Hamáček sdělil, co zavřou

reklama

Hamáček v rozhovoru mimo jiné uvedl, že určitě budou muset kvůli koronavirové epidemii přijít další plošná opatření. "To je věc ministerstva zdravotnictví a pan ministr Prymula už nějaká naznačoval. Obecně situace vůbec není dobrá. Trošku mě překvapuje, jak málo urgentně je to vnímáno. Když poslouchám některé diskuse včetně některých politiků, mám pocit, že si vůbec neuvědomují, co se na nás může řítit. Pokud bychom nic neudělali, máme tu v půlce října 120 tisíc nakažených, válečnou chirurgii a kolaps systému. A doktoři budou rozhodovat, koho na ventilátor napojí a koho nechají umřít. Čísla jsou neúprosná," sdělil jasně Hamáček.

Anketa Má vláda na žádost Prymuly vyhlásit nouzový stav? Ano 55% Ne 45% hlasovalo: 6106 lidí

"Vím, že to vypadá dost nepředstavitelně, ale mrazáky stojící v ulicích New Yorku asi také vypadaly jako z jiného světa, a stalo se to. Plošná opatření jsou jediný nástroj, který funguje," dodal, že roušky v šíření viru zabraly - nedošlo sice ke snížení růstu, ale nestoupá po exponenciále.

"Teď nejspíš přijdou nějaká opatření z hlediska hromadných akcí. A jelikož je třeba číslo srazit, budou nějaká opatření ještě muset přijít. Pokud se podíváte na zkušenosti a analýzy zjara ze zemí, které čelily podobnému tlaku, jako teď my, tak se opatření pohybují v nějakém trojúhelníku. Jedním vrcholem jsou hromadné akce, druhým školy a třetím podnikání, které není nutné k chodu státu. Z analýz vyplývá, že stoprocentní opatření v každém vrcholu trojúhelníku je schopné číslo R srazit asi o 40 procent. Pokud současně platí, že nechceme zásadně omezovat ekonomiku a dostat se do kouta, kdy budeme zavírat podniky a omezovat byznysy, které nejsou nutné k chodu státu, tak opatření musí být někde mezi hromadnými akcemi a školami. Současně víme, že si zatím nechceme zavřít první stupně, protože to má dopady třeba i na zdravotnictví, neboť spousta maminek jsou sestřičky," zmínil Hamáček, že vše dle jeho názoru směřuje zejména k hromadným akcím.

Své pak Hamáček řekl i k opozici, kdy dle svých slov našel mimo jiné výrok předsedy ODS Petra Fialy, který do 20. srpna kritizoval, že vláda chce zavést roušky a nyní křičí, že je zavedla pozdě. A co říká demonstraci proti nošení roušek? "Mám pocit, že to je taková nevědomost čarodějova učně. Stačí si přečíst zkušenosti lidí, co leželi na ventilátorech. To asi fakt není žádná sranda. Stačí se jen podívat na nárůst smrtnosti. Za poslední měsíc to je 200 lidí. Myslím, že každý život má svoji cenu a nechávat lidi umírat zbytečně jen proto, že si zademonstruji, tomu nerozumím," dodal Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Politika? Tohle Karla Gotta rozčílilo. Ale i to bude ve filmu 39. týden na Energetické burze ČMKB Miroslav Macek: Máme zastupitelskou demokracii. Copak si nevzpomínáte, jak jste volili Prymulu? Ministryně Maláčová: Pokud chceme od lidí solidaritu, musíme jim dodat pocit jistoty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.