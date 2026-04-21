Havlíček: Proti cenám zakročíme. Nečekáme na smilování z EU

V pondělních Událostech, komentářích České televize se střetli vicepremiér Karel Havlíček, ministr průmyslu z řad hnutí ANO, a bývalý ministr průmyslu z řad hnutí STAN Tomáš Vlček.
„Můžu sdělit to, že lidé mohou být klidní. Máme pod kontrolou tu situaci a firmy se nemusí obávat toho, aby třeba přestaly investovat. Stejně tak jako domácnosti se nemusí obávat toho, že bychom měli nejvyšší ceny energií v celé Evropě, jako to bylo třeba v tom roce 2022. … Ale naše určitá výhoda je v tom, že už jsme zkušení a víme, že se nemůžeme nechat uchlácholit tím, že třeba jeden den to vypadá relativně dobře. … Spíše se připravujeme na náročnější scénáře. To neznamená, že bychom je přivolávali. Ale vláda musí jednoznačně deklarovat to, že je připravena,“ zdůraznil Havlíček.
Posléze opět zdůraznil, že nedopustí, aby ceny energií letěly nahoru, což by táhlo s sebou inflaci. „Máme v záloze třeba to, že můžeme sáhnout do té regulované ceny energií, ale na to musíme být legislativně připraveni. Všimněme si, že v tom roce 2022, a já to teď neříkám ve zlém, já jenom říkám, poučme se z toho. Tehdy se někdy do srpna nebo září čekalo na smilování Boží z Evropské unie. … Ceny mezitím šly nahoru a když se to začalo připravovat, tak už bylo pozdě. Pak už se samozřejmě nechytla ta inflace,“ nechal se slyšet Karel Havlíček.
Když dostal slovo Lukáš Vlček, upozorňoval, že už vláda Petra Fialy prováděla velké investice do energetické bezpečnosti Česka. Nakupovaly se plynové zásobníky, posilovala se přenosová síť. Česká republika už je v tomto směru mnohem odolnější,“ zdůraznil Vlček.
Posléze upozorňoval, že každý ekonomický zásah do cen energií probíhá na úkor něčeho jiného. Proto je podle Vlčka na místě sáhnout i k revizi rozpočtu.
Za časů vlády Petra Fialy naproti tomu inflace rostla.
„My prostě nedopustíme, abychom platili nejvyšší ceny energií ve střední Evropě,“ ujišťoval diváky Havlíček.
Podle Vlčka by firmám spíš pomohlo zrychlení odpisů majetku a domácnostem zvýšení daňové slevy na poplatníka. Protože možnosti státního rozpočtu jsou omezené a Vlček má za to, že realitu státního rozpočtu nelze přehlížet.
Moderátor Lukáš Dolanský poté přehodil diskusní výhybku ještě k jednomu tématu. K cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Havlíček zdůraznil, že chce rozvíjet vztahy s Čínou i s Tchaj-wanem.
„My je můžeme rozvíjet chytře tak, že tam (na Tchaj-wan) vyrazí ta podnikatelská delegace a současně si nezavřeme dveře v Číně. Je to jednoduchá odpověď. Proč myslíte, že žádná země z Evropy, ani z EU, ale ani třeba Velká Británie, nevyslala v posledních desítkách let na Tchaj-wan tak vysoce postaveného představitele, jako je předseda Senátu, jako předseda Sněmovny, jako prezident nebo premiér? „Jediná země, která tak učinila, je Česká republika,“ zdůrazňoval Havlíček s tím, že s Tchaj-wanem máme velmi dobré vztahy. „Ale bohužel tím máme zavřené dveře v Číně,“ doplnil Havlíček s tím, že tato vláda chce podnikatelům otevřít dveře v Číně tak, aby mohli na tento trh exportovat a využít tam některé investiční příležitosti. A bohužel tam dnes máme zavřené dveře. A to je realita,“ konstatoval Vlček.
„Podle mě je škoda, že vládní speciál nebude k dispozici českým podnikatelům,“ posteskl si Havlíček.
„Nejsem proti hodnotám, ale uvědomte si, že ty hodnoty také něco stojí. A my, abychom je mohli dodržovat a prosazovat, tak na to musíme vydělat,“ upozorňoval Havlíček s tím, že přesně na to narazila EU. EU podle Havlíčka prosazuje kdejaké hodnoty, ale firmy své peníze přesouvají např. do Spojených států.
