou svou budoucnost a měl by Parlament žalovat prezidenta u Ústavního soudu? Nejen na to se v pondělním pořadu Interview na ČT24 ptal moderátor Daniel Takáč senátora za ČSSD Jiřího Dienstbiera. „Dnes mělo rovnou padnout tvrdší rozhodnutí týkající se odchodu z vlády, předsednictvo akorát akceptovalo neústavní konání prezidenta,“ rozčiloval se senátor.

Předsednictvo ČSSD dalo jasně najevo, že Antonín Staněk musí odejít z postu ministra kultury a na jeho místo musí přijít starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Hamáček dostal za úkol vše vyjednat. Na tiskové konferenci před kamerami České televize dal najevo, že se tohoto mandátu chopí, ale počítá také s tím, že to může skončit i tím, že členové vlády za ČSSD podají demise.

Moderátor Takáč však namítl, že tohle se vesměs ví už dva měsíce. „Tak co jste nám tím předsednictvem kromě toho, že Hamáček dostal silný mandát, vlastně řekli?“ otázal se Takáč nechápavě senátora Dienstbiera. „Význam se dá vlastně interpretovat tak, že ČSSD je ochotna na sobě nechat štípat dříví jen proto, aby udržela vládu a zajistila vládní stabilitu,“ shrnul senátor. Nakolik je to však ještě únosné, či není, je podle Dienstbiera otázka úhlu pohledu.

„Situace je zcela jasná, prezident cynicky a bez morálních zásad udržuje ústavní a vládní krizi na základě naprosto banální věci, jako je výměna jednoho člena vlády,“ zdůraznil s tím, že nikdy nic takového v minulosti nečinilo tak vážné problémy.

„Prezident se neštítí hrubě porušovat ústavu, jedná v naprostém rozporu s tím, že premiér navrhuje a prezident odvolává. Zeman zde pusobí jako notář, který podepisuje, co je mu předloženo,“ připomněl senátor, kterému se nelíbí, že toto vše hlava státu ignoruje.

„Prezident je podle vás jen nosič dekretu? Není to málo pro jeho funkci?“ ujišťoval se Takáč. „V tomto případě ano,“ odvětil jasně Dienstbier s tím, že ústava v této věci počítá s tím, že klíčovou osobou, na které je závislá vláda včetně jejího složení, je předseda vlády.

To, že prezident Zeman svévolně porušuje ústavu, podle Dienstbiera není něco, s čím se ČSSD hodlá smířit a čemu by neměla bránit. „Zcela jistě proto podpořím ústavní žalobu Senátu, protože tu dochází k hrubému porušování ústavy ze strany prezidenta,“ zopakoval senátor.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmínil, že k dispozici nyní mají dva návrhy žaloby. „Jeden je poměrně rozsáhlý, kam bylo doplněno již i toto nekonání prezidenta. A pak je druhá jednodušší žaloba, která je zaměřena především na nekonání prezidenta v této současné krizi. Jsem připraven podpořit obě, je třeba, aby Senát ústavu bránil,“ upřesnil Dienstbier.

Anketa Máte raději písničky Karla Gotta, nebo komentáře Jindřicha Šídla? Písničky Karla Gotta 91% Komentáře Jindřicha Šídla 9% hlasovalo: 9014 lidí

Dienstbier je přesvědčen, že ČSSD musí odejít z vlády, pokud k výměně ministra nedojde. „A pokud také premiér, který je bohužel obětí své vlastní slabosti a závislosti na prezidentu, nezačne ústavu bránit, pak ČSSD ve vládě zůstat nemůže,“ řekl a podotkl, že dnešní rozhodnutí předsednictva to dalo jasně najevo.

„Já si myslím, že dnes to tvrdší rozhodnutí ohledně odchodu z vlády mělo padnout, proto jsem použil příměr se štípáním dříví. Měli bychom odejít. Premiér není ochoten bránit koaliční projekt ani ústavu, tak aby podal kompetenční žalobu. Nekoná tak, že by mu na tom záleželo, je to ignorování zájmů ČSSD,“ myslí si senátor, podle kterého to už není jen problém odvolání jednoho ministra. „Předsednictvo dnes vlastně akceptovalo neústavní konání prezidenta, ten jeho další odklad téměř o tři týdny,“ doplnil.

Podle moderátora ale ČSSD dosud nevyzvala důrazně předsedu vlády, aby na prezidenta podal kompetenční žalobu. „Nechci se tu dohadovat, ale v dnešním usnesení tohle zaznělo poměrně jednoznačně,“ zamračil se senátor na Takáče, který je však opačného názoru.

„Považuji za správné v této situaci z vlády odejít a neobětovat sociální demokracii umělé stabilitě, ta tu stejně není,“ míní Dienstbier. Stejný postoj jako on mají prý všichni ti, kterým opravdu záleží na budoucnosti ČSSD. „Není to tak, že jsou tu pak na řadě automaticky předčasné volby, je to mnoho jiných pravděpodobnějších řešení, jakkoli se to nelíbí premiérovi,“ podotkl.

Kdyby ČSSD nyní odešla z vlády, prosazovala by podle Dienstbiera svůj program v opozici. „Samozřejmě by pak ČSSD nemusela nutně podpořit vše, co připravila tato vláda. V řadě návrhů zákonů jsou věci, na které by ČSSD v této podobě nepřistoupila, kdyby to nebyla součást vládního kompromisu,“ uvedl Dienstbier.

Co se ale bude dít, pokud nakonec stejně Zeman řekne, že Šmardu do čela Ministerstva kultury nechce? „Pak Hamáčkovi nezbývá nic jiného než rozhodnout o ukončení koaliční spolupráce. Pokud nebude mít ČSSD možnost navrhovat své lidi do vlády, je koaliční projekt mrtvý a pro ČSSD nedůstojná role zůstávat ve vládě,“ míní senátor Dienstbier a na závěr připomněl termín 31. července, který zazněl od prezidenta Zemana a v němž senátor čeká odvolání současného ministra kultury.

Psali jsme: Hamáček dal ultimatum: Buď bude Šmarda ministrem, nebo jdeme z vlády Sociální demokracie vynesla jasný verdikt. Hamáček dostal úkol Brabec věří, že vláda bude pokračovat v současném složení Předsednictvo ČSSD probíralo osud vlády. Do Lidového domu dorazil i premiér Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab