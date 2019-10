Hamáčkova novela azylu je Člověku v tísni ještě málo

Deník Referendum přišel s článkem, že ministr vnitra Jiří Hamáček přišel s návrhem zpřísnit azylový zákon. Novela azylového zákona, jejímž cílem má být zpřísnění podmínek pro udělení mezinárodní ochrany přišla z ministerstva vnitra, který ji připravuje. Smyslem novely, který dle Referenda byl postoupen Hamáčkem do mezirezortního připomínkového řízení, má být rozšíření důvodů pro zamítnutí nebo odejmutí azylu. Týkalo by se to těch osob, které byly pravomocně odsouzeny za zvlášť závažný zločin, respektive mohou ohrožovat bezpečnost státu. „Podle expertek na danou problematiku nejsou navrhované změny důvodné,“ psal deník.

Celý článek ZDE:

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8269 lidí

„České právo v oblasti mezinárodní ochrany není v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nijak benevolentní, spíše naopak,“ sdělila Deníku Referendum Adéla Jurečková z neziskové organizace Člověk v tísni. „Kolegové ze zahraničí jsou obvykle překvapeni, jak málo žádostí o azyl je u nás – s ohledem na počet obyvatel – podáváno,“ připojila. „Uprchlíci navíc do České republiky příliš nechtějí, neboť vědí, že by skončili zavření v detenci,“ vysvětlila.

S názorem Jurečkové souhlasila i ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová a Andrea Krchová, která vede Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. „Obavám ministerstva vnitra, jež ho vedly k přípravě tohoto zákona příliš nerozumím, Česká republika totiž opravdu není v azylové politice nijak vstřícná,“ vyjádřila se v rozhovoru pro Deník Referendum. Vyzvedla i to, že Česká republika uděluje azyl v průměru 15 žadatelům na milion obyvatel, což má být dle podkladů Eurostatu téměř nejméně z celé EU. ,

„Směřování novely odpovídá politické situaci v zemi, touze vyvolávat strach z migrace a z lidí usilujících o mezinárodní ochranu,“ vysvětlila Krchová. „Nejde však o žádnou novinku, ale o dlouhodobý trend,“ komentovala. „Česká republika není ochotna přijmout odpovědnost za uprchlické téma a pomoci dalším evropským státům,“ čímž narážela dle Referenda na to, že ČR se odmítla zapojit do dobrovolného přerozdělování migrantů ze Středozemního moře.

„Pokud v České republice požádá o azyl cizinec, který spáchal například loupež, ač by měl na jeho získání jinak nárok, nebude mu udělen,“ komentoval návrh Hamáček. Dodal k tomu, že pokud by jim byla odmítnuta žádost o azyl a návrat domů by pro ně představoval závažné riziko, tak budou moci požádat Českou republiku o tzv. strpení, tedy by setrvali na území ČR po nezbytně nutnou dobu, dokud nepominou okolnosti, jež jim brání v návratu do vlasti. Poté by je měl stát vyhostit.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Deník se zaobírá i tím, že návrh Hamáčka vylučuje v některých řízeních soudní přezkum, což má být podobné situaci jeho předchůdce Milana Chovance a jeho novely cizineckého zákona. „V neposlední řadě rezort vnitra navrhuje – z důvodu zbytečné administrativní zátěže – zrušit vyplácení finančního příspěvku pro žadatele o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytování mimo azylové zařízení, a navýšit počet hodin pro výkon činností pro zlepšení prostředí v azylovém středisku s tím, že za jednu opracovanou hodinou dostanou lidé sedmdesát korun, tedy o zhruba deset korun méně než kolik činí minimální hodinová mzda,“ uvedlo Referendum.

Tuto novelu však nekritizuje pouze levicový deník Referendum, byla i terčem kritiky Trikolóry, o čemž jsme psali ZDE. Institut „strpění cizince“ se stal široce probíraným díky poslankyni Trikolóry Zuzaně Majerové Zahradníkové, která na něj upozornila a ve čtvrtek kvůli němu interpelovala ministra vnitra Jana Hamáčka.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr vnitra svou interpelaci uvedl slovy, že „jsem připraven s novým hnutím Trikolóra vést politický souboj“. Argumenty poslankyně označil za „lži a dezinformace“ a ujistil, že „Česká republika je jedna z nejbezpečnějších zemí světa a takto to zůstane. A já jako ministr vnitra nedopustím cokoliv, co by ohrozilo bezpečnost České republiky“. „Já naprosto nechápu, jak je možné, že někdo vezme krok, který vede ke zlepšení bezpečnosti České republiky, úplně to otočí a ruku v ruce s ruskými dezinformačními servery tady vede kampaň proti ministrovi vnitra a proti vládě České republiky,“ pustil se do poslankyně.

Psali jsme: Štěpán Křeček: Eurozóna trpí vyšším zadlužením než zbylé země Evropské unie Ve sněmovně bylo živo kolem daňového balíčku. Vláda mluvila o obstrukcích opozice, Stanjura to rázně odmítl Nejvyšší žalobce Zeman chce přitížit Rathovi: Vezměte v potaz i odposlechy! Zeman už je jako Brežněv, napsal do Reflexu Pečinka. Mynář s Nejedlým by prý byli schopni utajit snad i jeho smrt

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.