Hanebné! Ať to platí oni! Jiří Čunek k udání na Babiše v EU. To zas bude...

„Vadí mi ohromná radost různých poslanců a politiků, že se podaří co největší pokuta a ztráta pro Českou republiku. To považuji za naprosto hanebné,“ říká zlínský senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Podle něj musíme bojovat o to, aby peníze v zemi zůstaly a řešit to na národní úrovni, nikoliv žalovat Bruselu. Současně upozornil, že Česká republika celý proces platí dvakrát. Jednou platí poplatky Evropské unii, z nichž se platí úředníci a právníci na straně Bruselu, a podruhé úředníky a právníky na straně Česka. Částky za tyto služby jsou podle Čunka tak velké, že kolikrát mohou překročit částku samotné dotace, o niž se jedná.

Václav Klaus mladší představil nové hnutí Trikolóra. Jakou má podle vás u voličů šanci?

Volby jsou daleko a nevím, jaké kroky dál udělají kromě tiskové konference, nějaké procento mít mohou. Ale pokud by s ostatními stranami zůstalo vše při starém, tak podle mne pět procent nepřekročí.

Ani s těmi prioritami, které představili? Tři základní pilíře…

Obecně, i přes to, co hlásá. Záleží na tom, jakým způsobem zvládne propagaci svého programu a sama sebe.

Jakou roli, přínos, či negativní dopad může mít Václav Klaus starší, který má mít tuto část v Trikolóře na starosti?

Zahraniční politika zasahuje do voleb nepatrně, a to pouze volbami našich občanů v zahraničí, kteří mají volební právo. Takže z tohoto pohledu by zahraniční politika musela být pro naše občany tak zajímavá, že by ji převzali jako budoucí politiku našeho státu směrem k zahraničí. Pak by to mohlo být něco jiného. Vzhledem k tomu, že těmto tématům nedávají většinou tak velké body ve volbách, zásadní vliv to mít nebude.

Kdo by se podle vás měl Trikolóry bát nejvíce? Tedy ztráty voličů, protože je Klaus mladší přetáhne – ODS, SPD, hnutí ANO, lidovci? Nebo kdokoliv jiný…

Myslím, že v tom pořadí, jak jste se ptala, to asi může být.

A je to právě proto, že Trikolóra zasáhne do jejich programu, tedy že má některé podobné prvky… Nebo čím?

Ne. Je to především proto, že Václava Klause volili voliči ODS a možná tam byli i voliči, kteří nebyli zcela vázáni na ODS, ale volili třeba politické vyjadřování Václava Klause. Ti se k němu možná přikloní.

A nyní k dění kolem premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise o tom, že je ve střetu zájmů. Jak se na první závěry díváte?

Ten český překlad zde zatím nebyl a já nemám ani ten anglický text. Zkrátka vše, co jsem četl v novinách, byly názory na toto téma. Až si přečtu český překlad, budu se k tomu moci vyjádřit a určitě to udělám, ale domnívám se, že se prozatím jedná o předčasné závěry. Co mi vadí a je pro mne naprosto zásadní, je ohromná radost různých poslanců a politiků v České republice, že se podaří co největší pokuta a ztráta pro Českou republiku. To považuji za naprosto hanebné. My bychom si zde měli udělat pořádek s těmi, co -– řekněme – nepostupují podle zákona, ale zároveň bychom neměli dopustit, aby od nás z evropských peněz odešla jediná koruna. Musíme bojovat o to, aby zde peníze zůstaly, vyřídit si to s těmi, kdo porušují zákon, ale tady. Ta ohromná radost, kterou vidím, a snaha přihlásit se do Bruselu s tím, že máme vracet peněz ještě více, to mi přijde naprosto zvrácené.

Česká republika – v případě odebrání financi – by je měla chtít po firmách Andreje Babiše zpátky, nebo nikoliv?

V každém případě ty peníze z republiky odejdou a my máme bojovat, za to, aby tady zůstaly. Všimněte si, že ostatní státy dělají všechno pro to, aby jim co nejvíce peněz zůstalo, u nás je tomu naopak. Na to už jsme si zvykli, že takový masochistický přístupu… ale vlastně není masochistický, protože ti, kdo po tom volají, se domnívají, že na tom politicky vydělají. Co ztratí politika, je nezajímá.

Protože se spolu bavíme dlouhodobě, vím, že se premiéra Andreje Babiše dlouhodobě zastáváte – i co se týká jeho obvinění a podobně. Já se chci zeptat, zda považujete závěry komise za vážné? Na serveru Českého rozhlasu visí jeden ze dvou dopisů, které Evropská komise zaslala už někdy v březnu jako předvoj auditu, ve kterých naznačuje, že nelze střet zájmů vyloučit. Divila bych se totiž, kdyby se v anglické či české verzi auditu ukázal pravý opak...

