Havárie dvou českých autobusů u Brna. Samí cizinci. Klaus burcuje. Nikdo to nevidí?!

Václava Klause znepokojuje, že poslanci nevěnují dostatečnou pozornost problematice cizinců žijících v Česku. Minulý týden komentoval zprávu Českého statistického úřadu, že počet cizinců žijících v naší zemi přesáhl jeden milion, což považuje za varovné číslo. Samozřejmě není známo, o kolika cizincích náš statistický úřad neví.

„Trápím se tím, že mnoho lidí u nás – a zejména naše multikulturně uvažující progresivistické politiky – to vůbec nevzrušuje. Nevidí v tom nebezpečí? Nevšimli si tento týden toho, že Zranění z havárie u Brna byli cizinci (nadpis z článku ve středečním deníku Právo)? Neříká jim tato havárie dvou našich (!) autobusů vůbec nic?“ pozastavuje se někdejší prezident republiky ve svém textu na webu Institutu Václava Klause.

S ohledem na vyjádření šéfa jihomoravské dopravní policie – že „ve vozech cestovali cizinci pětadvaceti různých národností, Čech tam nebyl ani jeden“ – ho zaráží, jak je vůbec možné, že mezi těmito 25 národnostmi byli i občané Venezuely, Brazílie, Nepálu, Nigérie, Uzbekistánu, Kostariky a dalších vzdálených zemí.

Okomentoval tím prázdné diskuse v našem parlamentu o tzv. ozdravném balíčku naší vlády, resp. pana Stanjury. „Měli bychom začít brát různá čísla našeho rozpočtu vážně. České armádě, možná nikoli české armádě, ale českým kolem armády se pohybujícím aktivistům, se pořád zdá, že má naše armáda málo peněz. Nevěřím tomu. Jako předseda vlády i prezident republiky jsem byl svědkem opakovaného nedočerpávání rozpočtů na armádu. Obrana (nebo ministerstvo obrany) rozpočtované prostředky neuměla využít. Nemluvě o tom, že je neuměla využít efektivně,“ zdůrazňuje exprezident.

„V náhodně publikovaném článku jsem viděl graf vývoje českého ‚obranného rozpočtu‘ a v každém případě to znamená, že porovnáním let 2024 a 2014 (rozpětí jedné dekády) dojde ke zvýšení na téměř čtyřnásobek,“ pokračuje Klaus.

A v této souvislosti se ptá: „Uvědomují si to občané? Uvědomují si to politici? Samozřejmě došlo k inflaci, od roku 2014 se ceny zvýšily o zhruba 50 %, ale to není zvýšení čtyřnásobné. Je to něčím ospravedlnitelné? Opravdu jsme ve válce? Opravdu bojujeme na Ukrajině? Nebo jenom využíváme války na Ukrajině k enormnímu zvýšení množství peněz, které dáváme na obranu? Měli bychom tato čísla znát.

Doceňuje je naše ministryně obrany, která je zároveň ‚ministryní‘ školství městské části Praha 2? Mám strach, že je z této kumulace funkcí trochu unavená. Proto jela na dovolenou a zmeškala pražskou návštěvu prezidenta Zelenského. Mohla mu také dát nějaké tričko,“ zakončuje Václav Klaus.

Psali jsme: „Velmi velmi jsme se přiblížili válce.“ Věděl to Fiala? Zelenskyj v českém letadle. A s ním... Klaus se zhrozil Vyprovokované Rusko? Naprosto pitomý názor, vzkazuje Klausovi Zdechovský Tuhle pitomost řekl předseda vlády? Profesor? Václav Klaus nevěřil Václav Klaus: Ač tropy, přesto se toho přihodilo hodně

