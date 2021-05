Hamás už nestřílí, zavládl klid a svět vydechl. Wilders ale tuší, jaká je pravda

reklama

Konflikt na Blízkém východě, alespoň prozatím, končí. Mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás začalo v páteční dvě hodiny ranní místního času (01.00 SELČ) platit příměří. Posledních jedenáct dnů zasahovaly palestinské rakety židovský stát, ten však drtivou většinu z nich dokázal díky svému protiraketovému systému Železná kopule sestřelit a ubránit bezpečí svých obyvatel. Ještě těsně před počátkem příměří ovšem Palestinci vypálili několik raket na území Izraele. Izraelské letectvo stihlo provést ještě jeden nálet.

Izrael v uplynulých jedenácti dnech bombardoval palestinské území a měl způsobit místním obyvatelům znatelné škody. Dle místních zdravotníků usmrtily izraelské vojenské útoky 232 lidí a dalších 1900 jedinců bylo zraněno.

Jaká byla reakce Palestiny na klid zbraní? „S druhou hodinou ranní v Gaze vypukly pouliční oslavy, při nichž někteří lidé provolávali ‚Alláhu akbar‘ (arabsky Bůh je veliký). Mnozí z nich pálili ze zbraní do vzduchu. Hlavní ulice města zaplnila auta, řidiči troubili a pasažéři mávali vlajkami z oken. Z amplionů mešit také zaznívala slova o vítězství odporu proti okupaci,“ píše se na ČT24.

Vyjádření Izraele a Hamásu nicméně naznačují nesoulad v přístupech k novému příměří. Netanjahuův úřad mluvil o prosté výměně „klidu za klid“ bez dalších podmínek. Představitelé hnutí ovšem vznášejí požadavky týkající se jeruzalémské mešity al-Aksá a východního Jeruzaléma. Střety Palestinců s policií Izraele u uvedené mešity byly totiž jedním ze spouštěčů vlny raketových útoků Hamásu.

Na dodržování příměří bude dohlížet Egypt, který již oznámil vyslání dvou delegací. Diplomatického snažení se účastnily také Spojené státy.

K příměří na Blízkém východě se již stihl vyjádřit například americký prezident Joe Biden. „Premiér Netanjahu mě informoval, že Izrael souhlasil se vzájemným a bezpodmínečným příměřím. Egypťané nás nyní informovali, že Hamás a další skupiny v Gaze rovněž souhlasily. Tyto vojenské akce mají za následek tragickou smrt mnoha civilistů včetně dětí. Posílám upřímnou soustrast všem rodinám, izraelským i palestinským, těm, kteří přišli o své blízké, a doufám v úplné uzdravení zraněných,“ napsal na twitteru.

To ovšem nebylo od novopečeného amerického lídra vše. Dále zveřejnil video, kde zmínil, že věří v to, že si Palestinci i Izraelci zaslouží žít v bezpečí, ochraně a ve stejné míře svobody, prosperity a demokracie. „Moje administrativa bude pokračovat v tiché a neúnavné diplomacii směřující k tomuto cíli. Věřím, že máme jedinečnou příležitost k posunu a jsem odhodlaný na tom pracovat. Chci vám všem poděkovat a Bůh vám žehnej,“ dodal.

I believe that Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy.



My Administration will continue our quiet and relentless diplomacy toward that end. pic.twitter.com/mXe39TyVMz — President Biden (@POTUS) May 20, 2021

O něco kratší příspěvek zveřejnil britský premiér Boris Johnson. „Vítám zprávu o příměří v Izraeli a Gaze. Vedoucí představitelé v regionu nyní musí usilovat o nalezení trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které zabrání terorismu, ukončí cyklus násilí a zajistí udržitelný a spravedlivý mír,“ napsal na twitteru.

I welcome news of a ceasefire in Israel and Gaza. Leaders in the region must now work to find a durable solution to the Israeli-Palestinian conflict that prevents terrorism, ends the cycle of violence and delivers a sustainable and just peace. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 21, 2021

Stihl se vyjádřit i neúspěšný prezidentský kandidát, senátor a socialista Bernie Sanders. „Doufejme, že příměří v Gaze vydrží. Ale to nestačí. Naším úkolem je nyní podpořit zoufale potřebnou humanitární pomoc a plán obnovy Gazy a najít způsob, jak v regionu konečně nastolit mír,“ myslí si.

Let us hope that the ceasefire in Gaza holds. But that's not enough. Our job now is to support desperately needed humanitarian and reconstruction aid to Gaza’s people, and find a way to finally bring peace to the region. — Bernie Sanders (@SenSanders) May 20, 2021

Své k tomu napsal i neúspěšný pirátský kandidát na senátora, jenž po obvinění z antisemitismu svoji kandidaturu stáhl, Tomáš Tožička. Ten si myslí, že Izrael vyhání Palestince z domovů, kde bydlí po staletí. Celý konflikt prý začal tím, že IDF (Izraelské obranné síly pozn. red.) zaútočily na mešitu a byli vystěhováni Arabové z Jeruzaléma. „Tenhle náboženský fanatismus Izraelců fakt nechápu,“ dodal.

Předseda nizozemské protimuslimské strany, poslanec Geert Wilders si zase myslí, že Izrael je majákem světla v oblasti naprosté temnoty. „Konflikt s Palestinci je konfliktem mezi svobodou a tyranií. Všichni bychom měli podporovat Izrael!“ pověděl ve videu, kde mimo jiné zmínil, že v Izraeli žil několik let a cítil se tam jako doma.

Israel is a beacon of light in a region of total darkness. The conflict with Palestinians is a conflict between freedom and tyranny. We should all support Israel!#ISupportIsrael #israel #Wilders pic.twitter.com/YWdmbiAPsH — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 20, 2021

Z českých politiků své k tomu napsal poslanec ODS Jan Skopeček. Ten na twitteru sdělil, že byl včera hostem Událostí, komentářů, kde pověděl, že jednoznačně stojí za Izraelem, nechápe jakékoliv omlouvání Palestiny, resp. Hamásu, který střílí rakety na civilní obyvatelstvo. „Nikdy to nebylo tak, že by Izrael vystřelil první na Palestinu, vždycky se Izrael bránil. Je to náš spojenec, je to jediný stabilní hráč v daném regionu. Měli bychom za ním stát. Každý vyhaslý život v tomto regionu je samozřejmě tragédií,“ dodal.

2/2 Nikdy to nebylo tak, že by Izrael vystřelil první na Palestinu, vždycky se Izrael bránil. Je to náš spojenec, je to jediný stabilní hráč v daném regionu. Měli bychom za ním stát. Každý vyhaslý život v tomto regionu je samozřejmě tragédií. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) May 21, 2021

