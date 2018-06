Hamáčkova finta s Pochem. Ministrem nebude, ale ministerstvo bude řídit stejně

Poche pro Českou televizi totiž potvrdil, že by mohl v takovém případě nastoupit na některou z vedoucích funkcí v úřadu. Předseda ČSSD Jan Hamáček přitom souhlasí s tím, že by on sám resort zahraničí vedl, a to ke svému již ohlášenému resortu vnitra.

„Jsem premiérem navržený kandidát na ministra zahraničí a pan prezident dle ústavy musí jmenovat na návrh premiéra. Ostatně dnes to jasně potvrdil předseda Ústavního soudu Rychetský. A pan prezident potvrdil, že mou nominaci od premiéra obdržel,“ nechal se však slyšet Poche. Plán B, jak tomu říká, však hovoří jasně – v případě, že Zeman Pocheho nejmenuje, chod Ministerstva zahraničních věcí by sociálnědemokratický europoslanec stejně ovlivňoval z pozice významného funkcionáře rezortu. Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



autor: vef