Havlíček: Proti cenám zakročíme. Nečekáme na smilování z EU

21.04.2026 10:15 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Fialova vláda čekala na smilování Boží z Evropské unie, my to uděláme jinak. Vicepremiér Karel Havlíček promluvil do kamer. Poznamenal také, že hodnotová politika vůči Tchaj-wanu je jistě zajímavá, ale je na ni potřeba mít peníze. Na tuto prostou pravdu podle Havlíčka Evropská unie poněkud pozapomněla.

Foto: Repro Datarun
Popisek: Karel Havlíček

V pondělních Událostech, komentářích České televize se střetli vicepremiér Karel Havlíček, ministr průmyslu z řad hnutí ANO, a bývalý ministr průmyslu z řad hnutí STAN Tomáš Vlček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

3%
95%
2%
hlasovalo: 15718 lidí
Ministr Havlíček hned v úvodu diváky ujišťoval, že Česko se snaží zajistit dostatek energie, nejen paliv. Vrátil se přitom k časům vlády Petra Fialy (ODS).

„Můžu sdělit to, že lidé mohou být klidní. Máme pod kontrolou tu situaci a firmy se nemusí obávat toho, aby třeba přestaly investovat. Stejně tak jako domácnosti se nemusí obávat toho, že bychom měli nejvyšší ceny energií v celé Evropě, jako to bylo třeba v tom roce 2022. … Ale naše určitá výhoda je v tom, že už jsme zkušení a víme, že se nemůžeme nechat uchlácholit tím, že třeba jeden den to vypadá relativně dobře. … Spíše se připravujeme na náročnější scénáře. To neznamená, že bychom je přivolávali. Ale vláda musí jednoznačně deklarovat to, že je připravena,“ zdůraznil Havlíček.

Posléze opět zdůraznil, že nedopustí, aby ceny energií letěly nahoru, což by táhlo s sebou inflaci. „Máme v záloze třeba to, že můžeme sáhnout do té regulované ceny energií, ale na to musíme být legislativně připraveni. Všimněme si, že v tom roce 2022, a já to teď neříkám ve zlém, já jenom říkám, poučme se z toho. Tehdy se někdy do srpna nebo září čekalo na smilování Boží z Evropské unie. … Ceny mezitím šly nahoru a když se to začalo připravovat, tak už bylo pozdě. Pak už se samozřejmě nechytla ta inflace,“ nechal se slyšet Karel Havlíček.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když dostal slovo Lukáš Vlček, upozorňoval, že už vláda Petra Fialy prováděla velké investice do energetické bezpečnosti Česka. Nakupovaly se plynové zásobníky, posilovala se přenosová síť. Česká republika už je v tomto směru mnohem odolnější,“ zdůraznil Vlček.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posléze upozorňoval, že každý ekonomický zásah do cen energií probíhá na úkor něčeho jiného. Proto je podle Vlčka na místě sáhnout i k revizi rozpočtu.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 25156 lidí
Karel Havlíček upozorňoval, že v tuto chvíli je třeba zkrotit inflaci. Pokud vstupuje inflace, ujede nám vlak hospodářského růstu, který už potom nedoženeme. Tak to vidí Karel Havlíček, podle kterého stát musí platit peníze z tzv. solárním baronům. „Víte, že jsme od prvního ledna udělali zásadní opatření, kdy jsme vlastně spotřebitele a firmy zbavili té tzv. zelené daně, což je vlastně ten solární tunel z let 2006 až 2010. To nás bude stát víc jak 600 miliard korun, ale poprvé jsme tedy udělali to, že to neplatí ti spotřebitelé,“ vysvětloval ve vysílání Havlíček s tím, že právě to vedlo k tomu, že v Česku klesla cena energií a tím klesla i inflace.

Za časů vlády Petra Fialy naproti tomu inflace rostla.

„My prostě nedopustíme, abychom platili nejvyšší ceny energií ve střední Evropě,“ ujišťoval diváky Havlíček.

Podle Vlčka by firmám spíš pomohlo zrychlení odpisů majetku a domácnostem zvýšení daňové slevy na poplatníka. Protože možnosti státního rozpočtu jsou omezené a Vlček má za to, že realitu státního rozpočtu nelze přehlížet.

Moderátor Lukáš Dolanský poté přehodil diskusní výhybku ještě k jednomu tématu. K cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Havlíček zdůraznil, že chce rozvíjet vztahy s Čínou i s Tchaj-wanem.

„My je můžeme rozvíjet chytře tak, že tam (na Tchaj-wan) vyrazí ta podnikatelská delegace a současně si nezavřeme dveře v Číně. Je to jednoduchá odpověď. Proč myslíte, že žádná země z Evropy, ani z EU, ale ani třeba Velká Británie, nevyslala v posledních desítkách let na Tchaj-wan tak vysoce postaveného představitele, jako je předseda Senátu, jako předseda Sněmovny, jako prezident nebo premiér? „Jediná země, která tak učinila, je Česká republika,“ zdůrazňoval Havlíček s tím, že s Tchaj-wanem máme velmi dobré vztahy. „Ale bohužel tím máme zavřené dveře v Číně,“ doplnil Havlíček s tím, že tato vláda chce podnikatelům otevřít dveře v Číně tak, aby mohli na tento trh exportovat a využít tam některé investiční příležitosti. A bohužel tam dnes máme zavřené dveře. A to je realita,“ konstatoval Vlček.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 6520 lidí
Vlček oponoval, že Tchaj-wan proti naší zemi nepodniká kybernetické útoky, což o Číně říct nelze. Uznal, že i s Čínou musíme rozvíjet ekonomické vztahy, ale spíše by uvítal, kdyby české firmy více investovaly např. v Japonsku nebo v Jižní Koreji.

„Podle mě je škoda, že vládní speciál nebude k dispozici českým podnikatelům,“ posteskl si Havlíček.

„Nejsem proti hodnotám, ale uvědomte si, že ty hodnoty také něco stojí. A my, abychom je mohli dodržovat a prosazovat, tak na to musíme vydělat,“ upozorňoval Havlíček s tím, že přesně na to narazila EU. EU podle Havlíčka prosazuje kdejaké hodnoty, ale firmy své peníze přesouvají např. do Spojených států.

Psali jsme:

Zelenskyj vynadal Trumpovým lidem za cesty do Moskvy
Skupina ČEZ pokořila v rakovnické průmyslovce Emila Kolbena
Šílenost Fialovy vlády. Vystrčil přišel o letadlo na Tchaj-wan a rozjelo se peklo
O víkendu byl založen nový občanský spolek na ochranu lidí a krajiny proti větrným elektrárnám

 

Článek obsahuje štítky

Čína , ČT , ekonomika , energetika , EU , Havlíček , hospodářství , inflace , MPO , pohonné hmoty , STAN , Tchaj-wan , Vlček , ANO , ceny pohonných hmot , průmxsl

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na vztahy s Čínou sterjně jako Karel Havlíček?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Írán

Válka už začala, to nezmění nikdo. Co by ale podle vás bylo teď nejlepší východisko nebo nejlepší scénář, když ten současný považujete za průšvih?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kde může shořet „zákon o rušení poplatků ČT”. Jde i o Brusel

4:46 Kde může shořet „zákon o rušení poplatků ČT”. Jde i o Brusel

Nový zákon ministra Klempíře zásadně mění koncept veřejnoprávní mediální služby. Základní principy j…