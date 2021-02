Hamáček se rozčílil: My jsme uprostřed války a teď pošleme vojáky domů?

reklama

„Nouzový stav je viník. A vláda je viník, protože nouzový stav drží. A když nouzový stav nebude, bude nám dobře. To je lež. Lžeme si do kapsy. Když nouzový stav neprodloužíme, virus tady stále bude, jen ti, co s ním bojují, přijdou o prostředky, se kterými o ně bojují,“ varoval Hamáček ve svých slovech.

Obává se, že začneme kutit. „Vymyslíme pandemický zákon, krizový zákon, ale bude to pořád ten nouzový stav, jen se bude jmenovat jinak,“ sdělil Hamáček. Obává se, že hejtmani by čelili apokalypse, a stejně by vyhlásili stav nebezpečí. „A budeme v situaci, že většina krajů vyhlásí stav nebezpečí – a stát se bude tvářit, že žádný takový stav není, protože na státě nic takového nebude,“ dodal Hamáček.

„Potřebujete ventilátor ze Státních hmotných rezerv? Máme, ale nedáme,“ varoval před tím, co by se mohlo stát, kdyby nouzový stav nebyl.

„Jsme jediný stát na světě, když je ta epidemie na vrcholu... my jsme v té nejhorší situaci v době pandemie, a my vypneme krizové řízení!“ rozčiloval se dále Hamáček. On je podle svých slov zastáncem tvrdších metod.

Za politický souboj považuje to, pokud by byla svolána schůze a vyslovena vládě nedůvěra. Ale varuje před tím, aby se sahalo do krizového řízení. „My jsme uprostřed války a pošleme vojáky domů? Nechci to nějak eskalovat, své jsem si řekl mockrát. Ale poprosil bych všechny, kdo o tom rozhodují, aby vzali rozum do hrsti. Epidemie tady je, bude a musí se s ní efektivně bojovat,“ zakončil Hamáček a dočkal se potlesku.