Problém je v tom, že na rozdíl od těch, kdo dělají rychlé soudy, jsem do Bruselu jezdil více než dost a tyto problémy jsem řešil, když jsem byl na ministerstvu. V té době to ještě nebylo tak rozjeté, ale to je normální řízení, to není pravomocný rozsudek. Oni něco napíší, my to budeme rozporovat a ta pravda se vlastně bude hledat tak, že půjde o střet jistě dvou názorů. Toho, který mají úředníci Komise, a toho, co říkají ti, kterým se mají vzít dotace. A onen závěr není možné učinit teď, protože pravda se teprve bude hledat.

Takže to podle vás může dopadnout nakonec ve prospěch premiéra s tím, že ani ony finance ohroženy nebudou?

Ano.

Často však slýchám, že v každém případě se bude alespoň část peněz vracet. Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která se zabývá obhajobou obcí a měst, jež se dostanou do problémů při čerpání dotací, mi v rozhovoru řekla, že nepočítá s úplným zvratem v rozhodnutí. Prý to v každém případě něco republiku stát bude…

Já si to v tuto chvíli nemyslím. Ale ono to mimo jiné už Českou republiku stojí nyní, a to dvakrát. Platíme jednou do Bruselu naše poplatky, z nichž jsou placeni úředníci a právníci, kteří jsou na straně Bruselu, a na druhé straně platíme úředníky a právníky na straně Česka. Jestli si někdo myslí, že jde o marginální věc, tak tito právníci mají většinou pětitisícové palmáre za hodinu, takže miliony jenom poletí. Dokonce může kolikrát onen spor stát více, než samotná dotace, o kterou se přeme.

Jak se díváte na to, že česká politická strana posouvá problém premiéra země na nadnárodní úroveň do Bruselu, neboť podnět k prošetření střetu zájmů Babiše loni poslaly Transparency International s Pirátskou stranou?

Ideální by bylo, kdyby to ti, kdo poslali oznámení, zaplatili, pak by to bylo férové. Mluvíme-li o veřejné správě a politických stranách, které bojují o ochranu veřejného prostoru, aby všemožně chránily občany České republiky, tak nepočítají s tím, že by se to dalo vyřešit na úrovni národní, ale dovolávají se Bruselu nebo jiné moci, než je ta současná naše. Myslím, že politické strany by měly bojovat o zlepšení úrovně policie, státního zastupitelství a soudů ve prospěch jejich erudovanosti, morálnosti a tím pádem nezávislosti, protože nezávislost má největší zakotvení ani ne v penězích, ale v osobnostech a v morálce jednotlivých lidí.

O to se máme snažit, ne někde žalovat a ukazovat, jak je to špatné a ještě se radovat, že budeme co nejvíce postiženi. A potom řekneme: Tak jsme způsobili, že Česká republika bude mít miliardové škody a teď nás volte, my se o vás budeme dobře starat. To mi přijde nelogické.

Věříte tvrzení premiéra, že je vše účelově připraveno? Hrají v tom nějakou roli demonstrace?

To nevím, pro to nemám důkazy, jen si myslím, že na demonstrace o tom, abychom zachránili demokracii, je ještě čas, protože nikoho nezavírají ani nepotírají. Když tedy někdo jde demonstrovat, je to právo občanů, a tak to dělají. Je lépe vyčkat a jednat profesionálně. Tedy počkat, co vyřkne a jaký bude závěrečný verdikt v těchto věcech a podle toho dělat závěry.

A co tedy z vašeho pohledu znamená stotisícový dav na Václavském náměstí? Jsou to jen pouhá dvě procenta voličů, nebo by počet demonstrantů měl váhu k tomu, aby premiérovy reakce byly jiné než dosud?

Je to právo těchto občanů, rozhodovat se má ve volbách a i takovýto projev veřejnosti je v pořádku. Ale více by se mi líbilo, kdyby to bylo na základě argumentů a uzavřeného řešení, protože podle mě se v tuto chvíli zatím to, co jsme věděli o hnutí ANO a Andreji Babišovi, zásadně nezměnilo. Pro mě je úspěch hnutí ANO úspěchem Andreje Babiše. Nebude-li Babiš, nebude hnutí ANO. Všichni, kdo se nesmyslně domnívají, že by získali pozice a funkce, kdyby kandidovali za někoho jiného nebo kandidovali sami za sebe, se jistě hrubě mýlí. To znamená, že já považuji obvinění Andreje Babiše dva měsíce před volbami a s žádosti ve Sněmovně o vydání za politický vstup policie a státních zástupců do politiky.

Měli tak učinit až po volbách, a kdyby to udělali až po volbách, zcela jistě by měl Andrej Babiš méně procent voličů a bylo by to férové. Jak je však vidět, tak celá věc není tak jasná, jako by chytili Andreje Babiše, že ukradl balík chleba Penam někde v samoobsluze a byl chycen u vchodu. Takhle jasné to není, a tím pádem je pro mě naprosto evidentní, že někdo z politické sféry a z policie i státního zastupitelství měl velký zájem poškodit Andreje Babiše před volbami. Jestli to, co se děje nyní na náměstích, je někým placeno, nebo vyvoláváno – z vnějších stran, jinými zeměmi nebo silami, skutečně nevím.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

autor: Zuzana Koulová